Ciertas familias se quedarían sin el Crédito por Hijos por demora en procesamiento de impuestos del IRS

Millones de contribuyentes temen que la demora del IRS al procesar sus declaraciones de impuestos y reembolsos de 2020 las deje sin los pagos adelantados del Crédito Tributario por Hijos.

La angustia aumenta a medida que el 15 de julio se avecina, cuando se emitirá el primer pago de hasta $300 al mes. Los problemas fiscales en la temporada 2021 están destinados a aumentar a medida que un problema avanza y desencadena otro. En algún momento, las cosas pueden mejorar, pero para muchos, la pregunta es ¿cuándo?

Considere, por ejemplo, si su declaración de impuestos de 2020 aún no ha sido procesada y su familia recibió a un bebé el año pasado. ¿Cómo le enviará dinero el Servicio de Impuestos Internos tan pronto como el 15 de julio por un niño nacido en 2020? El niño sería reclamado en una declaración de 2020, pero no aparecería en la declaración de impuestos de 2019 que el IRS terminaría usando para enviar un anticipo ahora en su crédito si esa declaración de 2020 aún no se procesa.

El IRS dijo que las declaraciones de impuestos procesadas hasta el 28 de junio se reflejarán en el primer lote de pagos mensuales del Crédito Tributario por Hijos anticipado programado para el 15 de julio. Pero las familias ahora se preguntan qué pasará con su dinero a la vez que esperan a que se procesen sus devoluciones.

Por lo general, los profesionales de impuestos dicen que muchas personas recibirán sus reembolsos de impuestos federales sobre la renta dentro de una a cuatro semanas después de presentar una declaración electrónicamente.

Entonces, si un contribuyente presentó su solicitud en la fecha límite de este año, el 17 de mayo, esperaría recibir ese reembolso a mediados de junio o antes.

Pero presentar una declaración en papel siempre demora el proceso y podría llevar un mes o más, incluso tres o cuatro meses, para obtener un reembolso.

El IRS tenía una acumulación masiva de 35,3 millones de declaraciones de impuestos sobre la renta de individuos y empresas que se presentaron pero no se procesaron al final de la temporada de 2021, según el informe del 30 de junio de Erin Collins, el Defensor Nacional del Contribuyente.

Eso es aproximadamente cuatro veces lo que quedó sin procesar al final de la temporada de presentación de solicitudes de 2019.

A todos los contribuyentes, por supuesto, no se les debe un reembolso, pero millones están esperando un pago.

"A pesar de todos sus desafíos, el IRS procesó 136 millones de declaraciones de impuestos sobre la renta individuales y emitió 96 millones de reembolsos por un total de $ 270 mil millones durante la temporada de presentación de impuestos de 2021", señaló el informe.

El IRS, según el informe, estaba lidiando con una "tormenta perfecta" de implementación de tres rondas de pagos de estímulo, con una reducción de personal combinada con un alto volumen de declaraciones que tenían errores y necesitaban revisión manual, y las responsabilidades de implementar nuevos cambios en la ley que ofrecieron alivio económico a las familias durante la pandemia.

El IRS, por ejemplo, necesitaba cambiar sus sistemas para recalcular los beneficios del seguro de desempleo, esto después de que se promulgó la legislación tributaria en marzo durante la temporada de presentación de declaraciones.

Ahora, miles y miles de declaraciones de impuestos sin precedentes requieren trabajo adicional y procesamiento práctico para mover esa devolución a la siguiente parte del proceso de procesamiento.

Aproximadamente 15,8 millones de devoluciones necesitaron una revisión adicional, quizás debido a un error u otra razón. Otras 16,8 millones de declaraciones se presentaron en papel, en lugar de electrónicamente, lo que implicó demoras para ser procesadas.

Y alrededor de 2,7 millones de declaraciones enmendadas también vieron retrasos.

El IRS procesó alrededor de 141 millones de declaraciones de impuestos sobre la renta de personas físicas hasta el 11 de junio, según las estadísticas de la temporada de impuestos del IRS. Pero la agencia recibió casi 152,5 millones de devoluciones durante ese tiempo, lo que indica que aproximadamente 11,5 millones de devoluciones individuales permanecían en trámite a mediados de junio. El reembolso promedio fue de $ 2,775.

