De Blasio pide a los neoyorquinos que usen doble mascarilla por lo menos hasta junio

El alcalde Bill de Blasio pidió el martes a los neoyorquinos que usen doble mascarilla por lo menos hasta junio, a fin de que se mantenga la disminución de la tasa de positividad en la Ciudad de Nueva York, que una vez fue el epicentro de la pandemia.

"Hagan lo que están haciendo hasta junio", dijo el martes el alcalde durante una conferencia de prensa. "No solo use una mascarilla, use dos. Mantenga el distanciamiento físico, hágase la prueba una vez al mes. Si tiene un caso en su casa, separe a la persona de manera segura".

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dijeron a principios de este mes que es probable que sea beneficioso colocar una mascarilla de tela bien ajustada sobre un cubreboca quirúrgico. Las investigaciones sugieren que cuando una persona usa doble protección al colocarse la mascarilla quirúrgica de polipropileno con una de tela en la parte superior, y las personas que la rodean hacen lo mismo, el riesgo de transmitir el virus disminuye en más del 95%. La protección se reduce al 80% si solo una persona usa la doble mascarilla.

"Junio ​​es cuando queremos llegar a 5 millones de neoyorquinos completamente vacunados y junio es lo más temprano en el que incluso consideraríamos cambiar la guía sobre el uso de las mascarillas. Es posible que continuemos esa guía durante bastante tiempo dependiendo de lo que esté sucediendo. Aunque estamos muy preocupados por las variantes, ese es el gran factor X".

La ciudad de Nueva York informó el martes 3254 nuevos casos y 233 nuevas hospitalizaciones. La tasa de positividad de la ciudad se sitúa en el 7,32%.

"No podemos quitar el pie del acelerador en este momento", dijo el comisionado de Salud de la ciudad de Nueva York, el Dr. Dave Chokshi.

"Ahora tenemos una nueva y valiosa arma en nuestro arsenal, la vacuna, pero tenemos que pensar que aún necesitamos una capa adicional de protección, y eso incluye el uso de la doble mascarilla", dijo Chokshi.

"El uso de dos cubrebocas de grado superior debe ser algo común entre los neoyorquinos", dijo, y agregó que los neoyorquinos vacunados también deberían usar la sobre protección.