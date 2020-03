Diferencia entre cuarentena, toque de queda y reclusión voluntaria

La pandemia de COVID-19 no solo afectó nuestro estilo de vida, también la forma en la que nos comunicamos. Son cada vez más comunes términos como cuarentena, asilamiento, toque de queda y reclusión voluntaria a raíz de las restricciones gubernamentales para contrarrestar la propagación de la enfermedad respiratoria; sin embargo, estos conceptos no deben usarse de forma indistinta, pues no son sinónimos.

Aquí te explicamos qué significa cada uno.

CUARENTENA

La Real Academia Española define la palabra como «aislamiento preventivo a que se somete durante un período de tiempo, por razones sanitarias, a personas o animales». Aunque el término sugiero un periodo de 40 días, también puede tratarse de un compendio temporal de días o meses. Las cuarentena pueden ser de 14 días, indica la RAE.

La RAE destaca que en su origen, las cuarentenas sí eran de cuarenta días; de ahí su nombre. Al parecer, el término surgió durante la epidemia de peste negra en el siglo XIV y se usó para referirse al período de aislamientos de cuarenta días de los infectados en recuerdo del número de días que pasó Jesús en el desierto, según el relato bíblico.

La etimología de la palabra proviene del latín quadraginta, que se traduce como cuatro veces diez, es decir, cuarenta.

CUARENTENA Y AISLAMIENTO

Ambos conceptos tienen significados similares, pero en el ámbito médico aplican a situaciones distintas.

Si bien la cuarentena es la restricción de movimientos impuesta por el gobierno o los funcionarios de salud a personas que podría haber estado expuestas a una enfermedad infecciosa o para evitar la exposición o propagación de esta, el aislamiento aplica a personas que ya fueron diagnosticadas de una enfermedad infecciosa y transmisible.

Por ende, el asilamiento consiste en separar (aislar) a estas personas del resto de la población que está sana.

La cuarentana puede ser voluntaria u obligatoria y tiene como objetivo reducir el riesgo de infección. El aislamiento en general es obligatorio, pues el paciente ya fue diagnosticado.

Ambos términos son técnicamente distintos en el ámbito médico, pero el público tiende a emplearlos como sinónimo, lo que puede crear confusión.

TOQUE DE QUEDA

La RAE define el toque de queda como «Medida gubernativa que, en circunstancias excepcionales, prohíbe el tránsito o permanencia en las calles de una ciudad durante determinadas horas, generalmente nocturnas».

El toque de queda fue impuesto en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. La milicia hacía sonar una sirena, por lo general en la tarde o la noche, para obligar a la población a refugiare en caso de bombardeo.

En la actualidad, el término puede o no ser literal. En Newark, Nueva Jersey el toque de queda se impuso de 8 pm a 5 am por el COVID-19, pero los residentes no so amonestados o detenidos por no respetarlo, a diferencia de Italia, donde no se impuso un toque de queda sino la cuarentena obligatoria.

RECLUSIÓN VOLUNTARIA O PREVENTIVA

El alcalde Bill de Blasio de la ciudad de Nueva York ha sugerido al gobernador Andrew Cuomo que emita una orden para requerir la reclusión voluntaria o preventiva a los residentes. Esta petición causó confusión, pues el público asumió que el mandatario llamaba a la cuarenta obligatoria.

La reclusión voluntaria aplica a la acción de permanecer en casa en la medida de lo posible para desacelerar la propagación del COVID-19.

De Blasio tuiteó el viernes que “las palabras sí importan” y pidió el uso adecuado de los términos para no generar temor o preocupación innecesaria entre los residentes.