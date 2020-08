De Blasio plantea la adquisición de Con Ed ante la continua crisis con el servicio eléctrico

NUEVA YORK - Horas después de que el gobernador Andrew Cuomo amenazó la franquicia de Con Edison en Nueva York, el alcalde Bill de Blasio duplicó dicha advertencia y sugirió que la ciudad podría estar mejor con un servicio público en lugar de una empresa privada.

La tormenta tropical Isaías provocó que más de 250,000 clientes de Con Ed se quedaran sin electricidad, la segunda mayor interrupción por tormenta de la historia de la compañía. A partir de las 9 a.m. del martes, una semana completa después de que Isaiah devastó la región, Con Ed todavía tenía unos 6,000 clientes sin electricidad en la región debido a la tormenta, una quinta parte de ellos en Queens.

De Blasio, en una entrevista en NY1 el lunes por la noche, cuestionó si Con Ed estaba realmente en condiciones de proporcionar un servicio eléctrico adecuado a la ciudad.

"Mi pregunta sigue siendo: ¿por qué lo hace una empresa privada? ¿Es posible que una empresa privada responda lo suficiente a la gente? No estoy seguro … ¿debería ser esta una empresa pública a la que podamos responsabilizar? " preguntó el alcalde.

No estaba claro cómo funcionaría dicha adquisición ni quién estaría a cargo. Las grandes empresas de servicios públicos municipales no son necesariamente infrecuentes (las empresas eléctricas de Puerto Rico y gran parte de Los Ángeles son entidades públicas), pero la mayoría de las empresas eléctricas son propiedad de inversores.

Los comentarios del alcalde se produjeron pocas horas después de que el gobernador Cuomo dijo que estaba "grave como un ataque al corazón" y que no estaba fanfarroneando cuando sugirió que Con Ed y otros podrían perder sus licencias para operar en el estado.

"Quiero que las empresas de servicios públicos sepan que no cumplimos con el concepto de que algo es demasiado grande para fallar", dijo. "Si no está sirviendo a la gente del estado, le dan una licencia para brindar un servicio, si no brinda el servicio, le revocarán la licencia, y la licencia es su franquicia".

Con Ed ha defendido su respuesta a la tormenta e insistió en que estaba trabajando a máxima velocidad y con equipos masivos en toda la región para volver a encender.

"Tenemos un ejército de tripulaciones dedicadas a la tarea de restaurar de manera segura el servicio a los clientes afectados por la devastadora tormenta", dijo Robert Schimmenti, vicepresidente senior de operaciones eléctricas de Con Edison, en un comunicado el lunes. "Es nuestro enfoque singular y seguirá siéndolo hasta que cada cliente vuelva a estar en servicio".