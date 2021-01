Desacuerdo entre maestros y padres de NJ sobre el regreso al aprendizaje en persona

NUEVA JERSEY - Con las cifras recientes que muestran una disminución en la propagación del COVID-19 en Nueva Jersey, muchos maestros, padres y estudiantes en todo el estado podrían pensar en el regreso al aprendizaje en persona, pero no en un distrito escolar.

En el distrito escolar de South Orange-Maplewood hay un debate entre maestros y los padres de los estudiantes ya que los padres piden el regreso de los alumnos a la educación en persona, pero los maestros dicen que las condiciones dentro de los edificios escolares no lo permiten.

Algunas de esas condiciones, según las imágenes en las redes sociales, supuestamente incluyen salones de clases con temperaturas alrededor de la marca de congelación. Los maestros y estudiantes en edificios como Marshall Elementary tuvieron que lidiar con condiciones gélidas cuando el aprendizaje híbrido comenzó la semana pasada, porque las ventanas de los salones de clases debían mantenerse abiertas lograr una ventilación adecuada debido al COVID-19.

Además de las lecturas de temperatura, las imágenes en la página de Facebook del sindicato de maestros también muestran las condiciones deplorables que encontraron al regresar a la escuela, incluidos agujeros en los techos. Los maestros ya se quejaban de escalofríos y tos, lo que sugería un debilitamiento de su sistema inmunológico. Agregan que se les enseña a enseñar, no a ser trabajadores de emergencia ni profesionales de la salud mental.

Con la tasa de positividad de siete días y la tasa de transmisión a la baja, estudiantes como Caroline Griffis de noveno grado estaban emocionados de volver al aprendizaje en persona una vez más.

"Aprendí más en estos dos días que en todo el año virtual", dijo Caroline. "Sé que es una exageración, pero siento que es muy útil ver a los profesores cara a cara".

Sin embargo ese regreso ahora se ve amenazado por un ultimátum enviado por el sindicato de maestros a la junta escolar, advirtiendo que los maestros, aparentemente unilateralmente, regresarán a la instrucción totalmente virtual a partir del miércoles. Pero para algunos padres, creen que volver al aprendizaje totalmente remoto está perjudicando a sus hijos y que, a pesar de cierta simpatía por la situación de los maestros, la instrucción en persona es necesaria.

"Me cuesta mucho que el sindicato diga que no son profesionales de la salud mental, así que básicamente no es su preocupación por estos estudiantes pobres que están sufriendo y cuya salud mental ha cambiado irrevocablemente", dijo la madre de South Orange, Heather Hartzell.

En cuanto a la administración de la escuela, la decisión de no regresar a la enseñanza híbrida llevó al superintendente Dr. Ronald Taylor a decir en una reunión de la junta escolar el lunes por la noche que no es una "situación perfecta, pero estamos tratando de hacer todo lo posible para seguirla". todas las pautas para brindar opciones en persona para nuestras familias ".

El martes por la noche, los padres recibieron una llamada del distrito, declarando el miércoles como un día virtual "debido a las discusiones en curso" con el sindicato, y recibieron un mensaje de texto que decía que se recibirían más detalles por la mañana.

Ahora, la lucha por las clases en persona deja a los estudiantes aparentemente atrapados en el medio.

"Si no se sienten cómodos con el regreso a la escuela, entonces no lo estoy", dijo Caroline, refiriéndose a sus maestros. "No quiero que estés en peligro, no quiero que mis padres estén en peligro, y no quiero que ellos estén en peligro".

La batalla se produce cuando funcionarios de los Centros para el Control de Enfermedades, (CDC, por sus siglas en inglés), dijeron en un informe que las escuelas deberían reabrir lo antes posible si se puede mantener el distanciamiento social y el uso de mascarillas para mantener seguro el aprendizaje en persona. La investigación respalda "un camino a seguir para mantener o regresar principal o completamente a la enseñanza en persona", según el estudio, que proporciona un marco sobre cómo abrir escuelas de manera segura mientras se limita la propagación del COVID-19.