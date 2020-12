Cuomo desempaca el “arma que va a ganar la guerra” contra el coronavirus

El gobernador Andrew Cuomo desempacó el jueves una caja de muestra de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus y reveló detalles de cómo será el almacenamiento ultrafrío en los hospitales del estado.

El mandatario presentó la muestra como el "arma que va a ganar la guerra". Según el plan estatal, la distribución de la vacuna iniciará una vez que lleguen las dosis, pero advirtió que nunca les pediría a los neoyorquinos que se apliquen una vacuna que él mismo no tomaría.

Los viales de las vacunas están hechos de Corning Glass. Cuomo dijo que un vial tendría cinco dosis. Una bandeja puede contener hasta 195 viales, que serían aproximadamente 975 dosis en cada bandeja.Además, la caja solo se puede abrir durante 60 a 90 segundos. El material envolvente debe descongelarse y la vacuna debe administrarse dentro de las seis horas siguientes.

El paquete completo contiene cinco bandejas, que serían aproximadamente 5.000 dosis. Los paquetes también tienen dispositivos de rastreo GPS y monitores térmicos adjuntos. Cuomo dijo que esto es para que los funcionarios de salud sepan dónde están los paquetes en todo momento y si el paquete está a la temperatura correcta.

Cuomo indicó que este es un procedimiento complicado y que de la siguiente manera:

Una caja solo se puede abrir hasta dos veces al día. Cada vez, solo se pueden abrir durante 60 a 90 segundos.

Una vez que saque un vial, debe descongelar durante unos 30 minutos a temperatura ambiente.

Una vez que se descongela, el vial se diluye y se asienta durante dos horas.

Una vez que esté completo, tendrán seis horas para administrar las dosis dentro de cada vial.

Alguien que quiera la vacuna necesitaría recibir dos dosis. La segunda dosis se administraría "unos 21 días después", según Cuomo.

Cuomo advirtió que la vacuna "no es realmente eficaz" hasta que se complete la segunda dosis.

También señaló que el estado en su conjunto tiene un promedio de siete días de tasa de positividad del 4,12%, mucho mejor que otros estados.

El mandatario comentó que unas 53,000 camas de hospital están listas para una segunda ola y, si es necesario, se pueden aumentar a 75,000 camas. Actualmente, alrededor de 35,000 de las 53,000 camas están en uso y 4,063 de esas camas están siendo utilizadas por pacientes con COVID-19.

En cuanto a las camas de la unidad de cuidados intensivos, hay un total de 5.976 en el estado. De esas, 2144 están disponibles y 377 de las que están en uso están siendo utilizadas por pacientes con COVID-19.

Cuomo añadió que el estado reabrirá el programa de ayuda para el alquiler, pues el programa federal vence a finales de este mes y el Congreso sigue estancado en cuanto a su renovación.

"Washington debería aprobar una legislación de $ 908 mil millones como 'primer pago inicial'", dijo Cuomo. Urgió a los legisladores a que aprueben algo antes de las vacaciones de Navidad.

“Las familias no tendrán vacaciones si no actúan y si no hay ayuda”, sentenció.

Nueva York pidió un paquete estatal y local de $ 500 mil millones. El proyecto de ley actual en el que se está trabajando tiene $ 160 mil millones, lo cual no es suficiente. Pero Cuomo dijo que "algo es mejor que nada".

Mientras tanto, el alcalde Bill de Blasio, también presentó el plan de la ciudad para vacunar a los residentes contra el COVID-19. El mandatario dijo que los primeros en recibir la dosis serán los trabajadores de atención médica de alto riesgo y los residentes y el personal de los asilos de ancianos.

Está previsto que la vacuna Pfizer llegue a la ciudad el 15 de diciembre, seguida de la vacuna Moderna el 22 de diciembre.

De Blasio dijo que trabaja en estrecha colaboración con el gobierno estatal y federal para implementar un plan de distribución de vacunas justo y eficaz.

"Obviamente tomará meses", dijo De Blasio. Sin embargo, señaló que llegarán más dosis a la ciudad de forma semanal.