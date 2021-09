¿Dónde está Gabby? El abogado del prometido publica declaración mientras continúa la búsqueda de la joven

Lo que debes saber La familia de una mujer desaparecida de Long Island pide ayuda para encontrarla. La joven estaba viajando por Wyoming con su prometido en un "viaje de vida en furgoneta" en el que documentaba sus actividades en Instagram y YouTube.

La familia de Gabrielle Petito creía que estaba en el Parque Nacional Grand Teton en Wyoming cuando los contactó por última vez; no han tenido noticias de ella desde la última semana de agosto, pero informaron de su desaparición el 11 de septiembre.

La camioneta ha sido recuperada, pero la Policía no ha proporcionado más detalles sobre dónde estaba ubicada, el estado de la camioneta o lo que se pudo haber encontrado en su interior.

NUEVA YORK - Un abogado que representa a la familia del prometido de la mujer de Long Island que desapareció mientras viajaba por Wyoming en un "viaje de vida en furgoneta" emitió un breve comunicado el martes calificando este como un "momento extremadamente difícil" para todos los involucrados.

El prometido, Brian Laundrie, y su familia no harán más comentarios en este momento, según el comunicado. También señaló: "Tenemos entendido" que se ha organizado una búsqueda de Gabrielle (Gabby, como dicen sus allegados), de 22 años de edad, en Blue Point, en el Parque Nacional Grand Teton o cerca de él, donde se pensó estuvo por última vez.

"En nombre de la familia de Laundrie, esperamos que la búsqueda de la señorita Petito sea exitosa y que la señorita Petito se vuelva a unir con su familia ", dice el comunicado.

Petito fue reportada como desaparecida el 11 de septiembre por su familia, pero la Policía dice que la familia no había tenido noticias de ella desde la última semana de agosto. Viajaba con su prometido en un Ford Transit 2012 blanco cuando dejó de comunicarse.

Petito le dijo a su familia que ella y su prometido se dirigían al Parque Nacional Grand Teton en Wyoming cuando los contactó por última vez.

La camioneta ha sido recuperada, pero la Policía no ha proporcionado más detalles sobre dónde estaba ubicada, el estado de la camioneta o lo que se pudo haber encontrado en su interior. Según los familiares de Petito, el prometido condujo la camioneta de regreso a su casa en Florida, solo.

La joven publicó fotos por última vez en su perfil de Instagram el 25 de agosto, que también fue el último día que habló con su madre, y varios usuarios de las redes sociales han comentado sus fotos, orando por su regreso sano y salvo. Los comentarios sobre el perfil de su prometido se han vuelto acusatorios, pero la policía no lo ha identificado a él ni a nadie más como una persona de interés, y no lo ha vinculado con la desaparición.

La familia no ha hablado mucho del prometido. Un mensaje en un grupo de Facebook creado para ayudar a buscar a Petito decía el lunes, "SOLO ESTAMOS BUSCANDO A GABBY EN ESTE MOMENTO". También han dicho que los dos habían estado saliendo durante al menos dos años. Se conocieron en la escuela secundaria, pero luego reavivaron su relación.

Dijeron que les gustaba el prometido y aprobaron el viaje que estaban haciendo los dos en el momento en que Petito desapareció. Petito partió para el viaje el 2 de julio desde la casa de su madre. Su madre, Nicole Schmidt, dijo a varios medios de comunicación que había recibido mensajes de texto del teléfono de su hija por última vez el 27 y 30 de agosto, pero que nunca habló directamente con ella.

"Creo que está en peligro porque no está en contacto con nosotros. Podría quedarse varada en algún lugar del desierto", dijo Schmidt. "Los primeros días no recibí respuestas. Día ocho, día nueve, me preocupé mucho y pensé que ella no podría estar fuera de la red por tanto tiempo".

La pareja parecía haber comenzado recientemente un canal en YouTube donde documentaron su "vida en furgoneta", un estilo de vida y un género populares en la plataforma. Su primer video fue publicado el 19 de agosto. Presentaba imágenes de 8 minutos de sus viajes en su camioneta blanca.

El paradero del novio el lunes no estaba claro de inmediato. Nuestra cadena hermana NBC New York no pudo comunicarse con él para hacer comentarios.

"Gabby tiene 22 años, es un alma hermosa por dentro y por fuera. Es artística, creativa, cariñosa y de espíritu libre", dijo su padrastro, James Schmidt. "La amamos, la extrañamos y queremos que vuelva a casa".

El padre de Petito, Joe Petito, le dijo a Newsday que la desaparición de su hija se siente como "ahogarse con las manos atadas a la espalda".

Añadió: "No puedes describirlo. No hay nada que puedas hacer. No puedes controlar nada".

Gabrielle Petito se describe como una mujer blanca, de aproximadamente 5 pies y 5 pulgadas de alto y 110 libras. Tiene cabello rubio y ojos azules, y varios tatuajes, incluido uno en su dedo y otro en su antebrazo que dice "let it be".

Los detectives de Suffolk están pidiendo a cualquier persona con información sobre la desaparición de Petito que se comunique con Crime Stoppers al 1-800-220-TIPS.