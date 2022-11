Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s 2022 en Nueva York: lo que debes saber

NUEVA YORK - El Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's regresa para marcar el comienzo de la temporada navideña este jueves 24 de noviembre.

El desfile celebra su edición número 96 y empieza a las 9:00 a. m. con el icónico espectáculo de Macy's que reunirá a la nación en una celebración con una deslumbrante programación que incluye más de 5,000 voluntarios, 16 globos gigantes con personajes, 28 carrozas, 40 inflables tradicionales y novedosos, más de 700 payasos, 12 bandas de música y 10 grupos de actuación, una gran cantidad de estrellas musicales y Papá Noel.

“Desde su primera marcha en 1924 y durante décadas, el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s ha servido para alegrar a millones de personas que se reúnen en todo el país cada año para experimentarlo con amigos y familiares”, dijo Will Coss, Productor Ejecutivo del Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy’s. “Este noviembre, mientras volvemos a preparar el escenario para el comienzo de la temporada navideña, estamos encantados de presentar otro espectáculo lleno de magia y maravillas que ayudará a crear recuerdos eternos con los seres queridos durante esta época especial del año”.

Aquí hay un desglose de lo que puede esperar:

ARTISTAS EN 34TH STREET

Este año el evento trae una gran cantidad de estrellas que se unirán a la alineación para celebrar con la nación. Entre esas estarán Paula Abdul; Big Time Rush; Leva; Jordán Davis; el presentador Josh Dela Cruz; Gloria, Sasha y Emily Estefan; Jimmy Fallon & The Roots; Fitz y Tantrums; Kirk Franklin; Mario López y familia; Ziggy Marley; Miss América 2022 Emma Broyles; el elenco y los personajes de Sesame Street; Sean Paul; el elenco de Peacock's Pitch Perfect: Bumper in Berlin (Adam Devine, Sarah Hyland y Flula Borg); Joss Stone; Trombone Shorty & Orleans Avenue; Jordin Sparks; Dionne Warwick; Betty Who; y Papá Noel.

GLOBOS

los globos gigantes con personajes se han convertido en una firma de la celebración anual. Desde 1927, los personajes más populares del mundo se han transformado en arte de alto vuelo en el cielo. Originalmente inspirados en las marionetas, los globos del Desfile debutaron por primera vez como títeres invertidos llenos de aire que se transportaban por la ruta del desfile en palos. Posteriormente, el diseño evolucionó para incluir helio, lo que los convirtió en gigantes voladores. Con el tiempo, los artistas de Macy's innovaron y crearon varios tipos de inflables, incluidos los balloonheads (cabezas infladas que se sientan encima de un participante disfrazado), los balloonicles (inflables híbridos con vehículos adentro) y, más recientemente, los triciclos (triciclos en tándem con un personaje de globo inflado).

Los nuevos gigantes que se unen a la alineación este año incluyen Bluey; Diario de A Wimpy Kid de Abrams Books; DINO y Baby DINO de Sinclair Oil; y Stuart el Minion de Illumination.

Además regresan los globos gigantes favoritos, incluidos Ada Twist, científico de Netflix; Astronauta Snoopy de PEANUTS Worldwide; El bebé jefe de DreamWorks Animation; Goku de Toei Animation; un Grogu inspirado en Funko Pop! por Funko y en asociación con Lucasfilm; Chase de PAW Patrol de Nickelodeon; Pillsbury Doughboy de Pillsbury; Red Titan de “Ryan’s World” de Sunlight Entertainment y pocket.watch; Ronald McDonald de McDonald's USA; Papá Pitufo de Los Pitufos de Nickelodeon; Pikachu y Eevee™ de The Pokémon Company International y Bob Esponja y Gary de Nickelodeon.

La alineación inflable también incluye un nuevo globo de Striker. Los inflables que regresan incluyen Baby DINO de Sinclair, los globos Go Bowling; Hot Air Dolly de Universal Orlando Resort, Smokey Bear del USDA Forest Service; y el reno especial de Macy's Tiptoe y Toni the Bandleader Bear.

Para más información sobre los globos ir aquí.

