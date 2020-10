De Blasio pide la instalación de más máquinas de votación para evitar largas filas

El alcalde Bill de Blasio pidió el lunes a la Junta Electoral que instale más máquinas de votación en los centros de voto anticipado y que se amplíe el horario después de un fin de semana de largas filas de neoyorquinos ansiosos por votar.

El sábado y el domingo, la primera vez que Nueva York permitió la votación anticipada en una elección presidencial, un total de 193,915 residentes de la ciudad votaron en persona y las filas se extendieron a lo largo de varias cuadras en varios vecindarios.

El alcalde solicitó a la Junta Electoral en una conferencia de prensa que se implemente un plan para acelerar el proceso y administrar mejor la afluencia de votantes.

“Ahora mismo tenemos un problema. Es claro que la Junta Electoral no estaba preparada para este tipo de participación y necesita hacer ajustes de inmediato”, expresó De Blasio en su conferencia de prensa diaria el lunes. “Las largas filas desalientan a los votantes, quienes terminan por marcharse a casa. Esa es la realidad".

Si bien es demasiado tarde para abrir más sitios de votación anticipada, el alcalde dijo que la Junta tiene muchas máquinas de votación que no se utilizarán hasta el día de las elecciones, por ende, estas deberían instalarse en los centros con mayor afluencia para acelerar el proceso. También sugirió que el horario se extienda para el próximo fin de semana.

La ciudad está dispuesta a pagar la factura si la Junta Electoral, que está dirigida por comisionados elegidos por los partidos políticos y no está controlada directamente por la ciudad o el estado, no puede permitírselo.

"Si la Junta de Elecciones dice que no tienen el dinero, permítanme decir ahora mismo, la ciudad de Nueva York proporcionará los recursos. No pueden afirmar que no tendrán los recursos. Se trata de hacer lo correcto y hacer que todos los neoyorquinos voten antes”, expresó De Blasio.

La representante Alexandria Ocasio-Cortez, quien votó en El Bronx, dijo que sería una noticia nacional si se vieran líneas similares en un estado péndulo.

"No hay lugar en los Estados Unidos de América donde sea aceptable esperar dos, tres o cuatro horas para votar", dijo en una conferencia de prensa el lunes. "Y solo porque esté sucediendo en un estado azul no significa que no sea supresión de votantes".

De Blasio, por su lado, señaló que no cree que haya ningún esfuerzo intencional para reprimir el voto, a diferencia de Ocasio-Cortez.

“No creo que haya una conspiración en la Junta Electoral. Creo que hay incompetencia en la Junta Electoral”, expresó el alcalde.

La junta ha sido criticada hace semanas al enviar boletas incorrectas a 100,000 votantes de Brooklyn. Además, durante la primaria en junio, muchos votantes no obtuvieron sus boletas de voto en ausencia a tiempo, mientras que los votantes que se presentaron en persona recibieron boletas incompletas.

De Blasio volvió a pedir la abolición de la Junta y su sustitución por una agencia municipal o estatal tradicional, aunque eso requeriría legislación estatal.