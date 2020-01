Cuomo entra en acción y ayuda a conductor atrapado en vehículo

El gobernador Andrew Cuomo colaboró con las brigadas de socorristas y bomberos en el rescate de un conductor que quedó atrapado dentro de su vehículo durante un accidente en el Brooklyn Queens Expressway el lunes por la tarde.

El automovilista quedó atrapado por su cinturón de seguridad. El mandatario y su equipo transitaban en el área tras acudir al almuerzo de la Asociación por un Mejor Nueva York (Association for a Better New York) cuando observaron el accidente, así que se detuvieron y se acercaron para ayudar.

En un video se observa el momento en el que Cuomo ayuda al pasajero a salir de la camioneta volcada de lado.

Según un video publicado en Citizen, el FDNY recibió informes sobre el accidente alrededor de la 1:17 p.m. cerca de Queens Boulevard. No se reportaron heridos.

La camioneta volcada exhibe un letrero en el que se lee "Regina Caterers Brooklyn NY 11219".

Nuestra cadena hermana NBC 4 New York contactó a la oficina de Cuomo para obtener comentarios, pero no recibió respuesta de inmediato.