Cuomo no será esposado o arrestado tras recibir cargo de delito sexual, según el alguacil

NUEVA YORK - El ex gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, no será arrestado ni marchará frente a las cámaras después de ser acusado de un delito sexual menor, dijo el viernes por la mañana el alguacil del condado de Albany.

Cuomo fue acusado de un delito menor de tocar a la fuerza el jueves por un presunto incidente en la Mansión Ejecutiva del estado en diciembre pasado.

Debe comparecer ante el tribunal el 17 de noviembre para responder por los cargos, pero el alguacil Craig Apple Sr. dijo que los detractores de Cuomo no deberían anticipar ver al exgobernador esposado.

"No creo que se caminará con esposas, no estamos buscando mostrar nada", dijo Apple a la radio Talk1300. El alguacil dijo que a Cuomo se le tomarán las huellas digitales y se fotografiará cuando se rinda.

El abogado y el portavoz de Cuomo criticaron los cargos contra el gobernador número 56 del estado por motivos políticos, y este último calificó la presentación del departamento sin notificar a la oficina del fiscal de distrito como una "medida sin precedentes".

El fiscal de distrito del condado de Albany dijo el jueves por la noche que no tenía idea de que se estaban presentando cargos.

"La realidad es que esto es un delito menor. Si nos sentáramos y hablamos con el fiscal de distrito sobre cada arresto por delito menor que hicimos, David [Soares] necesitaría más personal y yo necesitaría más personal", dijo el alguacil.

"La gente lo está convirtiendo en el crimen del siglo. Esto es estándar, ya sabes cómo es ese campo. Atacan tu credibilidad, atacan todo y tratan de ocultar lo que realmente ocurrió", dijo Apple en respuesta a ataques del equipo de Cuomo.

El alguacil también se encontró enfrentando críticas del abogado de la víctima, Brian Premo, por no notificar a Brittany Commisso antes de que se presentaran los cargos.

"En cuanto a que él no se ha dado cuenta, no hemos tenido contacto con él, pero hemos tenido numerosas, docenas y docenas de llamadas telefónicas con la víctima", dijo Apple. El alguacil agregó que había hablado con la víctima varias veces el día en que se filtraron los cargos.

"No queríamos que todos supieran exactamente lo que estábamos haciendo porque no queríamos todo este circo, y no hace falta decir que los documentos se archivan en la corte de la policía y alguien de la corte filtró el documento de inmediato".