Cuomo: No lograremos nada si abrimos las escuelas y los padres no mandan a sus hijos

NUEVA YORK - Es crucial que padres y maestros se sientan cómodos para que las escuelas de Nueva York abran con éxito este otoño, dijo el domingo el gobernador Andrew Cuomo.

Se requirió que los distritos locales presentaran sus planes de reapertura al estado el viernes, y se esperaban decisiones iniciales sobre los planes de los funcionarios de Nueva York esta semana. Pero el gobernador demócrata subrayó el domingo que debe haber una "conversación completa" que responda a las preguntas de los padres sobre la reapertura segura.

"Si los padres no se sienten cómodos, no van a enviar a sus hijos", dijo Cuomo a los periodistas durante una conferencia telefónica. "Y no lograremos nada si abrimos las escuelas, pero un número significativo de padres decide mantener a sus hijos en casa".

Del mismo modo, Cuomo dijo que "nadie quiere obligar a los maestros contra su voluntad de trabajar".

Cuomo destacó la necesidad de un mejor aprendizaje remoto y una capacidad de prueba COVID-19 adecuada. Hizo hincapié en la necesidad de tiempos de respuesta rápidos para obtener resultados, lo que ha sido un problema en todo el país.

Nueva York ha contenido el virus recientemente, incluso cuando surge en otras partes del país. El estado registró tres nuevas muertes el sábado y 556 personas hospitalizadas, una disminución de 25 pacientes desde el día anterior.

Los funcionarios en Nueva York han intensificado recientemente la aplicación de la ley sobre pandemias de bares y restaurantes que no cumplen. El domingo, el departamento del Sheriff de la ciudad de Nueva York dijo en un tweet que interceptó un bote de fiesta en un muelle de Manhattan por una "fiesta ilegal" con violaciones de distanciamiento social y arrestó a los propietarios y al capitán.

Se hicieron llamadas al departamento del sheriff en busca de más información y al propietario del barco para que hiciera comentarios.