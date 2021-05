Niños de 12 a 15 años ya pueden vacunarse en NY, NJ y CT a medida que caen las tasas de inoculación

Lo que debes saber Los gobernadores del área triestatal planean comenzar a ofrecer la vacuna de Pfizer a niños de 12 a 15 años el jueves, un día después de que los CDC aprobaron la recomendación de la FDA de autorizar el régimen para uso de emergencia para esas edades.

Las tasas de vacunación se han desplomado en todos los ámbitos, y los funcionarios dicen que todavía están centrando sus esfuerzos en las personas de 16 a 40 años, al mismo tiempo que trabajan con pediatras y escuelas para educar a los padres sobre la vacunación de los niños más pequeños.

Nueva York ha lanzado un nuevo conjunto de incentivos (viajes en tren gratuitos, boletos calientes y más) para alentar a los menos motivados a vacunarse, ya que el estado informa una caída del 34% en las tasas de vacunación solo en el último mes.

NUEVA YORK - Los gobernadores de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut dicen que comenzarán a vacunar a los niños de 12 a 15 años el jueves, un día después de que el comité asesor de vacunas de los CDC aceptara la autorización de uso de emergencia de la FDA para adolescentes.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

El gobernador Andrew Cuomo había ordenado a su comisionado de salud estatal y al Grupo de Trabajo Clínico del Estado de Nueva York que realizaran una revisión simultánea, y dijo el miércoles por la noche que aceptaba la aprobación independiente del estado del régimen de dos dosis para niños.

"Autorizo a todos los proveedores inscritos en el programa de vacunación COVID-19 de la ciudad de Nueva York a ampliar la elegibilidad para la vacuna Pfizer COVID-19 a personas en el grupo de edad de 12 a 15 años, con efecto inmediato", dijo el gobernador en un comunicado a última hora de esa noche.

"Los niños menores de 18 años representan ahora más del 20 por ciento de los casos nuevos en este país, y la autorización de vacunas para una población más joven permitirá que el estado continúe con su tremendo progreso para ganar la guerra contra el COVID", agregó.

Los funcionarios de salud de la ciudad de Nueva York y la cadena nacional de farmacias CVS dijeron anteriormente que estaban preparados para comenzar a vacunar a los niños de 12 a 15 años. Se espera que los planes más detallados para llegar a ese grupo de edad, o sus padres, lo más importante, quienes deben dar su consentimiento, se revelen en la reunión informativa diaria del alcalde Bill de Blasio el jueves por la tarde.

Pfizer es la única vacuna aprobada para su uso entre niños de 12 a 17 años en los EEUU es toda la marca de la que la ciudad y el estado tienen el suministro más estable. Casi el 62% de los sitios de vacunación masiva administrados por el estado de Nueva York solo usan la vacuna Pfizer. El resto usa J&J. El sitio web de búsqueda de vacunas de la ciudad, vacunafinder.nyc.gov, ya se ha actualizado para mostrar que las vacunas de Pfizer ahora están disponibles para el grupo de edad más joven recién elegible.

Las farmacias también están a bordo temprano. CVS dice que los niños de 12 a 15 años pueden vacunarse desde el jueves en cualquiera de sus más de 365 de sus ubicaciones en todo el estado de Nueva York. Los padres o tutores deben dar su consentimiento para la vacunación y los niños deben ir acompañados de un adulto. En la ciudad, los niños de 12 a 15 años necesitan el consentimiento de los padres, pero eso puede llegar a través de una visita en persona, una conversación telefónica o un formulario firmado, dijeron las autoridades.

El comisionado de salud de la ciudad, Dr. Dave Chokshi, dijo que más de 250 sitios en la ciudad administran la vacuna Pfizer, incluido el Museo Americano de Historia Natural, farmacias del vecindario y sitios de vacunación emergentes. Los sitios también aceptan citas sin cita previa, agregó. Los no residentes también pueden vacunarse en la ciudad de forma gratuita.