ACTUACIONES

La programación de este año contará con las actuaciones de los deslumbrantes bailarines del Ballet Hispánico, el hilarante Big Apple Circus, el movimiento rítmico de Boss Kids, el arte de Fusion Winter Guard, dos pasos y patadas altas de las Kilgore Rangerettes, las habilidades titiriteras de Phantom Limb, los icónicos pasos de The Sigma Gamma Rho Centennial Steppers, los enérgicos movimientos del St. John's Dance Team y la exuberancia de Spirit of America Cheer y Spirit of America Dance Stars.

Para más información sobre las actuaciones ir aquí.

CARROZAS

Este año debutarán cinco nuevas carrozas. Las maravillas de carrozas junto con sus artistas programados incluyen Baby Shark de Pinkfong y Nickelodeon (Ziggy Marley); Deslumbrante fiesta de baile de Geoffrey de Toys“R”Us (Jordin Sparks); People of First Light de Macy's; Supersized Slumber de Netflix (Ballet Hispánico); y The Wondership de Wonder (Cam).

La lista de carrozas que regresan y sus artistas programados incluyen: 1-2-3 Sesame Street de Sesame Workshop (El elenco y los Muppets de Sesame Street); Big City Cheer de Spirit of America Productions (Miss América 2022 Emma Broyles); Big Turkey Spectacular de Jennie-O (Paula Abdul); Birds of a Feather Stream Together de Peacock (Adam Devine, Sarah Hyland y Flula Borg); ¡Las pistas de Blue y tú! de Nickelodeon (Josh Dela Cruz); The Brick-changer de The LEGO Group (Fitz and the Tantrums); Celebration Gator de la Oficina de Turismo de Luisiana (Trombone Shorty & Orleans Avenue); Christmas in Town Square de Lifetime (Kirk Franklin); Colossal Wave of Wonder de Kalahari Resorts and Conventions (Sean Paul); Deck the Halls de Balsam Hill (Gloria, Sasha y Emily Estefan); Elf Pets de The Lumistella Company; la pastelería favorita de todos de Entenmann’s; Fábrica de chocolate de fantasía de Kinder™ (Big Time Rush); Cosecha en el Valle por Green Giant (Jordan Davis); Conmovedora cuenta regresiva navideña por Hallmark Channel (Joss Stone); Her Future is STEM-Sational de Olay (Betty Who); Árbol de Navidad Cantante de Macy (Coro de Macy); Magic Meets the Sea de Disney Cruise Line (Captain Minnie Mouse and Friends); Trineo de Papá Noel (Papá Noel); Doghouse de Snoopy de PEANUTS Worldwide; Tom Turquía (Mario López y familia); Toy House of Marvelous Milestones de New York Life (Dionne Warwick); y Winter Wonderland en Central Park (Jimmy Fallon & The Roots).

Para más información sobre las carrozas ir aquí.

DÓNDE ES EL DESFILE

Para los espectadores que deseen disfrutar del espectáculo en vivo en la ciudad de Nueva York, el Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's comienza a las 9:00 a. m. desde su línea de salida tradicional en 77th Street y Central Park West. Desde allí, la procesión marchará por su ruta característica de 2.5 millas desde Central Park West hasta Columbus Circle, girará hacia Central Park South y luego marchará por 6th Avenue/Avenue of the Americas. En 34th Street, el Desfile hará su último giro hacia el oeste y terminará en 7th Avenue frente a Macy's Herald Square.

Se espera que termine alrededor de las 12:00 p. m.

La visualización pública se establecerá a lo largo de partes designadas de la ruta y será administrada por la Policía de Nueva York. Los espectadores deben evitar llevar bolsos grandes, paraguas, mochilas y cochecitos. El público que ingrese a las calles de observación puede estar sujeto a un registro de seguridad.

Para ver la ruta del desfile y los puntos de observación ir aquí.

QUÉ ARTÍCULOS ESTÁN PROHIBIDOS PARA LLEVAR AL DESFILE

Para su seguridad, los siguientes artículos están expresamente prohibidos en las áreas de visualización: sombrillas, mochilas, bolsos grandes, sillas, bebidas alcohólicas, drones y cigarrillos electrónicos. No se puede dejar o abandonar ninguna propiedad personal en la entrada o en los puntos de control.

