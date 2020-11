Cuomo anuncia alianza con corporaciones para ofrecer cenas a más de 50,000 neoyorquinos en Acción de Gracias

El gobernador Andrew Cuomo anunció el martes una asociación con Walmart, The Community Service Society of New York, Coca-Cola, Wegmans, HelloFresh, The National Supermarket Association y Stew Leonard's para ofrecer cenas a más de 50,000 neoyorquinos este Día de Acción de Gracias

"Los neoyorquinos se han enfrentado a desafíos sin precedentes este año, sin embargo, se han mantenido firmes y unidos al servicio de sus comunidades", dijo el gobernador Cuomo. "Esta asociación brindará a decenas de miles de familias en todo el estado una comida caliente y un recordatorio de que la familia de Nueva York siempre se cuidará mutuamente. A medida que nos acercamos al Día de Acción de Gracias y al resto de la temporada navideña, animo a todos los neoyorquinos no solo para encontrar su propia manera de retribuir durante estos tiempos difíciles, sino también para agradecer a todos aquellos que han puesto a sus comunidades antes que a sí mismos al usar mascarillas y mantener el distanciamiento físico".

Walmart donó el año pasado más de $ 50,000 en todo el estado de Nueva York en efectivo. Para entonces se beneficiaron más de 35.000 personas.

Además, la Community Service Society ha trabajado durante más de 175 años para implementar soluciones reales para ayudar a los neoyorquinos de bajos ingresos a encontrar un camino para salir de las dificultades económicas. CSS trabaja con los sectores público y privado para crear oportunidades reales para todos los neoyorquinos de modo que puedan cuidar de sus familias y seres queridos.

Coca-Cola también donó $ 13,000 para ayudar a alimentar a 5,000 familias en todo el estado de Nueva York, además de donar $ 10,000 a Community Service Society para la compra de pavos.

Como otra parte de esta asociación, Wegmans, con sede en el norte del estado de Nueva York, donó comida para alimentar a más de 1,400 neoyorquinos en el oeste y centro de Nueva York. Wegmans ha entregado y recaudado más de $3.6 millones -el equivalente a 1.855.670 comidas- en 2020 a las organizaciones comunitarias.

HelloFresh, por su lado, ha donado 8,000 comidas para brindar una cena completa y tradicional de Acción de Gracias a los veteranos de la Ciudad de Nueva York. La donación del Día de Acción de Gracias de HelloFresh es de $20,000 adicionales por encima de la donación de $500,000 proporcionada durante los últimos seis meses para alimentar a los veteranos y sus familias.

Además, la Asociación Nacional de Supermercados y Stew Leonard's también han hecho donaciones generosas para apoyar a las comunidades a las que sirven.