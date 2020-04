De Blasio clama congelamiento de alquileres en NYC, inquilinos llaman a la huelga

El alcalde Bill de Blasio pidió el viernes al gobernador Andrew Cuomo y a la Junta de Pautas de Renta el congelamiento de alquileres, además de ayuda concreta a inquilinos que perdieron sus ingresos debido la pandemia de COVID-19.

"Tenemos que asegurarnos de que todos los neoyorquinos puedan quedarse en sus hogares durante esta crisis", expresó De Blasio durante la conferencia de prensa diaria.

El alcalde aseguró a los residentes de Nueva York que no serán desalojados durante la pandemia y anunció que cualquiera que tenga problemas con su arrendador puede llamar a la nueva línea directa para inquilinos que administra el 311. El servicio ofrece ayuda legal gratis en casos de acoso, desalojos y otras violaciones.

De Blasio fue enfático al señalar que la Junta de Pautas de Renta debe actuar con rapidez para autorizar el congelamiento de alquileres para más de dos millones de inquilinos, pues el 1 de mayo se acerca y miles de familias y trabajadores que perdieron sus ingresos han consumido todos sus ahorros y la mayor parte de ellos.

"Mucho de lo que vimos en la Gran Depresión está sucediendo en este momento, aquí mismo", sentenció. “Brinden el perdón de renta. Los neoyorquinos lo necesitan".

El alcalde también pidió al gobernador Cuomo que autorice que los inquilinos puedan pagar el alquiler con el depósito de seguridad, además de extender la moratoria de desalojo por otros 60 días después de la crisis y garantizar a las familias una gracia de 12 meses para pagar el adeudo de renta.

"Los depósitos están atascados en cuentas bancarias en garantía. El inquilino no puede usarlos, el propietario no puede usarlos, hasta que alguien salga del apartamento", dijo De Blasio. "No tiene sentido dado que estamos lidiando con una crisis sin precedentes. El Estado necesita actuar, liberar esos depósitos de seguridad, dejar que el inquilino los use para el alquiler. Eso ayuda al inquilino, eso ayuda al propietario, no hay razón para no autorizar esto ahora".

Cuomo, por su lado, informó que su gobierno trabaja en un plan para ayudar a los neoyorquinos con el alivio del alquiler. Asimismo, la secretaria del gobernador Melissa DeRosa hizo expresiones respecto al llamado de De Blasio.

"Eso (el perdón de alquiler) está controlado por la Junta de Pautas de Renta de la ciudad de Nueva York. Eso está completamente controlado por la Ciudad de Nueva York", sentenció. "Eso está fuera de nuestra jurisdicción".

Hasta ahora la ciudad de Nueva York ha visto más de 141,000 casos confirmados del nuevo coronavirus con más de 16,000 muertes.

La Junta de Pautas de Renta celebró el jueves su primera reunión remota y brindó su informe anual sobre el índice de precios de costos operativos. El reporte, que analiza costos tales como mantenimiento de edificios, impuestos, combustible, seguros y servicios públicos, estima que los precios de mantenimiento para los propietarios aumentaron un 3.7 % entre abril de 2019 y marzo de 2020.

La Junta programó dos reuniones remotas para el 30 de abril y el 5 de mayo. La última vez que la Junta aprobó el congelamiento de alquileres fue en 2016. En 2017, la agencia finalizó el alivio de dos años al aprobar aumentos de renta de un año del 1.25%. En 2018 y 2019 aprobó aumentos de alquiler de un año del 1.5%.

La Junta de Pautas de Renta en general vota sus recomendaciones finales en junio antes de celebrar reuniones en toda la ciudad, pero no se sabe si la crisis afectará el proceso, y por ende, la votación.

Cuando se trata de inquilinos que viven en viviendas a precio de mercado, la ciudad tiene menos poder para brindarles un alivio; sin embargo, De Blasio dijo el viernes que la ciudad se asegurará de que los neoyorquinos no sean desalojados durante la crisis.

Los defensores de la vivienda de Nueva York están organizando huelgas de alquileres en todo el estado previo al 1 de mayo. Las organizaciones esperan que hasta un millón de neoyorquinos participen en el movimiento para presionar al gobernador Cuomo para que actúe de inmediato.

Hasta el momento, Cuomo ha suspendido las ejecuciones hipotecarias y ha prohibido a los propietarios desalojar a los inquilinos entre abril y junio, pero los defensores creen que estos alivios son insuficientes antes la pérdida de ingresos.