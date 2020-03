Cuarentena obligatoria en la mira para Nueva York por COVID-19; tasa de muertes se duplica

Lo que debes saber Los casos de coronavirus en EEUU han superado los 6,200; han muerto más de 100 personas, incluyendo 18 en Nueva York y Nueva Jersey

El área triestatal tiene más de 1,900 casos d COVID-19; Cuomo dice que puede tomar hasta 45 días para que las infecciones de coronavirus lleguen a su punto máximo en Nueva York se necesitarían unas 110,000 camas en los hospitales

Los gobernadores de Nueva York y Nueva Jersey han declarado estados de emergencia. Las líneas abiertas para responder sus preguntas sobre el coronavirus en el área triestatal: NY (1-888-364-3065); NJ (1-800-222-1222); CT (2-1-1).

NUEVA YORK - El alcalde Bill de Blasio reiteró su advertencia a los neoyorquinos sobre una posible orden de cuarentena obligatoria la noche del martes, señalando un aumento sombrío en el total de casos de coronavirus en la ciudad, ahora cerca de 1,000, y un auge de muertes dijo a MSNBC: "Esta es la realidad a la que nos enfrentamos. Prepárese para la posibilidad".

El alcalde dijo que cualquier decisión se tomaría en conjunto con el estado, luego de que el gobernador Andrew Cuomo indicara que tal mandato requeriría la aprobación de su administración, pero dejó en claro la urgencia de la situación. "Esto tiene que hacerse con el estado, es la única forma en que esto funciona. Y si sucede, es porque el estado cree que es lo correcto", dijo de Blasio.

Hasta el martes por la noche, el alcalde dijo que los cinco distritos tenían 923 casos confirmados de COVID-19, un sorprendente aumento de más del 40 por ciento de los números de la ciudad que Cuomo compartió cuando informó sobre los casos estatales más temprano ese día. Tanto el alcalde como el gobernador han dicho que las cifras cambian cada minuto para peor. La capacidad de prueba se está expandiendo, lo que significará más casos positivos por defecto.

El estado ya prohibió las multitudes a más de 50 personas, restringió los restaurantes para llevar y entregar, cerró bares y cerró las escuelas, acción conjunta con los gobernadores de Nueva Jersey y Connecticut para ayudar a frenar la pandemia. Pero Cuomo advirtió el martes que es probable que se adopten medidas más agresivas; mientras que sus pensamientos parecían centrarse en más restricciones comerciales, De Blasio advirtió sobre la cuarentena obligatoria.

¿Qué significa la cuarentena obligatoria?

Legalmente, el alcalde tiene la autoridad para ordenarla en la ciudad. Cuomo ha instado en contra de una acción singular, diciendo que las personas bajo esa restricción en la ciudad de Nueva York pueden simplemente levantarse y quedarse con, quizás, un pariente anciano en el condado de Nassau. Eso solo aumentaría las instancias de propagación de la comunidad.

Los neoyorquinos son "muy buenos evadiendo las reglas", advirtió Cuomo. "Entonces, si me dices, bueno, si estás en Queens, tienes que refugiarte en el lugar, no puedes irte. Me quedaré con mi hermana en Westchester. Así es como lo manejaré".

De Blasio dijo que esperaba una decisión sobre la cuarentena obligatoria sería probable dentro de las 48 horas. El reloj avanza. Así que, ¿qué significa?

No hay necesariamente un marco de reglas establecidos para cualquier localidad, ciudad o de otro tipo, pero en otros lugares, ha significado que las personas solo pueden abandonar sus hogares para recibir atención médica, alimentos o empleo donde se les considera personal esencial, como agentes de policía, trabajadores de la salud y bomberos.

¿Cuánto podría durar? Tampoco hay reglas necesariamente establecidas para eso.

Ya se han implementado órdenes similares en algunas ciudades del país, incluida Hoboken, donde se restringen las reuniones de más de cinco personas. El alcalde allí le pidió a la gente que se refugiara en su lugar, pero no tiene la autoridad para obligarlo. En San Francisco, se emitió un refugio en el lugar para varios condados, cerrando todos los supermercados, farmacias, bancos y estaciones de servicio.

Los Casos de COVID-19 siguen en aumento

Hasta la fecha, apenas 2,000 personas han sido diagnosticadas con COVID-19 en el área de tres estados. Más de 1,600 casos se encuentran en Nueva York, donde han muerto 15 personas. Diez de las muertes han sido residentes de la ciudad de Nueva York. Nueva Jersey vio su aumento total a más de 265 el martes, mientras que las cifras de Connecticut aumentaron un 65 por ciento respecto al día anterior. Cuomo dijo que el pico de infección probablemente aún esté dentro de 45 días.

