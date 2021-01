De Blasio firma legislación que protege a los empleados de comida rápida de un despido injustificado en NYC

Lo que debes saber El alcalde Bill de Blasio firmó el martes una legislación que protege a los empleados de restaurantes de comida rápida de un despido o de reducción de horas de trabajo injustificados. Esta se convierte en la primera legislación firmada por el alcalde en 2021.

Una de las leyes prohíbe el despido de trabajadores sin "causa justa" y la segunda ley protege del despido a los trabajadores con más antigüedad.

Las nuevas leyes entrarán en efecto dentro de seis meses o 180 días.

NUEVA YORK - El alcalde Bill de Blasio firmó el martes una legislación, que consta de dos leyes, la 1415-A y la 1396-A, y que protegen a los empleados de restaurantes de comida rápida de un despido o de reducción de horas de trabajo injustificados. Esta se convierte en la primera legislación firmada por el alcalde en 2021.

“Hoy vamos a firmar dos proyectos de ley para proteger a los que trabajan en los negocios de comida rápida”, dijo el alcalde durante la conferencia el martes. “Ellos han sido afectados por la pandemia y sus familias dependen del dinero que ganan; a partir de ahora no van a vivir del temor de perder sus trabajos sin una razón justa”, añadió.

Una de las leyes prohíbe el despido de trabajadores sin "causa justa", lo que significa que el empleador deberá demostrar que el empleado no cumplió con las obligaciones laborales o que ha dañado los intereses comerciales de la empresa.

La segunda ley protege del despido a los trabajadores con más antigüedad, quienes, en general, reciben mayores beneficios y prestaciones. Las pautas de arbitraje se establecen en ambas leyes.

El Concejo de la Ciudad de Nueva York había aprobado el paquete de leyes el jueves 17 de diciembre, unas leyes que también exigen a los empleadores de restaurantes de comida rápida que si tienen que despedir a sus empleados por alguna razón económica lo hagan por orden de antigüedad del trabajador.

"Los trabajadores de comida rápida han sido sometidos a entornos laborales injustos y han sido víctimas de una reducción injusta de horas o despidos arbitrarios, lo que los ha llevado a vivir en un estado constante de incertidumbre", dijo la concejal Adrienne Adams durante una audiencia virtual cuando las leyes fueron aprobadas por el Concejo.

Concejales de la Ciudad de Nueva York y el alcalde resaltaron que los trabajadores de comida rápida están en la primera línea de la pandemia de COVID-19 pero, hasta ahora, podrían ser despedidos o tener recortes de horas por cualquier motivo o sin motivo alguno.

“Cuando me despidieron, sucedió durante un turno, y el gerente me dijo que me fuera a casa porque no estaba sonriendo. Ni siquiera había clientes en la tienda en ese momento”, dijo Melody Walker, una trabajadora de comida rápida que fue despedida de un Chipotle. “Si hubiéramos tenido leyes de causa justa, no habría perdido mi trabajo y mis medios para mantener a mis dos hijos como madre soltera. Con la victoria de hoy, espero que ningún otro trabajador de comida rápida de la Ciudad de Nueva York tenga que pasar por el miedo y la inseguridad económica que experimenté cuando fui despedida injustamente”.

Las grandes empresas de comida rápida que cotizan en bolsa, como McDonald's y Chipotle, han visto miles de millones en ganancias durante la pandemia, con los precios de las acciones aumentando en al menos un 30 por ciento y los valores de las empresas también en miles de millones, dijeron los concejales.

“Nuestros 175,000 miembros están muy orgullosos de esta histórica victoria. Debido a su trabajo incansable junto a los trabajadores de comida rápida de la Ciudad de Nueva York, quienes juntos se han manifestado, testificado y organizado, ahora podemos decir que la Ciudad de Nueva York es el primer lugar del país donde los trabajadores de comida rápida ya no serán empleados a voluntad”, dijo el presidente del sindicato de trabajadores de servicios inmobiliarios 32BJ SEIU, Kyle Bragg.

En total son unos 57,000 trabajadores de comida rápida de la Ciudad de Nueva York que se beneficiarán de estas leyes. De esta forma, se convierten en los primeros de la nación en recibir dicho beneficio.

Las nuevas leyes entrarán en efecto dentro de seis meses o 180 días.