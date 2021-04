Cuomo hace llamado para que jóvenes se vacunen; escuelas secundarias de NY se alistan para operar a todo vapor en menos de 2 meses

Lo que debes saber El alcalde Bill de Blasio dice que está planeando que la ciudad de Nueva York vuelva a abrir "con toda su fuerza" el 1 de julio, aunque aún no está claro cómo se vería eso en términos de protocolo COVID continuo, como máscaras en interiores.

El alcalde no tiene poder unilateral para levantar las restricciones pandémicas restantes; el gobernador Andrew Cuomo dijo que tiene la esperanza de que Nueva York pueda reabrir por completo antes del 1 de julio, aunque se mostró renuente a hacer proyecciones.

Los funcionarios siguen tratando de simplificar el proceso de vacunación para alentar a las personas a vacunarse; todos los sitios de vacunas masivas administrados por el estado ahora aceptan visitas sin cita previa para cualquier persona mayor de 16 años, mientras que todos los sitios administrados por la ciudad lo hicieron hace una semana.

NUEVA YORK - Si bien el gobernador Andrew Cuomo tiene la esperanza de que Nueva York pueda reabrirse por completo, es decir que, "literalmente, todo vuelva a la normalidad", en los próximos dos meses, antes de la meta del 1 de julio del alcalde Bill de Blasio, dice que depende de hacer "lo que tenemos que hacer."

Y eso significa vacunas, enfatizó Cuomo nuevamente el jueves, especialmente para las personas de 16 a 25 años. Fueron los últimos grupos en ser elegibles para las vacunas y tienen las tasas de vacunación más bajas, en consecuencia. Hizo un llamado a las escuelas secundarias para que ayuden a los estudiantes de 16 y 17 años en el autobús a los sitios de vacunación si tienen el permiso de sus padres y les recordó a los más jóvenes que es fundamental que también se vacunen, incluso si tienen un riesgo menor.

"Si bien algunos neoyorquinos más jóvenes pueden creerse superhéroes que pueden resistir el COVID, es importante que recuerden que el hecho de que no te enfermes gravemente no significa que no puedas infectar a otras personas más vulnerables", dijo Cuomo.

Si bien el estado no desglosa los datos de vacunación por grupo de edad en su página de datos demográficos de vacunas, los datos del registro de inmunización del Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York muestran que el 15% de los residentes de 18 a 24 años están completamente vacunados y el 34% ha recibido al menos una dosis . No se dispone de datos separados sobre los jóvenes de 16 y 17 años.

El veintiséis por ciento de los neoyorquinos de 25 a 34 años están completamente vacunados, en comparación con el 60% de los de 65 a 74 años, la tasa más alta para cualquiera de los grupos de edad de 10 años de la ciudad.

Nueva Jersey incluye datos para jóvenes de 16 y 17 años, el 1% de los cuales han sido completamente vacunados, según muestran los datos estatales. El once por ciento de los que tienen entre 18 y 29 años puede decir lo mismo.

Los últimos esfuerzos de divulgación de vacunas destacan la importancia de vacunarse lo más rápido posible para volver a la normalidad. Han ayudado a llevar las métricas centrales de COVID de la ciudad a sus niveles más bajos en meses, dijo De Blasio mientras predijo que la ciudad podría recibir nuevamente a visitantes de todo el mundo para el 1 de julio.

Cuando el dueño del restaurante, Giovanni Viterale, escuchó al alcalde decir eso el jueves, estaba encantado de que finalmente pudiera haber más claridad en la pregunta que todos los dueños de negocios, y todos los que viven y trabajan en Nueva York, en realidad, quieren saber.

Muchos restaurantes, bares y otros negocios se vieron obligados a cerrar permanentemente debido a la pandemia y, si bien la situación ha mejorado, las tiendas de los cinco condados corren la misma suerte. Los resultados de una nueva encuesta muestran que el 20% de las empresas de la ciudad temen tener que cerrar en tres meses, y casi el 90% no podría sobrevivir en seis meses.

Andrew Rigie de Hospitality Alliance dijo que la promesa de plena capacidad es un salvavidas para esas empresas.

"Esta es una excelente noticia. Nuestros restaurantes, bares y trabajadores quedaron devastados durante el año pasado", dijo Rigie.

Si bien todo el mundo tiene esperanzas, las políticas de enmascaramiento y distanciamiento físico siguen sin estar claras en cuanto al futuro de la reapertura y no todo el mundo está preparado para levantar el telón por el momento. Broadway sigue con su plan de reiniciar los espectáculos en septiembre, dijo la Liga de Broadway, mientras que el Madison Square Garden indicó que la situación aún era demasiado fluida para comenzar a hacer preparativos para llenar su estadio de conciertos y eventos deportivos.

De Blasio llegó a la mitad de su objetivo de vacunar completamente a 5 millones de residentes de la ciudad de Nueva York para fines de junio el jueves, el mismo día en que los neoyorquinos de cualquier edad elegible obtuvieron la opción sin cita previa en todos los sitios de vacunación masiva administrados por el estado.

Las visitas sin cita previa en los sitios administrados por el estado son solo para las primeras dosis. La mayoría de los sitios de vacunación masiva administrados por el estado administran la vacuna Pfizer, que se puede administrar a cualquier persona mayor de 16 años. La segunda dosis de las vacunas Pfizer y Moderna de dos inyecciones se programará automáticamente después de que se administre la primera, según el gobernador.

"Queremos llegar a un punto en el que no haya excusas", dijo Cuomo.

De Blasio abrió todos los sitios administrados por la ciudad para personas sin cita previa de cualquier edad elegible la semana pasada mientras busca alcanzar su objetivo de vacunar completamente a 5 millones de residentes de la ciudad de Nueva York para fines de junio. Debería alcanzar ese objetivo el jueves. Según los datos más recientes del estado, 2.54 millones de residentes de la ciudad de Nueva York, el 30.3% de la población, están completamente vacunados. En todo el estado, más de un tercio de los neoyorquinos reportan ahora una serie de vacunación completa.

A nivel nacional, el 38.4% de los adultos estadounidenses mayores de 18 años están completamente vacunados, según los CDC. Ese número es aún mayor entre los adultos de 65 años o más, el 68.4% de los cuales han completado su serie de vacunas. Las personas menores de 18 años representan solo el 0.5% de todas las personas completamente vacunadas en EEUU, mientras que las de 18 a 29 son solo el 9.6% de ese grupo.

La tasa de vacunación completa más alta por grupo de edad a nivel nacional es el grupo de 50 a 64 años (27.6%), según muestran los datos de los CDC.