El coronavirus no ha discriminado: socorristas han sido infectados, asistentes de iglesias, sinagogas, legisladores y hasta estrellas del deporte y Hollywood. Ha afectado a todo el espectro, afectando a personas desde los 5 a los 96 años de edad. La propagación comunitaria ha sido extensa.

La difusión comunitaria ha sido extensa. Cuatro jugadores de los Brooklyn Nets han dado positivo por COVID-19, dijo el equipo, uno de los cuales muestra síntomas. Los cuatro, incluido el astro Kevin Durant, están bajo el cuidado de los médicos del equipo.

"Calamidad financiera para el transporte público

El transporte público, el elemento vital de la ciudad de Nueva York y de toda la región, se ha mantenido funcionando normalmente, aunque con muchas menos personas.

El presidente de la MTA, Pat Foye, dijo que se avecina una "calamidad" financiera debido a la caída en la cantidad de pasajeros; dijo que la agencia ha perdido cientos de millones en gastos inesperados y que un rescate federal es "urgente".

Los trenes subterráneos de la ciudad de Nueva York han bajado un 60 por ciento, y los autobuses han bajado casi un 50 por ciento. Los demás servicios de trenes se han visto aún más afectados: LIRR ha bajado un 67 por ciento, mientras que Metro-North ha bajado un asombroso 90 por ciento, un número casi difícil de creer para uno de los sistemas ferroviarios más activos de Estados Unidos que ha empacado vagones de tren de manera regular.

En este punto, no existe un plan triestatal para cerrarlo, aunque se ha hablado de planes para reducirlo para que coincida con la cantidad de pasajeros. Foye reconoció en 1010 Wins Wednesday que "obviamente estamos viendo horarios", pero dijo que la prioridad es mantener los servicios para que los trabajadores médicos y personal de primeros auxilios puedan trabajar. Hizo hincapié en que el transporte público sigue siendo una opción segura para hacerlo.

"Los trenes subterráneos, los autobuses y trenes cercanos son seguros, se desinfectan con una frecuencia e intensidad jamás vista", dijo Foye.

Tampoco hay un plan inmediato para cerrar las carreteras, pero las declaraciones de emergencia de los estados les dan el poder de hacerlo si es necesario.

El área triestatal exige la intervención del gobierno federal

Los estados han reducido drásticamente las horas de operación comercial; Nueva Jersey, que cerró los centros comerciales a partir del martes por la noche, sugirió que la mayoría de los residentes permanezcan en sus hogares entre las 8 p.m. y 5 a.m. - orientación que muchos parecen estar siguiendo, dijo el gobernador.

El alcalde de Newark dijo el martes por la noche que estaba considerando un toque de queda obligatorio para la ciudad más grande del estado.

Mientras se intensifican los esfuerzos para frenar la propagación, principalmente para proteger a las poblaciones más vulnerables, los funcionarios siguen enfatizando ciertos hechos sobre el nuevo coronavirus: el 80 por ciento de las personas se sanan sin necesidad de tratamiento adicional y el riesgo general para el público es bajo.

Aunque el porcentaje de personas que caen gravemente enfermas y necesitan hospitalización es relativamente bajo, el número de personas que pueden enfermarse, y cómo ese número aumenta a diario, es preocupante. Incluso si solo el 20 por ciento de la población necesita ser hospitalizado, existe un temor legítimo y creciente de que los hospitales no puedan manejar la carga.

El gobernador Cuomo, el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, y el gobernador de Connecticut, Ned Lamont, pidieron al gobierno federal que intervenga, pidiendo ayuda inmediata para la infraestructura en lo que respecta a la construcción de hospitales y nuevas instalaciones médicas, y para obtener ingresos directos en los bolsillos de las personas.

En una carta dirigida al presidente Trump el martes, Murphy dijo que solicitó el apoyo del ejército y del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos para ayudar con los esfuerzos de Nueva Jersey para expandir la capacidad de unidades hospitalarias y de cuidados intensivos (UCI) en preparación para la propagación continua de COVID-19.

Cuomo ha dicho que el estado de Nueva York podría necesitar 37,000 camas de UCI y 110,000 camas de hospital en el pico de la crisis. Eso eclipsa la capacidad existente del estado: 3,000 camas de UCI y 53,000 camas de hospital.

