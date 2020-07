Cuomo afirma que NJ no será incluido en lista de cuarentena de estados

El gobernador Andrew Cuomo dijo el jueves que Nueva Jersey no se añadirá a la lista de estados cuyos residentes deben someterse a una cuarentena de 14 días al visitar Nueva York. "No sé cómo se podría poner en cuarentena a (los residentes de) Nueva Jersey", dijo Cuomo. "(Los residentes) no vuelan a Nueva York. Tendríamos que bloquear carreteras y no estamos contemplando el bloqueo".

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, advirtió que los casos de COVID-19 están en aumento debido a fiestas multitudinarias en casas organizadas por jóvenes. Cuomo dijo que Nueva York le ha ofrecido al Estado Jardín toda la ayuda necesaria.

"Estamos trabajando con ellos", dijo Cuomo. "Obviamente son nuestros vecinos, han sido nuestros compañeros durante todo esto”.

Los dos estados han estado trabajando junto con Connecticut en un aviso de viaje triestatal para cualquier persona que ingrese a la región desde estados o localidades con altas tasas de infección.

Cuomo añadió a Washington, D.C. y Puerto Rico a la lista de cuarentena esta semana, lo que eleva el número total de estados a 34.

La cuarentena se aplica a cualquier estado con una tasa de prueba de coronavirus positiva superior a 10 personas por cada 100,000 residentes o con una tasa positiva general de 10% o más, ambas basadas en promedios móviles de siete días.