El departamento de salud también está trabajando con los pediatras para prepararlos para responder preguntas específicas sobre vacunas sobre los niños. Chokshi dijo que los funcionarios de salud también están trabajando con el Departamento de Educación para garantizar que los padres y los adultos jóvenes estén educados.

La última novedad significa que una franja de jóvenes podría vacunarse antes de que las escuelas de Nueva York vuelvan a tener "plena capacidad" en septiembre, como ha dicho el alcalde Bill de Blasio. Cuando se le preguntó si la ciudad impondría la vacunación de profesores y estudiantes, de Blasio no dudó: "No en todos los ámbitos".

"Estamos viendo un éxito extraordinario en este momento en nuestras escuelas y eso fue antes de que pudiéramos vacunar a nuestros niños", agregó. "Las escuelas han sido increíblemente seguras debido a ese estándar de oro de medidas de seguridad que reunimos. Esperamos dar la bienvenida a todos los estudiantes. Creo que esa es la manera correcta de hacerlo".

Cuomo ya ha lanzado a las escuelas secundarias para que comiencen a transportar en autobús a niños de edad elegible a los sitios de vacunas mientras busca apuntalar un lanzamiento de vacunas que ha visto caer las tasas en un 34% desde el 12 de abril. Las tasas de vacunación también han disminuido a nivel nacional. El desesperado choque inicial de personas por vacunarse ha disminuido sustancialmente, dejando en manos de los funcionarios electos y comunitarios y otros el tratar de convencer a los más vacilantes o desmotivados.

Solo el 11% de las personas que permanecen sin vacunar dicen que definitivamente recibirán la vacuna, mientras que el 34% dice que definitivamente no lo harán, según una nueva encuesta realizada por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research. Eso deja a una gran franja de estadounidenses en el medio que aún podrían arremangarse, incluido el 27% que dice que probablemente lo hará y el 27% que dice que probablemente no lo hará, si alguien creíble abordara sus preocupaciones.

Nueva Jersey dice que también comenzará a inocular a niños de 12 a 15 años a partir del jueves siguiendo la recomendación de los CDC. El gobernador Phil Murphy describió el desarrollo como un "gran paso adelante para la salud pública, en particular, para la salud de nuestras comunidades escolares". Su comisionado de salud alentó a los padres a hablar con sus pediatras si tienen preguntas o inquietudes adicionales sobre la vacuna de Pfizer.

Se espera que el estado de Connecticut también comience a administrar dosis a los recién elegibles el jueves. El presidente Joe Biden emitió un mensaje nacional sugiriendo que todos los estados hagan lo mismo.

Se descubrió que la vacuna de dos dosis de Pfizer era 100% efectiva en el ensayo clínico de niños de 12 a 15 años. Los efectos secundarios más comunes fueron dolor en el lugar de la inyección y en las articulaciones y músculos, cansancio, dolor de cabeza, escalofríos y fiebre, dijo el científico de Pfizer, el Dr. John Pérez, al panel de los CDC. Aquellos por lo general se resuelven en uno o dos días, dijo.

La nueva expansión de la vacuna se anunció exactamente una semana después del día en que Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut dieron su mayor salto hasta ahora para recuperarse de la pandemia. Los tres estados levantarán casi todas las restricciones comerciales restantes el 19 de mayo, allanando el camino para el regreso más cercano a la normalidad que la región ha visto en 14 meses.

Los mandatos de máscaras para interiores permanecerán vigentes en todos los ámbitos en ese momento, mientras que Nueva York y Nueva Jersey seguirán empleando requisitos de distanciamiento social en los casos en que las personas en un evento no estén vacunadas. Cada vez más, Nueva York está debutando secciones solo para vacunas en lugares como Yankee Stadium, Citi Field y Nassau Colisseum, donde los New York Islanders jugarán un partido de playoffs en casa a finales de este mes.

