Disputa por equipos de fútbol termina en el asesinato de joven deportista

Nicolás Caicedo Velásquez, de 21 años, habría sido apuñalado a muerte el pasado viernes frente a un popular restaurante de Queens y los sospechosos serían seguidores de un equipo de fútbol rival.

“Brilló como futbolista, basquetbolista y fue campeón de running, dándole la primera medalla de running a nueva jersey”, expresó Elizabeth Velásquez, madre de Nicolás.

Desde sus primeros años en su natal Cali hasta que se mudó hace seis años a los Estados Unidos, Nicolás era conocido por su profunda pasión por el fútbol y su devoción por el deportivo Cali, el equipo local.

“Mi hijo trabajó toda una semana para comprarse un tiquete para irlos a ver jugar a Cali y volver”, expresó la afligida madre, que nunca imaginó que esa afición llevaría a su hijo a la muerte.

Nicolás llegó a un popular restaurante en el barrio de Jackson Heights para reunirse con amigos el pasado viernes a las 7 p.m. Los testigos indican que minutos después salió para buscar un cajero automático, donde el veinteañero se habría encontrado con varios jóvenes hinchas del América de Cali, el equipo de fútbol rival. Entonces se desató una pelea.

Velásquez habría defendido a otro joven, quien era hostigado por el grupo, según testigos.

“Ese chico no era amistad de mi hijo y mi hijo dio la vida por él y creo que ese muchacho se debe enfrentar a las autoridades y dar su versión”, expresó la madre.

Nicolás fue apuñalado en varias veces y murió minutos después en un hospital cercano.“Cuando mi hijo me llamó yo estaba pensando que él estaba abajo en el apartamento. Entonces lo que yo entiendo más o menos es que él me dice: “mami, me chuzaron” y yo le digo: “¿qué dices?”. “mami, un chivo me apuñaló?”. Entonces me dice “mami, mami, me voy”, recordó la madre.

La muerte de Nicolás se suma a los más de 150 asesinatos que se han registrado en la Gran Manzana en lo que va del año.

Hasta ahora no se han realizado arrestos y la investigación está en curso.