¿Cuándo es el primer día de clases en las escuelas de NYC? Aquí fechas claves para 2023-2024

Lo que debes saber La respuesta es que el regreso a clases está a la vuelta de la esquina. El primer día de escuela es el jueves 7 de septiembre.

Los primeros días libres, los asociados con la festividad judía de Yom Kippur y el Día de los Pueblos Indígenas, llegan a finales de septiembre y principios de octubre, respectivamente.

El calendario está disponible en varios idiomas aquí.

Muchos campamentos de verano han terminado, los niños están de regreso en casa con sus familias y los padres ahora preguntan… Entonces, ¿cuándo empiezan las clases de nuevo?

Por su parte, hay que tener en cuenta que el Departamento de Educación y la Ciudad de Nueva York anunciaron una posible huelga de los conductores de autobuses escolares lo que podría afectar a miles de estudiantes. Aquí la Ciudad de Nueva York dio alternativas de transporte si esto llegara a suceder.

Vea el calendario completo a continuación:

Otro recordatorio clave: el concepto de "día sin nieve" que surgió durante la pandemia de COVID-19 llegó para quedarse. Eso significa que mucha nieve puede significar que no habrá clases presenciales, pero no significa "no hay clases".

La instrucción remota ahora cubre esos días y, si bien difícilmente podemos predecir cuándo podría nevar lo suficiente como para cerrar las aulas físicas, saberlo ahora podría equipar mejor a algunos padres para adaptarse sobre la marcha si llega el momento.