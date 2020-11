Cuatro franquicias de comida rápida en NYC tendrán que pagar miles de dólares por violar leyes laborales

Lo que debes saber Cuatro franquicias de comida rápida en la Ciudad de Nueva York, entre esas dos Burger King y un McDonald’s, tendrán que pagar un total de $293,928 en restitución a 152 trabajadores, $67,712 en multas civiles y comprometerse a cumplir la ley en más de 60 restaurantes de comida rápida ubicados en la Ciudad de Nueva York.

Las franquicias implicadas son un Burger King en Manhattan, un Burger King en Brooklyn, un McDonald’s en Manhattan y un Papa John’s en Brooklyn.

NUEVA YORK – En medio de la crisis económica que ha traído la pandemia, 152 trabajadores de restaurantes de comida rápida recibirán dinero luego de que lograran ganar una demanda contra sus lugares de trabajo por violar las leyes laborales.

Asi lo dio a conocer el lunes la comisionada del Departamento de Protección al Consumidor y Trabajadores de la Ciudad de Nueva York, (DCWP, por sus siglas en inglés), Lorelei Salas, tras resolver violaciones de la ley laboral de cuatro franquicias contra sus trabajadores.

Estos restaurantes de comida rápida en la Ciudad de Nueva York tendrán que pagar un total de $293,928 en restitución a 152 trabajadores, $67,712 en multas civiles y comprometerse a cumplir la ley en más de 60 restaurantes de comida rápida ubicados en la Ciudad de Nueva York.

“Fair Workweek, o una Semana Laboral Justa, se creó para proteger a los empleados de restaurantes de comida rápida y de minoristas de la inestabilidad de ingresos como de los abusos de horarios. Nos complace entregar dinero a los trabajadores de restaurantes de comida rápida durante estos tiempos difíciles y nos aseguraremos de que sus empleadores cumplan en el futuro”, dijo la comisionada del DCWP, Lorelei Salas. “Agradecemos a los trabajadores por presentarse con valentía para denunciar violaciones que afectan cientos de trabajadores”.

Las investigaciones de DCWP revelaron que estas franquicias de comida rápida violaron la ley al no proporcionar horarios a los empleados con dos semanas de anticipación, fallar al no requerir consentimiento por escrito de los empleados cuando agregaban tiempos extras a sus horarios, fallar al no pagar a los empleados las primas requeridas cuando se cambiaron los horarios, no ofrecer los turnos disponibles a los empleados actuales antes de contratar nuevos empleados y no proporcionar estimaciones escritas actualizadas de buena fe.

Además, DCWP encontró infracciones de licencia por enfermedad y seguridad en algunos de los restaurantes, incluida la falta de autorización para el uso de licencia por enfermedad y el incumplimiento de las políticas de licencia por enfermedad y seguridad.

El acuerdo requiere que las siguientes franquicias de comida rápida realicen los siguientes pagos:

Burger King ubicado en el 130 West 125th Street en Manhattan: $90,000 en restitución a 50 trabajadores y $10,240 en multas civiles.

Burger King ubicado en el 1727 Bedford Avenue en Brooklyn: $62,900.00 en restitución a 44 trabajadores y $23,000 en multas civiles.

$62,900.00 en restitución a 44 trabajadores y $23,000 en multas civiles. McDonald’s del 3809 Broadway en Manhattan: $40,000 en restitución a un trabajador y $17,500 en multas civiles.

$40,000 en restitución a un trabajador y $17,500 en multas civiles. Papa John’s del 601 Rogers Avenue en Brooklyn y el de 529 Stanley Avenue, en Brooklyn): $101,028 en restitución a 57 trabajadores y $16,972 en multas civiles.

Además de la restitución y las multas, los acuerdos requieren que las franquiciados cumplan con las leyes de Semana Laboral Justa y Licencia Pagada Seguro y por Enfermedad en el futuro, no solo en las cuatro franquiciados implicadas sino en más de 60 restaurantes en la Ciudad de Nueva York.

Según la Ley de Semana Laboral Justa, los empleadores de comida rápida en la Ciudad de Nueva York deben:

Dar a los trabajadores horarios de trabajo regulares y predecibles, con un aviso de dos semanas de anticipación de sus horarios de trabajo.

Pago de prima de entre $10 y $ 75 por cambios de horario y la oportunidad de trabajar en turnos nuevos que estén disponibles.

Los empleadores de comida rápida tampoco pueden programar a los trabajadores para un turno de la mañana el día después de un turno de noche a menos que los trabajadores den su consentimiento por escrito y se les pague una prima de $100 por trabajar el turno.

De manera similar, los empleadores de comida rápida deben obtener el consentimiento por escrito de los trabajadores antes de agregar tiempo a sus horarios de trabajo con menos de dos semanas de anticipación y no pueden penalizarlos por negarse a trabajar.

Según la Ley, los empleadores minoristas también deben avisar a los trabajadores con anticipación sobre los horarios de trabajo y no pueden programar a los trabajadores para turnos de guardia ni cambiar los horarios de los trabajadores sin previo aviso.

Desde que la ley entró en vigor hace tres años el DCWP ha recibido más de 360 quejas, ha cerrado 160 investigaciones y obtenido resoluciones que requieren más de $2,084,000 en multas combinadas y restitución para 3,570 trabajadores.

Para presentar una queja ante la OLPS visitar esta página. Asimismo, se puede comunicar con el 311 (212-NEW-YORK fuera de la Ciudad de Nueva York) y solicitar la “Ley de Semana Laboral Justa o Fair Workweek Law”. La OLPS llevará a cabo la investigación y mantendrá la confidencialidad de la identidad a menos que la divulgación sea necesaria para completar una investigación o la ley lo requiera.