QUÉ CALLES ESTARÁN CERRADAS PARA EL DESFILE

Formación:

Columbus Avenue entre 72 nd Street y 83 rd Street

Street y 83 Street Central Park West entre 81 st Street y 86 th Street

Street y 86 Street 81 st Street entre Central Park West y Columbus Avenue

Street entre Central Park West y Columbus Avenue 77 th Street entre Central Park West y Columbus Avenue

Street entre Central Park West y Columbus Avenue 76 th Street entre Central Park West y Columbus Avenue

Street entre Central Park West y Columbus Avenue 75 th Street entre Central Park West y Columbus Avenue

Street entre Central Park West y Columbus Avenue 74 th Street entre Central Park West y Columbus Avenue

Street entre Central Park West y Columbus Avenue 73 rd Street entre Columbus Avenue y Central Park West

Street entre Columbus Avenue y Central Park West 72 nd Street entre Central Park West y Columbus Avenue

Street entre Central Park West y Columbus Avenue 71 st Street entre Central Park West y Columbus Avenue

Street entre Central Park West y Columbus Avenue 68 th Street entre Central Park West y Columbus Avenue

Street entre Central Park West y Columbus Avenue 62 nd Street entre Central Park West y Columbus Avenue

Street entre Central Park West y Columbus Avenue 61 st Street entre Central Park West y Broadway

Street entre Central Park West y Broadway 59th Street entre 6th Avenue y 5th Avenue

Ruta

Central Park West entre 81 st Street y East Side de Columbus Circle/59 th Street

Street y East Side de Columbus Circle/59 Street Columbus Circle entre 59 th Street y Broadway

Street y Broadway 59 th Street entre Columbus Circle y 6 th Avenue

Street entre Columbus Circle y 6 Avenue 6 th Avenue entre 59 th Street y 34 th Street

Avenue entre 59 Street y 34 Street 34th Street entre 6th Avenue y 7th Avenue

Dispersión

33 rd Street entre 6 th Avenue y 10 th Avenue

Street entre 6 Avenue y 10 Avenue 34 th Street entre 7 h Avenue y 8 th Avenue

Street entre 7 Avenue y 8 Avenue 34 th Street entre 6 th Avenue y 5 th Avenue

Street entre 6 Avenue y 5 Avenue 35 th Street entre 5 th Avenue y 8 th Avenue

Street entre 5 Avenue y 8 Avenue 36 th Street entre Broadway y 8 th Avenue

Street entre Broadway y 8 Avenue 37 th Street entre Broadway y 8 th Avenue

Street entre Broadway y 8 Avenue 38 th Street entre Broadway y 8 th Avenue

Street entre Broadway y 8 Avenue 39 th Street entre Broadway y 8 th Avenue

Street entre Broadway y 8 Avenue 40 th Street entre Broadway y 8 th Avenue

Street entre Broadway y 8 Avenue 41 st Street entre 7 th Avenue y 8 th Avenue

Street entre 7 Avenue y 8 Avenue 7 th Avenue entre 31 st Street y 41 st Street

Avenue entre 31 Street y 41 Street Broadway entre 45th Street y 34th Street

Otras

58 th Street entre 6 th Avenue y 5 th Avenue

Street entre 6 Avenue y 5 Avenue 43 rd Street entre 6 th Avenue y Broadway

Street entre 6 Avenue y Broadway 40 th Street entre 7 th Avenue y 6 th Avenue

Street entre 7 Avenue y 6 Avenue 39 th Street entre Broadway y 6 th Avenue

Street entre Broadway y 6 Avenue 38 th Street entre Broadway y 6 th Avenue

Street entre Broadway y 6 Avenue 37 th Street entre Broadway y 6 th Avenue

Street entre Broadway y 6 Avenue 36 th Street entre Broadway y 6 th Avenue

Street entre Broadway y 6 Avenue 32 nd Street entre 6 th Avenue y 7 th Avenue

Street entre 6 Avenue y 7 Avenue 6 th Avenue entre 32 nd Street y 33 rd Street

Avenue entre 32 Street y 33 Street 8 th Avenue entre 40 th Street y 33 rd Street

Avenue entre 40 Street y 33 Street Broadway entre 33 rd Street y 34 th Street

Street y 34 Street Grand Army Plaza entre 59th Street y Plaza Street

INFORMACIÓN

Para más información sobre el desfile ir aquí.