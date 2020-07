Cuomo vaticina aumento de tarifas en subway, túneles y puentes

Usar el transporte público en la Ciudad de Nueva York podría ser mucho más caro a raíz del déficit generado por la pandemia.

El gobernador Andrew Cuomo advirtió el martes a los neoyorquinos que sin la ayuda financiera del Gobierno federal, la MTA se verá obligada a aumentar las tarifas de autobuses y trenes, así como los peajes de puentes y túneles para compensar la pérdida de ingresos como resultado crisis de salud.

"Si la MTA no recibe fondos, si el estado no recibe fondos, entonces no podemos financiar a la MTA. Eso llevaría a un aumento de las tarifas para el sistema de metro de la Ciudad de Nueva York, los peajes en los puentes y las tarifas en Long Island Rail Road. La financiación tiene que venir de algún lado”, advirtió Cuomo.

El mandatario criticó a los republicanos del Senado por presentar un nuevo proyecto de ley que no proporciona fondos a los estados, y responsabilizó a los miembros de la Cámara y a los senadores de Nueva York Charles Schumer (D-NY) y Kirsten Gillibrand (D-NY) de “no hacer suficiente” para conseguir alivio federal para Nueva York.

"Si Washington juega a la política, si los miembros de la Cámara no se mantienen firmes, si nuestros dos senadores, Schumer y Gillibrand, no se mantienen firmes, entonces verán a los neoyorquinos pagando un pasaje más alto en el metro y en el Long Island Rail Road”, expresó.

Los principales funcionarios de la MTA apoyaron las expresiones de Cuomo a la vez que han expresado una y otra vez en reuniones recientes de la Junta que sin fondos federales, la agencia deberá considerar aumentos de tarifas y peajes, despidos y reducciones de servicio.

"Todo está sobre la mesa para ayudar a equilibrar nuestros libros, eso abarca congelaciones salariales, demoras y reducciones en el plan de capital, aumentos de tarifas y peajes, financiamiento deficitario e incluso recortes de personal y servicios como último recurso", dijo Pat Foye, presidente y CEO de la MTA.

"No deseamos implementar ninguna de estas acciones, pero el peligroso estado de nuestras finanzas puede forzar nuestra mano", añadió.

La MTA anticipa un déficit masivo de $ 16.2 mil millones que se extenderá hasta 2024. La agencia proyecta en la actualidad una pérdida de $ 3.8 mil millones en 2020, una pérdida de $ 6.4 mil millones en 2021, una pérdida de $ 3.2 mil millones en 2022 y $ 1.4 mil millones en 2023 y 2024, cuando la cifra promedio de pasajeros alcance niveles previos a la crisis.

Cuomo también hizo énfasis en las necesidades de financiación de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, que podría verse obligada a reducir importantes proyectos de infraestructura en curso sin una infusión de ayuda federal.

"Si no proporcionan fondos a la Autoridad Portuaria, la modernización del Aeropuerto LaGuardia y el Aeropuerto JFK será más lenta o se parará por completo", dijo Cuomo.

“No hay nada conceptual o abstracto en este ejercicio. Tendrá un efecto práctico y devastador en los neoyorquinos. Y quiero que los neoyorquinos sepan las consecuencias, porque quiero que nuestros representantes federales rindan cuentas", añadió.

La Autoridad Portuaria solicitó $ 3 mil millones de ayuda federal en mayo para compensar las pérdidas de ingresos y mantener el plan de capital actual, que está programado para crear 100,000 empleos y estimular $ 20 mil millones en gastos públicos y privados durante los próximos cinco años.

"Dada la disminución masiva en los volúmenes de viajeros, el Congreso debe proporcionar a la Autoridad Portuaria ayuda financiera directa para compensar sus pérdidas masivas de ingresos para garantizar que los proyectos de infraestructura de importancia crítica puedan avanzar", dijo Rick Cotton, director ejecutivo de la Autoridad Portuaria.

Entre el 30 de marzo y el 3 de abril, durante el pico de la pandemia, la Autoridad Portuaria estimó que el volumen de pasajeros en los aeropuertos de la región disminuyeron en un 95.9%, la cantidad de pasajeros en el sistema PATH disminuyó en un 94.3% y el volumen de vehículos en los puentes y túneles de la agencia disminuyeron en un 61.3%