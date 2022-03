¿Debes multas de estacionamiento? Ya no perderías la licencia bajo esta propuesta en NJ

Acumular multas de estacionamiento en el Estado Jardín dejaría de suponer la amenaza de perder la licencia de conducir bajo un nuevo proyecto de ley aprobado el lunes por la Asamblea.

El proyecto de ley, que se ha estancado durante los últimos años, plantea que la licencia de conducir no sea suspendida como castigo para los conductores en el estado que no hayan pagado más de cinco multas de estacionamiento o que no se hayan presentado ante el tribunal por falta de pago de multas cinco veces.

En cambio, los conductores podrían ser sancionados con la suspensión del registro de su vehículo motorizado, según la medida (A1376). Pero es posible recuperar el registro una vez que se paguen las multas.

Los legisladores estatales reintrodujeron el proyecto de ley este año después de que no se aprobara en el Senado estatal durante la última sesión legislativa. La Asamblea aprobó la medida 70-5 el lunes. Ahora pasará al Senado antes de que el gobernador Phil Murphy decida convertir el proyecto en ley con su firma.

Los asambleistas Benjie E. Wimberly, Shavonda E. Sumter y Verlina Reynolds-Jackson, patrocinadores de la ley, afirman que si bien las suspensiones de las licencias de conducir se diseñaron originalmente para "castigar a los malos conductores", la gran mayoría en Nueva Jersey no se deben a la mala conducción, sino a "una variedad de razones de cumplimiento", como no pagar las multas de estacionamiento.

“Las suspensiones de la licencia de conducir pueden tener consecuencias colaterales y no deseadas, como la pérdida del trabajo, la dificultad para encontrar empleo y la reducción de los ingresos, que son necesarios para pagar cualquier deuda acumulada”, según un comunicado de la Asamblea.

En 2019, Murphy firmó una ley que permitía a los jueces del estado considerar si la suspensión de la licencia crearía dificultades extremas, en especial para las familias trabajadoras que dependen de su vehículo o residentes enfermos o con discapacidad que necesitan movilizarse.