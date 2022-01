David Ortiz ‘Big Papi’ elegido al Salón de la Fama; júbilo en Quisqueya y en nuestra área

El dominicano David Ortiz ha sido elegido para el Salón de la Fama del Béisbol este año, siendo el único jugador que superó el umbral requerido del 75%, según los resultados de la votación de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos.

Ortiz terminó con un 77.9% al convertirse en el jugador número 58 elegido en su primer año de postulación. A los 46 años, también será el más joven de los 75 miembros vivos del Salón.

El veterano toletero de los Medias Rojas de Boston fue el único exjugador que escuchó su nombre durante el anuncio de elección del Salón de la Fama de la BBWAA.

En su primer año de postulación, Ortiz recibió 307 de 397 votos, lo que se considera una hazaña.

‘Big Papi’ no solo fue uno de los bateadores más temidos en el juego durante su tiempo en Boston, su carrera se desbordó con actos heroicos de postemporada, así como el estatus de ser uno de los héroes más queridos de los Medias Rojas.

Eso comenzó con la famosa carrera de la Serie Mundial de 2004 de Boston, en la que se consolidó con tres hits de salida, uno que puso fin a la ALDS y dos durante la histórica remontada de la ALCS del equipo, mientras totalizaba una línea de .400/.515/.764 en el plato.

Fue igualmente arrasador en las postemporadas de 2007 y 2013, al ayudar a transformar a los Medias Rojas en uno de los equipos más exitosos del siglo XXI hasta el momento.

En el transcurso de una carrera de 20 años que comenzó con los Mellizos de Minnesota, Ortiz ganó tres anillos de la Serie Mundial, 10 nominaciones al Juego de Estrellas, un MVP de la Serie Mundial, un MVP de la ALCS, siete Silver Sluggers y dos premios Hank Aaron. Al final de su carrera lideró la AL en porcentaje de slugging en 2016, su última temporada.

Junto a Ortiz en la clase del Salón de la Fama de 2022 estarán Minnie Miñoso, Gil Hodges, Jim Kaat, Tony Oliva, Buck O'Neil y Bud Fowler. El Salón de la Fama anunció en diciembre que esos seis jugadores habían sido elegidos a través de sus comités Golden Days Era y Early Baseball Era.

Miñoso, Hodges, O'Neil y Fowler serán consagrados póstumamente.

Además de la consagración de Ortiz, el anuncio del martes confirmó que cuatro de los nombres más importantes que quedan en la boleta no llegarán al Salón de la Fama a través de la votación tradicional.

Barry Bonds (66%), Roger Clemens (65.2%), Curt Schilling (58.6%) y Sammy Sosa (18.5%) cayeron por debajo del umbral del 75 por ciento en su décimo y último año de postulación.

Bonds y Clemens estuvieron tentadoramente cerca de la consagración durante años, cruzando la marca del 50% en la boleta electoral de 2017 y con una tendencia ascendente cada año. Sus currículums hablaban por sí mismos: Bonds como el rey de los jonrones de la MLB y Clemens como siete veces ganador del premio Cy Young, pero sus antiguas acusaciones de uso de esteroides formaron un muro demasiado alto para despejarlo.

El Salón de la Fama en sí mismo tampoco parecía ansioso por abrirles sus puertas, esto al reducir el plazo de postulación de 15 años a 10 años durante su tiempo en la boleta electoral.

Pero Ortiz tampoco estuvo libre de acusaciones de uso de esteroides para mejorar el rendimiento.

En 2009, The New York Times informó que Ortiz fue uno de los más de 100 jugadores que dieron positivo por PED en una encuesta supuestamente confidencial destinada a medir el alcance del uso de tales drogas entre los jugadores. ‘Big papi’ negó haber tomado tales drogas y dijo que los suplementos legales pueden haber causado el resultado, y el comisionado de la MLB, Rob Manfred, ha dicho desde entonces que es "totalmente posible" que Ortiz en realidad no haya dado positivo.