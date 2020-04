De Blasio plantea cierre de algunas estaciones de tren para disuadir a desamparados

El alcalde Bill de Blasio solicitó a la MTA que considere el cierre algunas estaciones de tren durante la noche, luego de que el gobernador Andrew Cuomo criticara lo que estimó como escaso control de este sector de la población.

En redes sociales circulan decenas de videos y fotografías en los que se observa a los desamparados apoderándose de los vagones de tren. Al parecer el sistema se convirtió en un refugio a medida que recrudece la crisis financiera en la Gran Manzana.

La propuesta de cierre de algunas estaciones del Ayuntamiento es parte de un plan más amplio para garantizar que los desamparados opten por acudir a los refugios de la ciudad.

De Blasio planteó el cierre temporal de 10 estaciones en toda la ciudad entre la medianoche y las 5 a.m., lo que permitiría al personal de la MTA la limpieza adecuada de los vagones.

El plan del alcalde ofrecería otras 200 camas en el sistema de refugio de Safe Haven, disponibles desde esta semana. De igual forma, el Departamento de Servicios para Desamparados desplegará equipos en las estaciones cerradas para así ubicar a los desamparados y llevarlos a uno de los refugios disponibles.

ESTAS SERÍAN LAS ESTACIONES QUE PODRÍAN CERRAR:

- Coney Island / Stillwell Avenue - Trenes D y F

- Flatbush Avenue - Brooklyn College - trenes 2 y 5

- Jamaica - Calle 179 - Tren F

- WTC - Tren E

- 96th Street / 2nd Avenue - Tren Q

- Pelham Bay Park - tren 6

- Parque Van Cortlandt - Calle 242 - tren 1

- Wakefield - 241st Street - trenes 2 y 5

- Woodlawn - tren 4



La directora interina del New York City Transit, Sarah Feinberg, señaló en un artículo de opinión publicado en días recientes en The New York Post que la administración de De Blasio "ignora la existencia de esta población vulnerable, a menudo emocionalmente perturbada, ha hecho de su presencia en el sistema una creciente frustración para los trabajadores esenciales que viajan en el metro".

"Nuestros pasajeros no deberían tener que ingresar a un tren repleto de personas que utilizan el sistema como refugio y como receptáculo de basura o inodoro", escribió Feinberg.

En el artículo de opinión, Feinberg precisó que la MTA cambiará su Código de Conducta para dejar en claro que el sistema de tránsito no es un refugio donde se puede dormir, almacenar pertenencias o vagar.

Según la funcionaria, el NYPD y la Policía de la MTA aplicarán el nuevo Código de Conducta de inmediato.