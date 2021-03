Diez nuevos sitios de vacunación abren el viernes en NY; reservas de citas ya están abiertas

NUEVA YORK - Diez nuevos sitios de vacunación masiva se abrirán en todo el estado de Nueva York el viernes, incluidos tres en Long Island y uno en El Bronx, como parte del último impulso del gobernador Andrew Cuomo para cumplir con el nuevo cronograma de vacunación del presidente Joe Biden.

Las reservas para las citas en los 10 nuevos sitios de vacunación, que operarán de 8:00 a. m. a 7:00 p. m. todos los días, están abiertas desde el miércoles. Los neoyorquinos que califiquen pueden programar sus citas a través de la línea directa de vacunas contra el COVID-19 del estado de Nueva York al 1-833-NYS-4-VAX o consultar esta herramienta.

Aquí hay detalles sobre los nuevos sitios de vacunación masiva programados para abrir a finales de esta semana:

Long Island

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Stony Brook - Southampton

SUNY Stony Brook Southampton Campus

70 Tuckahoe Road

Southampton, NY

Suffolk CCC - Brentwood

Suffolk Federal Credit Union Arena

1001 Crooked Hill Road

Brentwood, NY

SUNY Old Westbury

Clark Center - Gate C

Store Hill Road and Cherry Road

Old Westbury, NY

CIUDAD DE NUEVA YORK

El Bronx - Bay Eden Senior Center

Bay Eden Senior Center

1220 East 229th St.

Bronx, NY

Hudson Valley

SUNY Orange

Diana Physical Education Center

9 East Conkling Ave.

Middletown, NY

Ulster Fairgrounds in New Paltz

Ulster County Fairgrounds

249 Libertyville Road

New Paltz, NY

Capital Region

Queensbury Aviation Mall - Sears

578 Aviation Road

Queensbury, NY

Mohawk Valley

SUNY Oneonta

Alumni Fieldhouse

108 Ravine Parkway

Oneonta, NY

Western New York

The Conference and Events Center - Niagara Falls

101 Old Falls St.

Niagara Falls, NY

Southern Tier

SUNY Corning Community College

Gymnasium and Wellness Education Center

1 Academic Drive

Corning, NY

Para información de cómo recibir la vacuna en el área triestatal visitar este sitio web.