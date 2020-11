Cuatro alcaldes de NJ plantean posibles cierres si las medidas para frenar el COVID-19 no funcionan

Lo que debes saber Nueva Jersey alcanzó un récord de casos de COVID-19 en un solo día dos veces en los últimos cuatro días; ciertos condados se han visto más afectados que otros.

El condado de Essex reportó más casos confirmados y muertes de COVID-19 que cualquier otro en el estado; las infecciones continúan aumentando sin cesar.

Los alcaldes de Newark, East Orange, Orange e Irvington acordaron imponer un toque de queda comercial no esencial de 24 horas si las cifras siguen aumentando; la oficina del gobernador dice que necesitarán permiso estatal antes de llevar esto en vigor.

NUEVA JERSEY - Los alcaldes de cuatro ciudades de Nueva Jersey del condado de Essex, que ha sido el más afectado por la pandemia en el estado, acordaron imponer un toque de queda de 24 horas a todos los negocios no esenciales si los casos de COVID-19 continúan aumentando. Si esa medida y otros esfuerzos recientes de mitigación fallan, están preparados para imponer una orden de cierre de tres días, dijo uno de los funcionarios a nuestra cadena hermana NBC 4.

Las ciudades involucradas son Newark, Orange, East Orange e Irvington, todas las cuales han visto un aumento en las tasas de positividad de COVID-19, muy por encima del promedio estatal que ya se ha visto en aumento en las últimas semanas. El condado de Essex tiene más casos confirmados de COVID-19 (30,780) que cualquier otro condado en Nueva Jersey y ha estado agregando cientos más cada día, más recientemente 355 el martes, según muestran los datos estatales.

"Si los números continúan aumentando, vamos a pedirle a la comunidad que cierre por 24 horas", dijo el alcalde de East Orange, Ted Green, a News 4, y agregó que él y los otros tres alcaldes acordaron el toque de queda en una reunión de Zoom a día antes. "Tendremos que detener la apertura de las tiendas. Tendremos que detener la apertura de los salones de belleza. Y si los números vuelven a subir, cerramos durante 72 horas".

Un portavoz de la oficina del gobernador Phil Murphy dice que los alcaldes necesitarían permiso del estado antes de promulgar cualquiera de esos toques de queda. No estaba claro de inmediato si alguno de los alcaldes del condado de Essex involucrados había buscado eso hasta el martes.

Además de la mayoría de los casos, Essex también ha confirmado la mayor cantidad de muertes de todos los condados de Nueva Jersey desde que comenzó la pandemia. East Orange ocupa el segundo lugar en el condado de Essex en términos de casos y muertes detrás de Newark.

El alcalde de East Orange, Ted R. Green, no ofreció un umbral particular que desencadenaría en un cierre comercial no esencial de 24 horas, pero dice que los funcionarios de la ciudad están monitoreando de cerca los datos diarios.

En medio del último aumento, los cuatro alcaldes en cuestión han impuesto nuevas reglas locales durante el último mes, incluso antes de que el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, anunciara una serie de nuevas restricciones estatales durante las últimas dos semanas. El más reciente de ellos, un límite de 10 personas para reuniones en interiores, entró en vigencia el martes. Newark ya lo había hecho. Y los cuatro alcaldes de Essex han ordenado que los restaurantes y bares cierren a las 8:00 p. m., antes de las 10:00 p.m.del toque de queda estatal.

El alcalde de Newark, Ras Baraka, ha estado a la vanguardia de esos esfuerzos locales. A principios de la semana pasada, impuso un horario obligatorio de toque de queda desde las 9:00 p. m. entre semana, y desde las 10:00 p. m. el fin de semana, trabajo que no es de emergencia o no esencial en ciertas áreas de tres códigos postales de alto riesgo, una medida similar a la estrategia de micro-clústeres del gobernador Andrew Cuomo en Nueva York.

Baraka limitó las reuniones interiores y exteriores a 10 personas, detuvo todos los deportes en la ciudad durante dos semanas y prohibió las visitas a centros de atención a largo plazo durante el mismo período de tiempo. También impuso nuevas restricciones de uso de mascarillas, restricciones de capacidad y requisitos de control de temperatura para los servicios religiosos y prohibió a los restaurantes aceptar reservas para más de 10 personas.

Baraka dijo la semana pasada que reevaluaría la situación después del primero de diciembre para determinar los próximos pasos. Él ledijo a nuestra cadena hermana NBC 4 que hay señales de mejorar el cumplimiento, lo cual es esperanzador. Pero la situación del estado y los Estados Unidos solo se ha vuelto más urgente desde que se promulgó las nuevas reglas locales. Y la temporada de fiestas que preocupa a los expertos se acercan rápidamente.

En los últimos cinco días, Nueva Jersey alcanzó dos veces su propio récord de casos positivos de COVID-19 en un solo día. La tasa de positividad del estado se ha disparado muy por encima del 9%. Todos menos seis de los 21 condados del estado informaron más de 100 nuevos casos durante la noche, según mostraron los datos estatales el martes. Un número igual de condados, incluido Essex, reportó más de 300. Las hospitalizaciones están en sus niveles más altos desde finales de mayo. Murphy informó de 38 nuevas muertes el martes, la cifra diaria más alta desde el 21 de mayo.

En su sesión informativa del día anterior, Murphy advirtió que las cifras seguirían empeorando con la amenaza de los viajes de vacaciones y la llegada del frío.

"Esto nos está consumiendo, va a empeorar", dijo. "Tenemos que dejar otras opciones sobre la mesa".

El estado ha enviado equipos a las zonas calientes para ayudar a las ciudades más afectadas con pruebas, mensajes y otras estrategias. Pero si las tendencias actuales empeoran, los alcaldes de Newark, East Orange, Orange e Irvington no quieren esperar posibles nuevas acciones estatales de la oficina de Murphy. Tienen la intención de tomar los suyos.

Si bien algunos dueños de negocios pueden mostrarse reacios a los impactos en curso, el alcalde Green dice que siente que saben que podría empeorar aún más si no se toman medidas más estrictas ahora.

"Tenemos mucho miedo de que estos números se disparen si no hacemos las cosas bien" con las fiestas que se acercan, dijo Green. "Es amor duro. Si no te quisiera, no lo haría. Pero puedo decirte que si estos números suben aquí en la ciudad de East Orange, voy a cerrar las cosas. Soy el alcalde, y debo asegurarme de que mi máxima prioridad sea asegurarme de que mi gente esté segura y saludable ".

"Pueden enfadarse conmigo más tarde, pero tengo que hacer lo que tengo que hacer", añadió. "Me confiaron lo suficiente para liderar esta ciudad. Llegaron a confiar en mí lo suficiente como para tener que hacer todo lo posible para mantener a la gente segura".