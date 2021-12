Cronograma sobre el mandato de vacunación infantil de Nueva York desata confusión, mientras Broadway excluye a algunos

Lo que debes saber Según la actualización de Broadway sobre su política de vacunas, los niños vacunados deben ir acompañados de un adulto que esté completamente vacunado, lo que significa que su última inyección de la serie de vacunas debe ser al menos 14 días antes del espectáculo.

El alcalde Bill de Blasio amplió el mandato de la vacuna el 6 de diciembre para no solo incluir a los niños de 5 a 11 años, sino que a partir del 27 de diciembre, todos los trabajadores del sector privado deberán recibir la vacuna.

El alcalde dijo la semana pasada que los detalles sobre cómo las empresas informarán el estado de vacunación de los trabajadores se darán a conocer el miércoles, y dejó a las empresas solo unos días hábiles para averiguar la implementación.

NUEVA YORK - Los padres de niños vacunados y no vacunados fueron tomados por sorpresa cuando su familia fue a ver un espectáculo en Broadway el martes, cuando entró en vigencia el último requisito de vacunas para niños de la ciudad de Nueva York.

Con un sombrero rojo y esperando en la fila para "Aladdin the Musical", Theresa Amin estaba entre los padres a los que les dijeron que sus hijos no podían entrar porque no estaban vacunados.

"Lo llevé a ver 'El Rey León' en el pasado, pero aparentemente a partir de hoy, eso ha cambiado. Voy a seguir adelante y cumplir, pero no estoy contento con eso", dijo Amin a nuestra estación hermana NBC.

Su hijo y los asistentes al teatro de entre 5 y 11 años deben mostrar un comprobante de al menos una dosis de vacunación para asistir a los espectáculos de Broadway.

También deben mostrar su identificación junto con su boleto. Amin recibió instrucciones de que bajara la cuadra del New Amsterdam Theatre para hacerle a su hijo pequeño una prueba rápida de COVID-19 para dar negativo antes de que comenzara el espectáculo.

Según la actualización de Broadway de su política de vacunas, los niños vacunados deben ir acompañados de un adulto que esté completamente vacunado, lo que significa que su última inyección de la serie de vacunas debe ser al menos 14 días antes de la presentación.

Pero otro padre cuya hija está vacunada también tuvo un problema porque no estaba vacunada 14 días antes de la función, lo que significaba que la vacuna no había tenido tiempo de hacer efecto por completo.

Cherie Roe dijo que los trabajadores le dijeron que su hija tenía que ser vacunada 14 días antes del espectáculo. Ella se alejó enojada y agregó que el alcalde "acaba de cumplir el mandato".

No estaba claro cuántos años tenía la hija de Roe. El requisito de dos dosis es solo para niños de 12 años en adelante y se supone que entrará en vigencia el mismo día que el mandato de vacunación del sector privado del alcalde, el 27 de diciembre. La fecha límite del 14 de diciembre se había establecido solo para niños de 5 años. a las 11 para mostrar prueba de al menos una dosis.