Hospitales se preparan, las pruebas se vuelven móviles

En medio del aumento en los casos de Nueva York, de Blasio dijo que la ciudad agregaría cinco instalaciones de prueba en los cinco condados. Los detalles están en proceso, pero al menos uno se estaba estableciendo en Staten Island. Hasta la fecha, Queens ha sido el distrito más afectado hasta la fecha, seguido de Manhattan y Brooklyn.

Las cinco áreas móviles serían para casos de prueba prioritarios, subrayó el alcalde, y se realizarían mediante reservas. Se espera más capacidad de prueba, hasta 5,000 pruebas por día, en la ciudad para fin de semana gracias a las nuevas asociaciones públicas / privadas.

Cuomo dijo que los mismos centros de pruebas móviles llegarían a Long Island y al condado de Rockland, y los funcionarios del condado de Bergen dijeron que estaban buscando voluntarios para poner en funcionamiento un sitio similar en Bergen Community College. El Hudson Regional Hospital creó el martes un centro de pruebas móviles en Secaucus. Dichos centros ya se han implementado en New Rochelle, en el condado de Westchester, donde existe una zona de contención de radio de una milla.

Así lucen las fechas para la Ciudad de Nueva York:

Lunes 16 de marzo: cierre de todas las escuelas de la Ciudad de Nueva York.

Del martes 17 de marzo al jueves 19 de marzo: Los maestros y directores de las escuelas participarán en una reunión para desarrollar las clases remotas.

Del jueves 19 de marzo al 20 de marzo: los estudiantes que necesiten la tecnología para recibir enseñanza remota podrán iniciar el proceso de recoger los aparatos. La familia recibirá una guía la próxima semana.

Lunes 23 de marzo: inician las clases desde casa con guía adicional en la semana del 23.

Aquellos que quieran hacer una cita para realizarse pruebas en las instalaciones de New Rochelle pueden llamar al 888-364-3065

¿Qué nos espera próximamente?

La Organización Mundial de la Salud ha declarado que el nuevo coronavirus es una pandemia, el primer coronavirus en ganar dicha distinción. Es novedoso, eso significa que es nuevo y nadie es inmune. Se están preparando vacunas y se lanzó un nuevo ensayo clínico el lunes.

Los Institutos Nacionales de Salud están financiando el ensayo en un centro de investigación de Kaiser Permanente en Seattle. Las pruebas comenzarán con 45 voluntarios jóvenes y saludables con diferentes dosis de vacunas desarrolladas conjuntamente por NIH y Moderna Inc.

Los funcionarios de salud pública dicen que tomará entre un año y 18 meses validar completamente cualquier vacuna.

NBC News estima que el número total de casos en EEUU Superó los 6,200 y más de 100 personas murieron. La gran mayoría de las muertes en los EEUU se produjeron en el estado de Washington, donde se informó el primer caso COVID-19 de Estados Unidos.

Todos los estados de los EEUU, así como Washington D.C., han informado al menos un caso COVID-19. A nivel mundial, más de 200,000 han sido infectados y miles han muerto.

Cómo protegerte:

El Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York publicó la siguiente guía para las personas que recientemente viajaron a China, Irán, Italia, Japón o Corea del Sur, o para cualquier persona que experimente fiebre, tos o dificultad para respirar:

Quédese en casa: no viaje ni vaya al trabajo o la escuela mientras esté enfermo

Acuda a un proveedor de atención médica y cuéntele sobre su historial de viajes.

Si no tiene un proveedor de atención médica o seguro, llame al 311

Evitar el contacto con otros

Lávese las manos a menudo con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Use un desinfectante para manos a base de alcohol si no hay agua y jabón disponibles.

Evite tocarse la cara con las manos sin lavar

Consulta nuestra aquí nuestra guía completa de recuros para prevenir y protegerte del coronavirus.

La mayoría de los pacientes permanecen en cuarentena en sus hogares y no han requerido hospitalización, como han dicho los funcionarios, al menos 80 por ciento de las personas que contraen coronavirus se mejoran sin necesidad de tratamiento adicional.

Las otras pruebas positivas fueron de personas con síntomas leves, o ninguno en absoluto.

Las personas que están en cuarentena obligatoria han:

Dado positivo en las pruebas. Han tenido contacto directo (unos 6 pies de distancia) con alguna persona con la enfermedad. O regresaron de un país que los CDC considera un lugar de riesgo alto por el brote de coronavirus.

El Departamento de Salud de Nueva Jersey implementó una línea abierta para responder preguntas sobre coronavirus 24 horas al día: 1-800-222-1222. El Deparatmento de Salud de Nueva York también lanzó una línea abierta con servicios similares: 1-888-364-3065. En Connecticut: 211.