Las secciones exclusivas para vacunados aumentan la capacidad porque no requieren distanciamiento físico, lo que significa más fanáticos en las gradas y más ingresos para quienes las poseen. Cuomo ha dicho que el estado de Nueva York pondrá a prueba el distanciamiento físico reducido en lugares cerrados, como los teatros de Broadway, para el 19 de junio para tratar de aumentar la capacidad también.

Si bien el gobernador ha dicho que la "reapertura total" del 19 de mayo permitirá que la mayoría de las empresas vuelvan a abrir al 100% de su capacidad, ese 100% de capacidad aún viene con la advertencia del distanciamiento social. Entonces, las empresas estarán limitadas en ese sentido. Pero eso también puede cambiar pronto.

Cuomo y Murphy han dicho que reevaluarán sus pautas de distanciamiento social en curso si los CDC hacen algún cambio en su guía. Eso también se aplica al enmascaramiento en interiores, han dicho los gobernadores.

El distanciamiento social probablemente sería la primera guía federal ajustada. El CDC ha sugerido que está abierto a cambiar su distancia sugerida de 6 pies a 3 pies a medida que más estadounidenses se vacunen y las tasas virales centrales en EEUU sigan disminuyendo.

Hasta la fecha, el 45.1% de los adultos estadounidenses de 18 años o más están completamente vacunados, mientras que el 71.9% de los mayores de 65 años pueden decir lo mismo, una proporción que, según los funcionarios, ha enviado las métricas de COVID, las hospitalizaciones y las muertes más críticas, que se desploman en todo el país.

Las tasas nacionales de vacunación para las personas más jóvenes palidecen en comparación con las de los estadounidenses mayores. Los datos de los CDC muestran que solo el 11.3% de los residentes de EEUU de 18 a 29 años están completamente vacunados, mientras que lo mismo puede decirse de solo el 1% de los residentes menores de 18 años. Este último grupo debería ver un aumento justo en las próximas semanas con la nueva elegibilidad de Pfizer.

La tendencia, donde las personas de 50 a 74 años tienen las tasas de vacunación más altas, también se refleja a nivel estatal. En Nueva York, el 50% de la población de 18 años en adelante está completamente vacunada, aunque la gran mayoría de ese recuento se encuentra dentro de los grupos de edades entre 65 y 74 (83.4% completamente vacunados) y 55-64 (71.6% completamente vacunados). Solo el 38.9% de los neoyorquinos de 16 a 25 años están completamente vacunados, mientras que el 47.7% de los de 26 a 34 años dicen lo mismo.

En la ciudad de Nueva York, el 46.8% de los mayores de 18 años están completamente vacunados. Solo el 24.8% de los residentes de la ciudad de 16 a 25 años están completamente vacunados, mientras que el 37.4% de los que tienen entre 26 y 34 años han completado su serie de vacunas. En la vecina Nueva Jersey, las personas de 18 a 29 años representan solo el 11% de las dosis totales administradas en el estado hasta la fecha, mientras que las personas de 16 a 17 años representan el 1%.

Los funcionarios de los tres estados han tomado medidas más creativas para alentar la vacunación últimamente. La lista de nuevos incentivos para vacunas incluye todo, desde boletos gratis para atracciones populares de la Ciudad de Nueva York hasta una membresía Citi Bike de dos semanas, viajes semanales gratuitos de MetroCards y LIRR y, en los casos de Nueva Jersey y Connecticut, cerveza gratis.

Las campañas de vacunación en el área triestatal también se han centrado en hacer que el proceso sea lo más simple posible. Nueva York y Nueva Jersey han hecho que sus sitios de vacunas administrados por el gobierno estén disponibles para personas sin cita previa de cualquier edad elegible, lo que elimina las excusas y los problemas de acceso que, según Cuomo, pueden hacer que algunas personas se detengan.

A partir del jueves, De Blasio dijo que el sitio de vacunación masiva en el Citi Field de los Mets agregaría una opción de drive-thru con la esperanza de llegar a aquellos que prefieren quedarse en sus vehículos.