¿QUÉ SUCEDE CON EL CRÉDITO TRIBUTARIO POR HIJOS?

Ahora, las demoras pueden causar algunos contratiempos para algunos contribuyentes cuando se trata de recibir un pago por adelantado del Crédito Tributario por Hijos.

El uso de una declaración de 2019, si no se procesa una declaración de 2020, podría dar una imagen financiera incorrecta de una familia en 2020 y el recuento de personas incorrecto para los niños que califican.

Se aplica una prueba de edad a partir del 31 de diciembre de 2021, por lo que un niño que tenga 17 años durante la mayor parte de 2021 pero que tenga 18 para el 31 de diciembre no calificaría.

Los pagos mensuales del Crédito Tributario por Hijos se basarán en su declaración de impuestos de 2020, si el IRS lo ha procesado; o su declaración de impuestos de 2019.

Las declaraciones de impuestos procesadas hasta el 28 de junio, según el IRS, se utilizarán para calcular el primer lote de pagos mensuales programados para el 15 de julio.

Preocupa que algunas personas podrían terminar recibiendo más dinero del que están calificadas para recibir, digamos si sus ingresos aumentaron significativamente en 2020, por lo que ya no califican para el crédito y el IRS está utilizando un ingreso más bajo de sus declaraciones de 2019 .

Por otro lado, otros podrían recibir menos de lo que están calificados para recibir ahora si se utilizan sus declaraciones de 2019 y, por ejemplo, adoptaron un hijo o tuvieron un bebé en 2020.

También es importante darse cuenta de que una familia no necesita tener ingresos para recibir el crédito ampliado.

El Crédito Tributario por Hijos es reembolsable, lo que significa que incluso si los contribuyentes no adeudan impuestos sobre la renta, el IRS les emitirá un reembolso si cumplen los criterios. Pero deben presentar una declaración de impuestos o registrarse con la nueva herramienta de registro de no contribuyentes para recibirla.

La buena noticia es que solo la mitad del monto total del crédito se pagará por adelantado en pagos mensuales de julio a diciembre. El segundo pago llegaría alrededor del 13 de agosto y el resto alrededor del día 15 de cada mes.

Se reclamará la otra mitad cuando presente su declaración de impuestos sobre la renta de 2021.

Otro buen punto: el IRS señala que hará ajustes a esos pagos mensuales si es necesario.

Por ejemplo, el IRS dijo: "Sus pagos anticipados del crédito tributario por hijos se volverán a calcular después de que el IRS procese su declaración de impuestos de 2020. Ajustaremos sus pagos restantes en 2021 para aumentar o disminuir el monto total de sus pagos anticipados del crédito tributario por hijos que deberían ser desembolsado a usted durante 2021”.

¿QUÉ PASA SI TU HIJO NACIÓ EN 2021?

Debes usar el portal en IRS.gov para actualizar esa información y comenzar a recibir el crédito por adelantado, si calificas.

Algunos especulan que podría haber otra ronda de retrasos en los reembolsos el próximo año, si el IRS necesita revisar manualmente las declaraciones que tienen errores cuando se trata de conciliar los pagos por adelantado del Crédito Tributario por Hijos.

El próximo año, deberás asegurarte de que lo que se informa en las declaraciones de impuestos de 2021 refleje con precisión los registros del IRS sobre la cantidad del Crédito Tributario por Hijos que ya se te pagó en 2021.

Debes conservar la Carta 6419 del IRS que se enviará por correo en enero de 2022 a quienes reciban el Crédito Tributario por Hijos por adelantado este año.

La carta del IRS 6419 contendrá la cantidad de pagos por adelantado que recibió un contribuyente, y será muy útil para los preparadores de impuestos para presentar las declaraciones de impuestos con mayor precisión.

Este verano, mucho dependerá de la facilidad con la que las personas puedan usar una variedad de herramientas en línea en IRS.gov para actualizar la información que la agencia necesita para implementar el crédito.