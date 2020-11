Cuomo teme que ICE obtenga información sensible de quienes reciban una vacuna contra el coronavirus

A raíz de los numerosos intentos del Gobierno federal de obligar al estado de Nueva York a compartir información sensible con las autoridades de inmigración, el gobernador Andrew Cuomo demandó el lunes que el presidente Trump se comprometa a proteger los datos de los residentes que reciban una vacuna contra el coronavirus.

Cuomo envió el lunes una carta al presidente Trump, al director de los CDC, Dr. Robert Redfield, y al secretario del Departamento de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, para solicitar claridad sobre por qué la administración federal exige que los estados proporcionen números de identificación de cualquier persona que desee recibir una vacuna.

El gobernador también pidió a la administración federal que prometa que no se utilizará esa información sensible para fines no relacionados con la salud pública. El mandatario expresó su preocupación de que el gobierno de Trump comparta los datos con el Departamento de Seguridad Nacional o el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas.

“A finales de la semana pasada, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades solicitaron a todos los estados que firmen un acuerdo de uso de datos que requiere que los departamentos de salud estatales compartan con el Gobierno federal la información personal de cada persona que reciba una vacuna COVID-19, incluido el nombre, la dirección, fecha de nacimiento, origen étnico, raza y sexo, así como un número de identificación único para cada receptor de la vacuna. El "número de identificación" en general se refiere a un número de seguro social, número de licencia de conducir o número de pasaporte”, dice el documento.

“(...) el Gobierno federal debe decirles a los estados con exactitud por qué estos datos son necesarios, para qué se utilizarán y cómo se protegerán”, agrega la misiva.

“(...) el acuerdo de uso de datos dice que esta información será utilizada por los CDC, el Departamento de Salud y Servicios Humanos "y otros socios federales". Mi preocupación es que esta información, sin las debidas salvaguardas, podría ser utilizada por agencias no relacionadas con la salud como el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos o el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas para promover las políticas antiinmigrantes de esta administración y su implacable búsqueda de personas indocumentadas”, añade.

Lee aquí el documento completo.