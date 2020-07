Se define el futuro de la gastronomía en interiores de la ciudad de Nueva York; playas resumen finalmente

Lo que debes saber Se espera que el gobernador Andrew Cuomo revele su decisión sobre el destino de las comidas en interiores en la ciudad de Nueva York, que estaba pautado para resumir el lunes cuando la ciudad entre en la Fase III; Nueva Jersey los ha pospuesto indefinidamente

Cuomo dice que le preocupa la falta de distanciamiento físico y el cumplimiento de usar la máscara en medio de informes de que cenar en áreas cerradas e interiores con sistemas de aire acondicionado podría provocar picos en COVID-19

La lista de estados restringidos por cuarentena es ahora de 16: Alabama, Arkansas, Arizona, California, Florida, Georgia, Iowa, Idaho, Luisiana, Mississippi, Carolina del Norte, Nevada, Carolina del Sur, Tennessee, Texas, Utah

NUEVA YORK - Se espera que el gobernador Andrew Cuomo revele el miércoles si las comidas en el interior volverán de alguna forma cuando la ciudad de Nueva York entre en la Fase III de su plan de reapertura la próxima semana.

Envió un equipo de policías estatales, monitores de salud e inspectores de la autoridad de licores para verificar el cumplimiento en los cinco condados la noche anterior con respecto a las comidas al aire libre, donde dice que el cumplimiento también ha sido un problema continuo.

"Les dije a los gobiernos locales de Nueva York, también en Long Island que tenemos un problema, tienen que hacer cumplir el cumplimiento … No quiero ser un dolor de cabeza, pero es la ley", dijo Cuomo. dijo el martes.

Inicialmente levantó la bandera roja sobre cenar en interiores un día antes, diciendo que le preocupa la falta de cumplimiento con el distanciamiento social, las cubiertas faciales y otros protocolos de seguridad del COVID en medio de informes de que cenar en áreas cerradas e interiores con sistemas de aire acondicionado podría representar un riesgo mayor de propagación de virus.

Un bar fuera de la Universidad Estatal de Michigan en East Lansing, por ejemplo, se ha relacionado con al menos 85 nuevas infecciones por COVID. En Florida, 16 amigos dieron positivo por COVID después de una noche afuera durante la reapertura temprana del estado.

Los picos récord de COVID de EEUU, una buena parte de los cuales se han vinculado a bares y restaurantes en todo el país, tienen un número creciente de estados, desde Texas hasta Arizona y California, retrocediendo algunas reaperturas o deteniéndolas por completo.

El aumento también tiene a Cuomo y al gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, reevaluando sus estrategias generales de reapertura, aunque con un número limitado de opciones en interiores abiertas en este momento, los almuerzos podrían ser las fichas más rápidas en caer en el plan de reapertura.

Poco después de que Cuomo dijera que estaba reexaminando las comidas en el interior de la ciudad de Nueva York, Murphy archivó las comidas en el interior de manera indefinida en Nueva Jersey, solo tres días antes de que se reanudara en su estado, aunque al 25 por ciento de su capacidad. Citó preocupaciones similares a Cuomo en su decisión. No se ha establecido una nueva fecha de reapertura.

Cuomo indicó anteriormente que cualquier ajuste potencial al plan de la ciudad de Nueva York podría afectar las otras nueve regiones del estado, todas las cuales ya han reanudado la comida en interiores. Siete regiones han pasado a la cuarta y última fase del plan de reapertura de Cuomo, siendo la Región Capital la última en hacerlo el miércoles.

Según las normas estatales actuales de comidas en interiores, las mesas deben estar al menos a 6 pies de distancia o usar barreras para dividir los espacios si eso no es posible. El personal y los clientes no ocupados deben usar máscaras. Se supone que las personas solo comen fuera con miembros de su propio hogar, aunque no está claro cómo sería exigible en la ciudad de Nueva York.

A pesar de que los almuerzos en el interior están en la balanza, la ciudad de Nueva York continuará con el resto de la Fase III el lunes, reabriendo negocios de cuidado personal desde spas hasta salones de uñas y bronceado, salones de masajes y tatuajes, y más. Las opciones de recreación al aire libre ampliada como tenis, baloncesto y petanca también volverán en ese momento.

El alcalde Bill de Blasio también ha seguido centrándose en su sólida iniciativa de restaurantes abiertos, que aprovecha las aceras, los espacios de estacionamiento y más para proporcionar a los establecimientos espacio temporal adicional para cenar al aire libre. Más de 6,000 restaurantes ya han solicitado permisos para participar en ese programa.

El miércoles, las 14 millas de playas públicas de los cinco condados se reabrieron para nadar por primera vez este año, brindando un alivio muy necesario a los neoyorquinos que han sido rechazados de las costas fuera de la ciudad, ya que algunas ciudades restringieron la suya a los locales. solamente. (Cuidado con los tiburones en los Rockaways).

En otras buenas noticias: la ciudad confirmó el martes por la noche que reabriría hasta 15 piscinas públicas antes del 1 de agosto, también por primera vez este año. Encuentre la lista inicial de piscinas que la ciudad planea abrir aquí.

Si bien Nueva Jersey no volverá a abrir las comidas en el interior como se programó el jueves, aún permitirá que los parques de atracciones, los paseos en el paseo tablado y los parques de recreo regresen ese día. Los casinos también pueden reabrir el jueves al 25 por ciento de capacidad, aunque dado el aplazamiento indefinido de las comidas en el interior y una nueva prohibición de fumar, más de un puñado puede optar por retrasar su regreso. Varios ya lo han hecho.

Las reaperturas locales incrementales se producen a medida que las nuevas infecciones por COVID de EEUU han aumentado a un nivel que los CDC advirtieron que puede estar más allá de la capacidad de control de la nación.

El Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, dijo el martes a un comité del Senado sobre seguridad laboral y escolar que podría ver nuevos casos diarios en los EEUU aumentar a 100,000 nuevos casos por día, un aumento sorprendente de los totales diarios ya récord en 40,000, si la situación no mejora.

En muchas partes del país, las tendencias están empeorando, y rápidamente. Nueva York, que una vez tuvo la tasa de transmisión más alta en los EEUU y ahora cuenta con la más baja, junto con Nueva Jersey y Connecticut, duplicó el número de estados en la lista restringida de cuarentena de tres estados a 16 martes. Ahora se aplica a Alabama, Arkansas, Arizona, California, Florida, Georgia, Iowa, Idaho, Luisiana, Mississippi, Carolina del Norte, Nevada, Carolina del Sur, Tennessee, Texas y Utah.

La orden de cuarentena requiere que los viajeros se autoaíslen por 14 días si llegan al área de tres estados desde estados donde el promedio móvil de siete días de pruebas positivas o casos positivos excede un cierto umbral. Los infractores pueden enfrentar multas.