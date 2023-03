Declaran culpable de asesinato a madrastra por cruel muerte de Thomas Valva de 8 años en Long Island

NUEVA YORK -- Un jurado llegó a un veredicto en el juicio de la madrastra de un niño de 8 años en Long Island que murió después de que lo obligaron a dormir en el garaje helado de la familia. El padre del menor y expolicía de Nueva York ya fue condenado.

Angela Pollina fue declarada culpable de todos los cargos el viernes por la tarde por su papel en la muerte de Thomas Valva. El veredicto se produce después de un juicio desgarrador en el que los fiscales la retrataron como "desenfrenada, malvada y cruel", además de asesina. Los abogados defensores de Pollina dijeron que sin importar lo que alguien pudiera pensar sobre su comportamiento hacia el niño, ella no lo asesinó.

Valva y su hermano mayor, Anthony, pasaron 16 horas en el garaje de la casa del condado de Suffolk sin calefacción, en una noche en que la temperatura exterior descendió por debajo del punto de congelación, según los fiscales. Los hermanos, ambos con autismo, estaban en el garaje como castigo por orinar y defecar constantemente en la casa.

Los dos fueron lavados en el patio trasero con agua fría de la manguera, porque Pollina se negó a dejarlos entrar a la casa para bañarse, alegaron los fiscales.

En los días posteriores a la muerte de Thomas, los investigadores desentrañaron una serie de inquietantes acusaciones (repetidas, castigos extremos, hambre, estar encerrado en un garaje helado durante horas) a manos de su padre y su entonces prometida.

Los fiscales intentaron retratar a Polina como una "madrastra malvada" que torturó a los niños debido a la frustración de sus problemas de incontinencia. Instaron al jurado a no creerle a Polina cuando dijo que trató de ayudar a Thomas, quien murió de hipotermia y tenía una temperatura interna de 76 grados cuando llegó al hospital.

"Le dijo a Gia que tenía hipotermia, nunca le dio una manta, eso es depravado… Nunca preguntó si Thomas estaba bien después de que se cayó, o si debería ver a un médico, eso es depravado", dijo el fiscal Kerriann. Kelly. "Ella sabía que algo andaba muy mal con Thomas y no hizo nada. Eso es depravado".

Durante el juicio, se le preguntó a Pollina si pensaba que tenía el "deber de proteger [a los niños] de cualquier daño" cuando los observaba mientras su padre trabajaba durante la noche, o si los trataba de manera diferente a los otros niños. Ella respondió de la misma manera en ambas ocasiones, diciendo simplemente "Hice lo mejor que pude".

También se le preguntó si permitía que los niños usaran el baño dentro de la casa de cuatro dormitorios y cuatro baños. Ella dijo que no.

El equipo de defensa de Pollina le dijo al jurado que no se dejara influir por los testigos que declararon que ella era una madrastra abusiva y cruel. A pesar de los ataques de carácter de la fiscalía, sus abogados dijeron que no importaba cómo la vieran, ella no fue quien mató a Thomas Valva.

"Quería ser sincero y decir que pueden odiarla, pero ella no cometió un asesinato. No creo que esté ni cerca, todos la han vilipendiado", dijo el abogado defensor Matthew Tuohy al jurado durante los argumentos finales el jueves.

La defensa trató de distanciar a Pollina de Michael Valva, quien cumple una condena de 25 años a cadena perpetua después de que fue declarado culpable en noviembre de 2022 de asesinato por la muerte de su hijo. El jurado también lo condenó por homicidio involuntario y homicidio por negligencia criminal.

La defensa en el juicio del padre dijo que fue idea de Pollina sacar a los niños, mientras que los abogados de Pollina culparon a Michael. Los fiscales en el juicio de Pollina insistieron en que ambos actuaron juntos para torturar al niño.

“No les dieron acceso a un baño mientras estaban en el garaje. Les negaron a esos niños las necesidades básicas de la vida juntos, eso es actuar en concierto”, dijo Kelly.

Hubo mensajes de texto entre Pollina y Michael Valva que mostraban que Pollina se había negado a dejar que los niños usaran los baños de la casa e incluso trató de castigarlos quitándoles los colchones y las mantas del garaje donde estaban exiliados.

Un texto de 2019 de Michael Valva a Pollina decía: "Mi hijo ya no será tratado como un paria. Ya no dormirá en un piso de concreto. No lo exiliarán, ya no lo aceptaré".

Se envió otro mensaje de texto el 5 de enero de 2020 desde Pollina. Decía: "Todo está saliendo de allí, libros, ropa, etc. Son un castigo demasiado cómodo porque lo convertiste en un hogar. No debería haber nada que pertenezca a un dormitorio allí".

Dos semanas después, Thomas Valva murió.

El ex de Pollina, y el padre de su hija menor, dijo durante su juicio que "mi hija y uno de los gemelos entendieron: simplemente hagan lo que mamá diga y obtendrán la menor cantidad de reacciones".