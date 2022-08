Detectan el virus del Nilo Occidental en dos personas de NYC

NUEVA YORK -- El Departamento de Salud anunció el martes que se detectó el virus del Nilo Occidental (WNV) en dos personas y se detectó una cantidad récord de mosquitos infectados con WNV en la Ciudad de Nueva York en los cinco condados.

Los mosquitos infectados con WNV suelen estar presentes en la ciudad de julio a octubre, con una actividad máxima durante agosto y septiembre. Estos pueden transmitir el WNV a las personas a través de una picadura. Se han informado dos casos humanos, uno en Brooklyn y Queens. En Estados Unidos se han reportado este año un total de 54 casos con cuatro muertes.

“Estamos en el apogeo de la temporada del virus del Nilo Occidental, pero hay cosas que puede hacer para disminuir el riesgo de ser picado”, dijo el Dr. Ashwin Vasan, comisionado de Salud. “Use un repelente de insectos registrado por la EPA, use mangas largas y pantalones, especialmente cuando esté afuera al anochecer y al amanecer, cuando los tipos de mosquitos que transmiten el WNV están más activos. Además, puede evitar que los mosquitos pongan huevos en el agua vaciando los recipientes exteriores que contienen agua o llamando al 3-1-1 si ve agua estancada que no puede vaciar. Ayuda a mantenerte a ti y a tus seres queridos a salvo con estas acciones durante la temporada de WNV”.

En la ciudad, la actividad de mosquitos y WNV está aumentando, con un total de 1,068 grupos de mosquitos positivos en los cinco condados, el número más alto jamás registrado, en comparación con los 779 grupos positivos detectados en este momento el año pasado. Se capturó un promedio de 77 mosquitos en cada trampa por día, en comparación con 75 mosquitos por trampa por día durante el mismo período en 2021. Una vez atrapados, una gran cantidad de mosquitos se analizan en una sola muestra agrupada o "grupo".

La mayoría de las personas infectadas con WNV no tienen ningún síntoma o desarrollan fiebre y otros síntomas, como dolor de cabeza, fiebre, dolores musculares y fatiga extrema. Si bien la mayoría de los pacientes infectados con WNV se recuperarán por completo de su enfermedad, algunos continúan teniendo problemas meses después de la infección. Además, algunas personas (alrededor de 1 de cada 150), especialmente aquellas de 60 años o más o con un sistema inmunitario debilitado, pueden desarrollar una enfermedad grave y potencialmente mortal del cerebro y la médula espinal llamada enfermedad neuroinvasiva del Nilo Occidental, (WNND, por sus siglas en inglés), que conduce a cambios en estado mental y debilidad muscular que requiere hospitalización. Si una persona tiene síntomas de WNV, debe comunicarse con su proveedor de atención médica.

El virus del Nilo Occidental se detectó por primera vez en la Ciudad de Nueva York hace 21 años.

La mayoría de los neoyorquinos diagnosticados con WNV informan que no usaron repelente ni tomaron otras precauciones para prevenir las picaduras de mosquitos.

Reducir la exposición a los mosquitos

• Use un repelente de insectos aprobado que contenga picaridina, DEET, aceite de eucalipto limón (no para niños menores de tres años) o productos que contengan el ingrediente activo IR3535. Visite el sitio de la EPA para buscar por producto y duración de la eficacia.

• Asegúrese de que las ventanas tengan mosquiteros. Repare o reemplace las pantallas que tengan rasgaduras o agujeros.

• Elimine cualquier agua estancada de su propiedad y deseche recipientes que puedan recolectar agua. El agua estancada es una violación del Código de Salud de la Ciudad de Nueva York.

• Asegúrese de que las canaletas del techo estén limpias y drenadas correctamente.

• Limpiar y clorar piscinas, saunas al aire libre y jacuzzis. Manténgalos vacíos o cubiertos si no están en uso. Drene el agua que se acumula en las cubiertas de la piscina.