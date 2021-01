Cuomo anuncia $ 25 millones para continuar programas que ponen fin a la inseguridad alimentaria en NY

NUEVA YORK - El gobernador Cuomo anunció el domingo una propuesta de $ 25 millones para continuar los programas a través de la iniciativa Nourish NY, que busca garantizar que ningún neoyorquino pase por hambre, como parte de la agenda de su Discurso del estado de Nueva York.

En esta iniciativa Nueva York tiene el compromiso de comprar productos de los agricultores y productores del estado y protege la estabilidad de la economía agrícola mientras garantiza que los residentes de Nueva York continúen accediendo a los alimentos. Hasta el primero de diciembre de 2020, Nourish NY había generado $ 26,4 millones en compras de 17 millones de libras de alimentos. Más de un millón de hogares han recibido productos del estado de Nueva York a través de distribuciones de alimentos y más de 4,000 granjas se han beneficiado de la iniciativa.

"Durante este año doloroso, demasiadas familias de Nueva York están experimentando inestabilidad alimentaria y hambre en un momento en que los servicios sociales y los proveedores de la comunidad están al límite", dijo el gobernador Cuomo. "El estado de Nueva York ha elegido durante mucho tiempo poner fin a la inseguridad alimentaria y entregar alimentos frescos y saludables a todas las familias de Nueva York, a través de programas como el crédito fiscal Farm to Food Bank y la campaña No Student Goes Hungry, y continuaremos apoyando la iniciativa Nourish NY para garantizar la resistencia de nuestro sistema alimentario y que todas las familias de Nueva York conserven el acceso a alimentos saludables cultivados localmente".

El gobernador Cuomo ha hecho de la mitigación de la inseguridad alimentaria y la resiliencia de la agricultura una prioridad. A partir de 2018, estableció el crédito fiscal Farm to Food Bank que compensa a los productores por la donación de alimentos frescos al sistema de alimentos de emergencia. En 2018, el Gobernador también lanzó la campaña No Student Goes Hungry que resultó en el establecimiento de despensas de alimentos en cada campus de SUNY y aumentó la subvención disponible para el Programa Farm-to-School que facilita la compra directa de productos del estado de Nueva York para programas de comidas escolares.

Debido a la pandemia de COVID-19, los agricultores experimentaron un cambio drástico en la cadena de suministro, que resultó en la pérdida de mercados e ingresos y en el desperdicio de excedentes de alimentos frescos, particularmente leche líquida. Simultáneamente, la demanda de alimentos a través de proveedores de alimentos de emergencia aumentó en todo el estado. Al ver la oportunidad de alimentar a los residentes y ayudar a los agricultores, el gobernador lanzó la Iniciativa Nourish NY. Esta iniciativa proporcionó $ 35 millones en fondos para la compra de alimentos cultivados, criados o procesados ​​en el estado de Nueva York y ha servido como una importante fuente de ingresos alternativa para los agricultores y procesadores de productos lácteos durante la pandemia.