Defensores: NJ no hace lo suficiente para salvar los bosques de los daños causados por los vehículos

Los defensores de la zona Pinelands en Nueva Jersey dicen que el Estado no está haciendo lo suficiente para proteger los bosques de los daños causados por motocicletas y vehículos.

Partes de numerosos bosques estatales contenidos dentro del distrito de Pinelands de 1.1 millones de acres están estropeados por huellas de llantas, enormes baches inundados con agua y árboles y vegetación pisoteada por vehículos que se aventuran fuera de los caminos aprobados.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El Departamento de Protección Ambiental del estado señaló que está planeando dos iniciativas importantes para abordar el uso ilegal de vehículos en Pinelands: exigir a los usuarios de vehículos que se registren con el estado a finales de este año y obtengan un permiso para operar en el distrito, y la creación de un mapa interactivo que muestre dónde se aprobaría o prohibiría el uso de vehículos todoterreno.

Las partes interesadas pueden comentar en el mapa, incluso encerrar en un círculo las áreas de interés. La herramienta podría estar lista para abril, dijo el departamento, y se usará para ayudar a crear mapas finales para el uso de vehículos.

Muchas personas que caminan por Pinelands señalan agujeros de barro gigantes excavados por esos vehículos. Dicen que se encuentran con barreras que fueron atropelladas o cortadas con motosierra para permitir que los vehículos ingresen a áreas prohibidas y encuentran huellas de neumáticos cortando cortes a través de bosques que de otro modo serían vírgenes.

“Cuando buscas algo hermoso, encuentras en cambio la cima de una colina hecha pedazos, o ni siquiera llegas allí porque el camino está bombardeado con surcos de camiones monstruosos”, dijo Jared Flesher, quien pasó cuatro años en un documental sobre daños a los Pinelands causados ​​por vehículos recreativos.

Lee Yeash, una conservacionista de Pinelands, dice que ya no quiere caminar por el bosque.

“No importa a dónde haya ido, los vehículos todo terreno y las motocicletas me han sacado de los senderos”, dijo. “No puedo caminar por Batona Trail y no ser atropellado por vehículos motorizados. No puedo caminar por los senderos que solía caminar porque han sido arrastrados debido a la destrucción (de vehículos todoterreno)”.

“Hice lo que pude para tolerar y compartir los Pines con otros grupos, pero ellos ganaron”, dijo. “No regresaré. El DEP no ha hecho nada para ayudarme a pesar de las llamadas, las cartas, los correos electrónicos y el activismo".

Shawn LaTourette, comisionado del DEP, dijo que el Estado está obligado a equilibrar las demandas competitivas de los usuarios.

“No es que haya un grupo que sea noble y otro que no lo sea”, dijo. “Es demasiado fácil idealizar a un partido y vilipendiar a otro. No es el caso de que todos los usuarios de vehículos todoterreno sean malos, y no todos los ecologistas son automáticamente virtuosos”.

Albert Horner, un fotógrafo y defensor de la naturaleza de Pinelands, dijo que el estado se ha mostrado incapaz de proteger Pinelands al no tomar decisiones difíciles.

“Si está tratando de apaciguar a todas las partes interesadas, es una situación sin salida”, dijo Horner. “Si hubiera un grupo llamado New Jersey Bulldozer Association o New Jersey Tree Axing Association y quisieran usar nuestras tierras públicas, ¿les darían permisos? La única forma de sortear los problemas de múltiples partes interesadas es que el DEP determine cuáles son los usos adecuados para nuestras tierras públicas”.

Creado por una ley del Congreso en 1978, el distrito de Pinelands es supervisado por una comisión federal y estatal conjunta. Ocupa el 22% de la superficie terrestre de Nueva Jersey y es el cuerpo de espacio abierto más grande en la costa del Atlántico medio entre Richmond, Virginia y Boston. También incluye un acuífero que es la fuente de 17 billones de galones de agua potable.

Los empleados de Nueva Jersey patrullan los bosques estatales dentro de Pinelands para hacer cumplir las normas contra el uso ilegal de vehículos. Amanda Smith, jefa de la Policía de Parques Estatales, dijo que hay 80 oficiales de parques en todo el estado, y agregó que el departamento espera agregar personal este año. Usan patrullas adicionales, operaciones dirigidas y drones para identificar el uso ilegal de vehículos, dijo.

A veces, dijo, los conductores "se salen de la carretera hacia áreas que son muy sensibles con la intención de causar daños". Pero otras veces, agregó, puede ser que un conductor no sepa que está en un área prohibida.

Una asociación para un tipo de curso de conducción de motocicletas llamado "enduro" en el que los ciclistas atraviesan una pista estrecha a través del bosque y pasan puntos de control en momentos específicos, dijo que una pequeña minoría de ciclistas se desvía de las áreas permitidas o infringe las reglas.

“No estamos aquí para defender a los infractores, a las personas que realizan actividades ilegales en el bosque”, dijo Thomas Hedden, funcionario de la Asociación de Enduro de la Costa Este. “No somos los muchachos de los camiones monstruo, los que destrozan los pozos de agua en las carreteras. Somos dueños de nuestros errores y hemos sido sancionados por nuestros errores. Nos auto-controlamos y estamos haciendo todos los pasos que se nos ha pedido que hagamos”.

Hedden dijo que su grupo apoya la propuesta de permisos del estado.

Los bosques públicos de todo el país están lidiando con problemas similares. El ruido del tráfico de vehículos todo terreno en Moab, Utah, llevó recientemente al Gobierno local a aprobar una moratoria temporal sobre los nuevos negocios de alquiler y a reducir los límites de velocidad para ellos.

Tennessee intensificó la aplicación este año del uso ilegal de vehículos todoterreno. Marble, Colorado, acordó pagar parte del costo de un guardabosques para vigilar un sendero muy transitado que ha sido fuente de numerosas quejas.

Los enfrentamientos se han tornado violentos. En marzo, un ciclista de montaña en Bellingham, Washington, fue apuñalado después de una disputa sobre el derecho de paso con los excursionistas en un sendero popular.

Adoptando la cultura todoterreno, Elephant Butte, Nuevo México, ofrece un parque de 60 acres con capacitación, educación y cursos para ciclistas sobre vehículos todo terreno.

En Pinelands, Nueva Jersey, Richard Lewis se adentró en el bosque estatal de Wharton durante años para fotografiar un grupo de cedros blancos del Atlántico maduros, pero lo que vio en una visita reciente lo sorprendió.

“El sendero tenía huellas de neumáticos de lo que parecían una docena de vehículos todo terreno”, dijo. “Las huellas de los neumáticos atravesaron el área creando un camino que atravesaba rodales jóvenes de cedros y otra maleza en lo que era un hermoso bosque prístino”.