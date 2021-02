De Blasio sobre las acusaciones de intimidación de Cuomo: “Es el típico Andrew Cuomo”

NUEVA YORK - El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, no se anduvo con rodeos el jueves por la mañana cuando se le preguntó sobre las acusaciones de que el gobernador Andrew Cuomo amenazó a un asambleísta de Queens, indicando que creía que las mismas eran "al 100 por ciento".

Ron Kim dice que Cuomo le gritó y amenazó después de criticar su manejo de las muertes por COVID-19 en hogares de ancianos, que ahora está siendo investigado por las autoridades federales.

"Es triste decirlo … pero eso es un clásico Andrew Cuomo. Mucha gente en el estado de Nueva York ha recibido esas llamadas telefónicas. El acoso no es nada nuevo. Creo en Ron Kim y es muy, muy triste, que un servidor público o cualquier persona que diga la verdad debe ser tratada de esa manera. Las amenazas, el menosprecio, la demanda de que alguien cambie su declaración en ese momento … muchas, muchas veces he escuchado eso y conozco a muchas otras personas en este estado "He oído eso", dijo De Blasio en una entrevista con MSNBC.

"Es solo el guión, es exactamente lo que muchos de nosotros hemos escuchado antes. No es una sorpresa, es triste. No es la forma en que la gente debería ser tratada", dijo De Blasio.

La Fiscalía de Brooklyn y el FBI han abierto ahora una investigación preliminar sobre el manejo de la administración de Cuomo de los datos relacionados con los asilos de ancianos, según altos funcionarios familiarizados con la investigación. Portavoces de la Fiscalía de Estados Unidos y el FBI se negaron a comentar el miércoles por la noche.

De Blasio, cuya fría y a menudo antagónica relación con Cuomo está bien documentada, dijo que la investigación era necesaria.

"¿La noción de que la información se retuvo por conveniencia política en lugar de que salga a la luz la verdad contundente para que podamos salvar vidas? Algo está profundamente mal", dijo el alcalde.

La investigación se produce cuando Kim, al igual que Cuomo, un demócrata, acusó al gobernador de obstrucción y otros delitos después de que un informe de AP descubrió que su administración tergiversó la cantidad de muertes en hogares de ancianos por miles. También se escuchó a uno de los principales ayudantes de Cuomo decirle a los legisladores que la administración tardó meses en publicar datos que revelan cuántas personas que viven en hogares de ancianos murieron de COVID-19 porque los funcionarios se "congelaron" por la preocupación de que la información "fuera a ser utilizada en su contra" por el Departamento de Justicia del expresidente Donald Trump.

Ahora Kim dice que Cuomo está "tratando de castigarme" por hablar.

En una entrevista de Zoom con nuestra cadena hermana NBC New York el miércoles, Kim fue interrumpida y tuvo que terminar la conversación después de contar como el gobernador furioso lo llamó a su casa, cuando estaba con su esposa e hijos.

"Pasó 10 minutos reprendiéndome, gritándome, amenazándome a mí ya mi carrera, mi sustento", dijo Kim. El legislador dijo que su esposa escuchó gran parte de la interacción y estaba conmocionada y asustada, diciendo que "no durmió esa noche".

Kim dice que el equipo del gobernador podría haber revelado las cifras hace meses y, con esos datos, cree que los cambios en las políticas podrían haber ayudado a salvar vidas.

"Me niego a encubrirlo a él, y por eso viene detrás de mí y trata de castigarme", dijo Kim, y agregó que solo está tratando de hacer lo que cree que es lo correcto. "Admitieron encubrir información sobre la vida y la muerte".

Es uno de los muchos ahora en Albany, de ambos lados del pasillo político, acusando a la administración de un encubrimiento, diciendo que se hizo para "proteger la política (de Cuomo), su futuro político".

Un asistente de alto rango del gobernador dijo que él estaba en la habitación cuando se hizo la llamada y alegó que "el Sr. Kim está mintiendo sobre la conversación" y que "en ningún momento nadie amenazó con 'destruir' a nadie con su 'ira' ni participar en un 'encubrimiento'. Eso está más allá de lo aceptable".

Durante una llamada con los reporteros, Cuomo también fue tras Kim.

"Le dije por teléfono: todavía hay integridad, honor y decencia en la política", dijo el gobernador.

