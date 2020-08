Cuomo admite un flagelo en su respuesta al COVID-19 para Nueva York

NUEVA YORK - El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, hizo un reconocimiento poco común de un paso en falso en su respuesta al COVID-19 el miércoles, cuando dijo que un mandato de máscara estatal anterior podría haber hecho una "diferencia dramática" en la lucha contra el coronavirus esta primavera.

Cuomo, quien ha sido aclamado por su partido debido a que las tasas de infección por COVID-19 han disminuido en Nueva York, ofreció el paso en falso como un ejemplo de una lección para otros estados en una aparición en la radio pública.

La orden ejecutiva de Cuomo vigente el 17 de abril requería que todas las personas mayores de dos años usaran una cubierta facial, si es médicamente tolerable, cuando estén en público y no puedan mantener la distancia física. En ese momento, varios otros estados habían anunciado mandatos o advertencias menos restrictivas: Nueva Jersey requería que los trabajadores y clientes usaran cubiertas de tela para la cara a partir del 10 de abril, y una directiva del 10 de abril en Utah instaba a los residentes a usar cubiertas cuando el distanciamiento social no era posible. .

"Fui el primer estado de la nación en hacer máscaras. Debería haberlo hecho antes. Debería haber hecho máscaras antes", dijo Cuomo en WAMC. "Eso habría marcado una diferencia dramática".

Es una admisión poco común para un gobernador que ha dicho que no quiere un "juego de culpas", pero ha señalado la falla del propio gobierno federal cuando se le preguntó si su administración se equivocó alguna vez al responder a un virus poco conocido que sacudió al estado.

A pesar de reconocer esto el miércoles, Cuomo repitió rápidamente su argumento central de que depende del gobierno federal estar atento a las señales de una pandemia mundial y presentar rápidamente recomendaciones claras.

"La mayoría de estos temas no están bajo el control del estado", dijo Cuomo, quien es el nuevo presidente de la Asociación Nacional de Gobernadores.

La administración de Cuomo dice que al menos 25,270 pacientes que dieron positivo por COVID-19 han muerto en hospitales y hogares de ancianos, un recuento insuficiente que excluye al menos 4,600 muertes de personas que probablemente tenían COVID-19 solo en la ciudad de Nueva York.

Como parte de la misma entrevista en WAMC, Cuomo respondió al informe de AP que el número de muertes por coronavirus en los hogares de ancianos en el estado podría ser un conteo insuficiente, y dijo que tiene sentido incluir solo a los residentes que murieron en la propiedad de la casa.

A diferencia del gobierno federal y de todos los demás estados con brotes importantes, solo Nueva York dice explícitamente que cuenta solo los residentes que murieron en la propiedad de un asilo de ancianos y no los que fueron transportados a hospitales y murieron allí.

"Si muere en el asilo de ancianos, es una muerte en el asilo de ancianos. Si muere en el hospital, se llama muerte en el hospital", dijo. "No dice dónde estabas antes".

El gobernador agregó que si Nueva York contabilizara una muerte como una muerte en un asio y una muerte en un hospital, eso podría llevar a un "recuento doble".

“Y si soy un operador de un hogar de ancianos, digo: 'No digas que esa persona murió en mi hogar de ancianos, porque no lo hizo'”, dijo Cuomo. "Murieron en el hospital. Y si el hospital hubiera hecho un mejor trabajo, no habrían muerto. Entonces, ¿por qué tengo la culpa de la muerte cuando no sucedió en mi asilo? Así que depende de cómo quieras argumentarlo".

Algunos legisladores de Nueva York han acusado a la administración de Cuomo de negarse a divulgar el recuento completo para que parezca que a su estado le está yendo mejor que a otros en la crisis de los hogares de ancianos y hacer que la trágica situación sea menos grave.

El informe de AP descubrió que el recuento oficial de muertes en hogares de ancianos de Nueva York de más de 6,620 no solo es un recuento insuficiente, sino que es probable que esté infravalorado por miles de muertes. Señaló cómo un recuento federal separado desde mayo incluyó muertes de residentes en hospitales y fue un 65 por ciento más alto que el recuento estatal comparable que no lo hizo.

