Fiscal general de EEUU anuncia demanda contra NY por sus políticas migratorias como la ley de “Luz Verde”

La recién nombrada fiscal general de Estados Unidos, Pam Bondi, utilizó su primera conferencia de prensa oficial el miércoles para anunciar que demandará a Nueva York, así como a la gobernadora y a las principales figuras del estado, por políticas que limitan la cooperación con las autoridades federales de inmigración.

Bondi señaló el miércoles que el Departamento de Justicia había presentado cargos contra el estado de Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul, la fiscal general del estado Letitia James y el comisionado del Departamento de Vehículos Motorizados del estado, Marc Schroeder.

"Este es un nuevo Departamento de Justicia y estamos tomando medidas para proteger a los estadounidenses… Nueva York ha optado por priorizar a los inmigrantes ilegales por sobre los ciudadanos estadounidenses. Eso se detiene hoy", dijo Bondi. "Como saben, demandamos a Illinois y Nueva York no escuchó. Así que ahora, ustedes son los siguientes".

La demanda se deriva de una ley estatal que permite a cualquier persona mayor de 16 años solicitar una licencia de conducir, independientemente de su ciudadanía o estatus legal en Estados Unidos. La llamada Ley de "Luz Verde" se promulgó en parte para mejorar la seguridad pública en las carreteras, ya que las personas sin licencia a veces conducían sin ella o sin haber aprobado un examen práctico.

El Estado también facilita a los titulares de dichas licencias la obtención de un seguro de automóvil, reduciendo así los accidentes que involucran a conductores sin seguro.

La licencia es una licencia estándar de Nueva York que no se puede usar para vuelos nacionales u otros fines federales, según el Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York.

La ley restringe a los funcionarios de inmigración el acceso a los datos del DMV y prohíbe a cualquier persona que tenga la información utilizarla para fines de aplicación de la ley de inmigración.

Pero la ley sí permite la divulgación de información de un individuo en respuesta a una orden judicial, órdenes judiciales o ciertas citaciones, aunque no citaciones emitidas por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

"Tienen leyes de luz verde, lo que significa que están dando luz verde a cualquier extranjero ilegal en Nueva York", dijo Bondi

"Los agentes de la ley no tienen acceso a sus antecedentes, y si estos grandes hombres y mujeres detienen a alguien y "No tienen acceso a sus antecedentes, no tienen idea de con quién están tratando".

La fiscal general Pam Bondi criticó una disposición de la ley que, según dijo, exige que el comisionado del Departamento de Vehículos Motorizados de Nueva York informe a las personas que se encuentran en el país ilegalmente cuando una agencia federal de inmigración ha solicitado su información.

"El presidente Trump ha ordenado que se detenga esto. Y si no cumplen con la ley federal, los haremos responsables. Lo hicimos en Illinois, strike uno. El strike dos es de Nueva York", dijo Bondi, de pie frente a los agentes federales que han sido encargados de ayudar en la ofensiva de Trump contra la inmigración. "Y si eres un estado que no cumple con la ley federal, eres el siguiente, prepárate".

Bondi estaba junto a Tammy Nobles, cuya hija de 20 años fue asesinada en Aberdeen, Maryland, en julio de 2022 por alguien de El Salvador que había ingresado al país ilegalmente meses antes en Texas. El agresor, que entonces tenía 16 años, fue entregado a un primo hermano para que solicitara asilo, lo cual es una práctica común según la ley y la política de Estados Unidos. Las autoridades de El Salvador lo habían acusado de afiliación a la violenta pandilla MS-13, según un informe de los republicanos en el Comité Judicial de la Cámara de Representantes.

Para promocionar sus políticas de inmigración, Trump ha destacado a menudo a las “madres ángeles” como Nobles, que perdieron a sus seres queridos por delitos violentos cometidos por personas que se encontraban en el país ilegalmente.

Lea a continuación la demanda del Departamento de Justicia contra Nueva York, la gobernadora Kathy Hochul, la fiscal general Letitia James y el comisionado del DMV Marc Schroeder

En respuesta a la demanda, James dijo en una breve declaración que "nuestras leyes estatales, incluida la ley de Luz Verde, protegen los derechos de todos los neoyorquinos y mantienen seguras a nuestras comunidades. Estoy preparada para defender nuestras leyes, como siempre lo he hecho".

La oficina de la gobernadora no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.

Una fuente familiarizada con los planes de Hochul le dijo a nuestra cadena hermana NBC New York que la gobernadora y el presidente Trump tenían previsto almorzar juntos en la Casa Blanca el jueves. Hochul se estaba preparando para partir hacia D.C. el miércoles por la tarde, pero luego pospuso la reunión durante una semana, cuando estará en la Región Capital para la conferencia de la Asociación Nacional de Gobernadores, dijo la fuente.

El momento de la decisión de la gobernadora de cancelar, después de que Bondi hiciera el anuncio sorpresa poco después de las 5 p.m., sugiere que podría ser una respuesta a la demanda del Departamento de Justicia.

La nueva demanda se produce después de que Bondi presentara cargos contra el estado de Illinois y la ciudad de Chicago la semana pasada por las políticas de ciudad santuario que, según ella, también violan la ley federal.

Alanna Durkin Richer, Anthony Izaguirre, Elliot Spagat y Zeke Miller de The Associated Press contribuyeron a este informe.

Parte de este artículo se publicó originalmente en inglés en NBC News. Haz clic aquí para leerlo.