Cuomo se refirió a la conversación que tuvieron los dos y dijo que hay resentimientos entre los dos políticos de Queens. Cuomo dijo que se debe a un problema anterior no relacionado en el que acusó a Kim de cambiar de bando en la seguridad de los salones de belleza para recaudar fondos de campaña en los salones.

"Creo que no fue ético, si no ilegal, y creo que es un alboroto continuo", dijo el gobernador.

Rich Azzopardi, ayudante senior de Cuomo, dijo que los comentarios del asambleísta son "parte de un patrón de mentiras de años … contra esta administración".

Kim hizo a un lado esa opinión y dijo que muestra "una falta de liderazgo" para plantear el debate del salón de manicura "cuando 15,000 han perdido a sus seres queridos en hogares de ancianos".

En una declaración publicada más tarde por Kim, alegó que Cuomo "deslizó subrepticiamente la inmunidad legal en nuestro presupuesto estatal para ejecutivos de hospitales y hogares de ancianos con fines de lucro a pedido de poderosos cabilderos" que habían donado previamente a su campaña. También criticó la respuesta frecuente de la administración de que estaban entregando la información a los federales lo más rápido posible.

"Como legisladores, tenemos el deber de descubrir la verdad detrás de las muertes en los asilos de ancianos y las explicaciones del gobernador no cuadran", decía la declaración de Kim. "Si bien afirma que se estaba tomando el tiempo para responder al Departamento de Justicia, lo vimos deambular en una gira de libros y una vuelta de la victoria en los programas de cable en horario estelar".

El miércoles, Cuomo nuevamente trató de aplacar a las familias que perdieron a sus seres queridos, diciendo que el hecho de que no proporcionara los datos del asilo de ancianos antes fue un error, y señaló que "no era ilegal, no era poco ético. Pero simplemente le falló a la gente en ese momento".

Las familias aún no compran esa explicación del gobernador.

"El gobernador Cuomo convirtió los hogares de ancianos en cámaras de muerte COVID", dijo Tracey Alvino, quien perdió a su padre Daniel, de 76 años, después de que estuvo en un hogar de ancianos en Long Island durante solo 11 días para recuperarse de una operación ortopédica cuando le golpeó el COVID. Dijo que Cuomo debe responder a las preocupaciones de las familias.

"Sus pies deben estar pegados al fuego, necesitamos una independencia a nivel estatal y federal", dijo Alvino.

Algunos republicanos a nivel nacional, incluido el senador de Iowa Chuck Grassley, también han pedido una investigación sobre el manejo de los hogares de ancianos por parte del gobernador.

"Como dijimos públicamente, el DOJ ha estado investigando esto durante meses. Hemos estado cooperando con ellos y seguiremos haciéndolo", dijo Rick Azzopardi, asesor principal de Cuomo.

El mes pasado, la procuradora general del estado, Letitia James, publicó un informe condenatorio que decía que el Departamento de Salud del estado no reportó el número de muertos por COVID-19 en hogares de ancianos hasta en un 50 por ciento.

Y la semana pasada, DeRosa, el principal asesor de Cuomo, dijo que el estado se abstuvo de publicar el recuento de muertes más completo en agosto por temor a que Trump usara la información contra Cuomo.

El lunes, el gobernador reconoció que "las cosas deberían haberse hecho de otra manera" e insistió en que "se aprendieron lecciones".

"En retrospectiva, ¿deberíamos haber dado más prioridad al cumplimiento de las solicitudes de información? En mi opinión, sí. Y eso es lo que creó el vacío", dijo Cuomo. "Solo quiero asegurarme de que la gente sepa que estos son los hechos: todo lo que podría haberse hecho, se hizo".

Se informa que los legisladores demócratas y republicanos en Nueva York ahora están reconsiderando su decisión de otorgar poderes de emergencia a Cuomo para hacer frente a la crisis del COVID-19.

Nueva York se vio muy afectada en los primeros días de la pandemia y, hasta hace poco, el estado lideraba el país en muertes por COVID-19. Había registrado 47,301 hasta el miércoles, solo superado por las 47,670 muertes de California, según los datos más recientes de NBC News.

La mayoría de las muertes de Nueva York se produjeron en los primeros días de la pandemia, cuando los funcionarios de salud pública intentaban averiguar cómo se estaba propagando el coronavirus.