El recuento de Nueva York le permite promocionar un porcentaje de muertes en hogares de ancianos entre sus muertes totales que es del 20 por ciento, hasta tres veces más pequeño que los estados vecinos. Si Nueva York estuviera incluso en el promedio nacional del 44 por ciento, eso se traduciría en más de 11,000 muertes en hogares de ancianos.

Varios legisladores criticaron a Cuomo durante un foro transmitido en vivo sobre el tema del asilo de ancianos el miércoles, diciendo que sus funcionarios de salud han bloqueado durante más de dos semanas su solicitud de la cantidad de residentes de asilos de ancianos que murieron en los hospitales. Uno acusó a Cuomo de estar más interesado en promover su próximo libro sobre la crisis que en ser transparente sobre los asilos de ancianos.

"No publique un maldito libro ahora. Asuma la responsabilidad de lo que está sucediendo", dijo el senador estatal Gustavo Rivera, demócrata, durante la discusión organizada por el sitio de noticias Empire Report.

En una audiencia legislativa el 3 de agosto, el comisionado de Salud de Nueva York, Howard Zucker, reconoció que el estado lleva un recuento continuo de las muertes de residentes de hogares de ancianos en los hospitales, pero se negó a proporcionarlo a los legisladores hasta que se pueda verificar su precisión.

Los legisladores dicen que no han recibido respuesta desde entonces. A AP también se le han negado datos similares de muertes en hogares de ancianos que buscó a través de una solicitud de registros públicos hace más de tres meses.

"Es evidentemente ridículo", dijo el asambleísta Richard Gottfried, demócrata, durante el foro. "Cuando haces una pregunta importante y su respuesta es evidentemente ridícula, está claro que algo está realmente mal aquí".

Los investigadores todavía están estudiando por qué el virus, que puede haberse propagado a Nueva York en febrero, se apoderó de manera tan rápida y fatal en la metrópolis densamente poblada y los estados circundantes.

A fines de marzo, los funcionarios de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE. UU. Dijeron a los periodistas que estaban considerando si cambiar sus recomendaciones sobre quién debería usar máscaras a la luz de una investigación preliminar que sugería que las personas sin síntomas estaban propagando el COVID-19.

Cuomo había expresado su escepticismo inicial sobre la imposición del uso generalizado de máscaras, en un momento de preocupación generalizada por dejar a los trabajadores de la salud desamparados. Afirmó el miércoles que ahora está al tanto de esos estudios.

"Y, por cierto, hice la investigación ahora", dijo Cuomo. "Hubo artículos escritos en el New England Journal of Medicine que se remontaban a enero, febrero diciendo que había propagación asintomática".

Cuomo y el principal funcionario de salud de Nueva York inicialmente restaron importancia a la necesidad de un mandato de máscara en una conferencia de prensa del 3 de abril, cuando The Associated Press preguntó sobre el llamado del alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, para que los neoyorquinos usen máscaras a la luz de un estudio de Singapur sobre personas asintomáticas. propagar.

El comisionado estatal de salud, Howard Zucker, dijo que "no hay evidencia clara" que respalde el uso de mascarillas de tela o de cubiertas faciales en general entre el público. Y Cuomo, quien en ocasiones había criticado a su compañero demócrata y rival político de Blasio por sus esfuerzos para combatir el virus, dijo que cubrirse el rostro no haría daño a menos que le brinden a alguien una falsa sensación de seguridad.

"¿Pero podría doler?" Cuomo dijo en ese momento. "¿Te podría ayudar? Creo que es justo decir que sí, pero no tengas una falsa sensación de seguridad de que ahora no tienes que distanciarte socialmente y no tienes que tomar las precauciones normales porque estás usando un pañuelo ".

Cuomo tiene un libro que se publicará el 13 de octubre sobre la respuesta del estado a la pandemia de coronavirus y las lecciones que ha aprendido hasta ahora. Dijo a los periodistas el miércoles temprano que haría una donación a una "entidad relacionada con COVID" con las ganancias del libro, pero no reveló más detalles.