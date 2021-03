¿Debe volver a solicitar el desempleo si ha llegado al límite de un año de compensación en NY?

Cientos de miles de neoyorquinos que perdieron sus trabajos durante el cierre económico de marzo de 2020 tendrán que volver a solicitar los beneficios cuando cumplan el año de compensación. Sin embargo, otros pueden seguir recibiendo pagos sin presentar una nueva solicitud.

El Departamento de Trabajo del estado enviará a los beneficiarios mensajes de texto y correos electrónicos para notificar sobre el procedimiento a seguir al cumplirse el año de ayuda.

Aquí le explicamos cómo averiguar si usted necesita volver a presentar una solicitud:

Primero revise la fecha en la que se cumple el año de beneficios. Para ello puede iniciar sesión en su cuenta aquí. Haga clic en "ver historial de pagos" en "servicios de desempleo". Verá la fecha de finalización de su año de beneficios o la palabra "BYE". Averigüe si ha recibido el seguro de desempleo tradicional o la Asistencia por desempleo pandémico. Si recibe el correo electrónico del estado, el mensaje le indicará qué programa está recibiendo en la línea de asunto. Si no recibe esa información, entonces revise la carta que el estado le envió cuando aprobó sus beneficios. Sin embargo, si el Departamento de Trabajo le hace preguntas relacionadas con el COVID-19 cada semana cuando certifica, entonces está recibiendo PUA.

Tenga en cuenta que el hecho de que haya perdido su trabajo durante la pandemia no significa que esté usando PUA.

Si está tomando los beneficios de PUA, no tiene que volver a solicitarlos cuando llegue a la fecha de un año. Simplemente continúe certificando cada semana.

Si está en el desempleo tradicional, debe dar un paso más para decidir si debe volver a presentar una solicitud.

Si no ha trabajado o ha trabajado pero no ha ganado 10 veces su beneficio semanal desde que presentó su reclamo inicial, no tiene que volver a solicitarlo.

Si ha trabajado y ganado 10 veces su beneficio semanal desde que presentó su reclamo inicial, debe presentar un nuevo reclamo.

¿CÓMO PUEDO SABER SI HE GANADO DIEZ VECES EL BENEFICIO SEMANAL?

Multiplique su pago semanal por 10. Si ha ganado más que eso, excluyendo los salarios del trabajo por cuenta propia, desde que presentó su reclamo inicial el año pasado, ganó demasiado. Eso significa que debe presentar una nueva reclamación.

La mejor manera de presentar un nuevo reclamo es en el sitio web del estado. Haga clic en "presentar una reclamación". Si necesita presentar la solicitud por teléfono, el número es 1-888-209-8124.

Existe un sistema escalonado para presentar un nuevo reclamo basado en la primera letra de su apellido. Esto es para aplicaciones telefónicas y en línea.

A-F: martes después de la fecha del año de beneficios

G-N: miércoles después de la fecha de su año de beneficios

O-Z: jueves después de la fecha de su año de beneficios

Una vez que presente un nuevo reclamo, podría tomar de dos a tres semanas para que vuelva a recibir beneficios nuevamente. El departamento pagará las semanas de espera mientras el reclamo estaba en proceso.

Estos son los documentos que debe tener si tiene que volver a solicitar la ayuda: