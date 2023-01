¿Crisis total? Cómo una huelga de enfermeras en NYC podría afectarlo y su atención médica

NUEVA YORK -- Una posible huelga de enfermeras en varios hospitales de la Ciudad de Nueva York podría tener lugar a partir de la mañana del lunes 9 de enero, solo dentro de tres días.

"Podría ser una enorme calamidad para la salud pública", dijo anteriormente a NBC New York Ken Raske, de la Asociación de Hospitales del Gran Nueva York (GNYHA). Ha descrito el estado de ánimo entre los administradores de hospitales como "extremadamente aprensivo", y una huelga enviaría a los hospitales que ya están ocupados a un modo de crisis total.

La Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York tiene hasta 10,000 miembros que amenazan con realizar huelgas en cinco hospitales donde los contratos expiraron el 31 de diciembre.

“Nuestras salas de emergencia están respaldadas, la tripledemia está en su apogeo”, dijo Raske. "Incluso si un hospital tuviera una huelga, podría afectar a todo el sistema".

La noticia de la posible huelga llega cuando la ciudad se enfrenta a lo que se llama una tridemia: picos simultáneos y graves en las infecciones con COVID, la gripe y la afección respiratoria RSV. En un esfuerzo por mantener bajos los números de casos y aliviar la presión sobre los hospitales, la ciudad ya emitió un aviso (no un mandato) que sugiere que las personas vuelvan a usar máscaras en el interior.

Pero, ¿qué significaría una huelga teórica para usted y su atención médica? Esto es lo que sabemos hasta ahora.

¿Qué hospitales podrían ver a las enfermeras ir a la huelga?

En primer lugar, es importante tener en cuenta que no todos los hospitales de Nueva York tendrían enfermeras en huelga. Hace una semana, había ocho hospitales privados que estaban analizando posibles huelgas de enfermería. Pero a partir del viernes por la mañana, tres de esos hospitales llegaron a acuerdos tentativos con su personal de enfermería y evitarían las huelgas si los sindicatos votan para aprobar los acuerdos.

Aquí están los cinco hospitales donde aún no se ha llegado a un acuerdo tentativo (hasta el viernes por la mañana), lo que significa que una huelga todavía está sobre la mesa:

Montefiore

Mount Sinai Hospital

Mount Sinai Morningside and West

BronxCare

Flushing Hospital and Medical Center

Tres hospitales han llegado a acuerdos tentativos que aún deben ser votados por miembros del sindicato de enfermeras: New York-Presbyterian Hospital, Maimonides, Hospital y Richmond University Medical Center. Si se aprueba, esos hospitales evitarían una huelga.

También es importante tener en cuenta que solo porque un hospital fuera a ver una huelga, no significa necesariamente que los demás también lo harían. En teoría, la huelga de enfermeras en un hospital no tendría ningún impacto en la decisión de las enfermeras en otro hospital. Cada uno de los hospitales negocia individualmente con sus propias enfermeras, por lo que, dependiendo de cómo vayan las conversaciones, podría no haber ninguna huelga, una sola huelga o hasta cinco huelgas.

¿Qué impacto tendría una huelga en el cuidado de la salud?

Para aquellos preocupados por lo que una huelga podría significar en su atención médica, ya se están produciendo impactos, o muy pronto los habrá.

Mount Sinai Health System está comenzando a desviar "la mayoría" de las ambulancias de cuatro de sus instalaciones y está transfiriendo bebés de sus unidades de cuidados intensivos neonatales a otros sistemas hospitalarios, según un memorando del liderazgo del hospital al personal, una copia del cual fue obtenido por nuestra cadena hermana NBC 4.

Aquí hay un resumen de los cambios que se producirán pronto en el memorando, tan pronto como el viernes:

Desviar ambulancias del Hospital Mount Sinai, Mount Sinai West, Mount Sinai Morningside y Mount Sinai Beth Israel.

Cancelar cirugías electivas y programar solo cirugías de emergencia en las instalaciones principales y de Morningside.

Traslado de algunos pacientes. "Además, esto, lamentablemente, significa transferir a los bebés de la UCIN fuera del Sistema de Salud de Mount Sinai para garantizar que reciban la atención que tanto necesitan".

Dar de alta a "tantos pacientes como sea apropiado" y cambiar los servicios: atención hospitalaria en las instalaciones principal y oeste, y emergencias y psiquiatría infantil en el campus de Morningside.

Una fuente que trabaja en Mount Sinai dijo que los padres de los más de 50 bebés en la UCIN no parecían haber sido notificados todavía de que sus pequeños tendrían que ser trasladados a otra instalación, aunque hasta el momento no se había transferido a ningún bebé el jueves por la noche (de hecho, las fuentes dijeron que uno había sido transferido).

Un portavoz de Mount Sinai dijo que el plan es trasladar a los pacientes el viernes si no se llega a un acuerdo. En cuanto a los otros hospitales en la lista, no quedó claro de inmediato qué planes de contingencia ya se pusieron en vigencia o lo estarán pronto.

Una cosa que los pacientes y visitantes podrían esperar ver: muchas más enfermeras de viajes y comercio.

NBC New York se enteró de que los otros hospitales que no han llegado a acuerdos con su personal de enfermería ya han comenzado a desembolsar decenas de millones de dólares en pagos iniciales no reembolsables para tener enfermeras temporales en reserva, un gasto enorme que deben asumir, incluso si no se producen huelgas.

La GNYHA dijo que los hospitales que tienen que recurrir a esta opción más costosa va en contra del interés de las enfermeras en el sindicato porque obliga a los hospitales a gastar dinero que podría destinarse a las enfermeras. Sin embargo, también aumenta la influencia de las enfermeras una vez que se emite el aviso de huelga.

Una enfermera involucrada en las negociaciones estimó que el costo de las enfermeras comerciales es de alrededor de $ 10,000 por semana, por enfermera de viaje. Si bien el conjunto de habilidades de las enfermeras comerciales es el mismo que el de las enfermeras sindicales, los pacientes que han pasado mucho tiempo con enfermeras específicas o se han familiarizado con ellas pueden tener que acostumbrarse a ver caras nuevas si se produjera una huelga y durara un tiempo.

¿Cuán probable es que ocurra una huelga (o huelgas)?

Por ahora, es difícil decirlo con certeza. Todo depende de lo que los respectivos hospitales ofrezcan a las enfermeras, y si deciden aceptar las ofertas.

NBC New York obtuvo un memorando de los líderes de Mount Sinai Hospital, Mount Sinai Morningside y Mount Sinai West que deja en claro que la mayoría de los problemas en las negociaciones en curso se han resuelto, pero no todos, y el tiempo corre.

Las enfermeras han dicho que ha habido algún progreso en algunas mesas de negociación donde los hospitales están negociando con sus respectivos empleados, pero aún no hay suficiente progreso para evitar una huelga. El sindicato de enfermeras dijo que ha habido al menos una señal de progreso: todos los hospitales en la lista acordaron no recortar los beneficios de salud.

"La Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York rescindirá un aviso de huelga cuando lleguemos a un acuerdo tentativo en Mount Sinai que respete a las enfermeras y a nuestros pacientes. No antes", dijo la presidenta de la Asociación de Enfermeras del Estado de Nueva York, Nancy Hagans. "Ha habido algunas ofertas y avances, pero aún no hemos llegado".

Según una fuente familiarizada con las conversaciones anteriores de Mount Sinai, el hospital había ofrecido previamente a las enfermeras un trato que incluía aumentos del 14 por ciento durante cuatro años, un trato que las enfermeras rechazaron y que fue notablemente más bajo que la oferta extendida por NY-Presbyterian durante el fin de semana.

Ese acuerdo tentativo, si se acepta, les daría a las enfermeras de NY-Presbyterian un aumento del 18 por ciento durante los próximos tres años, con incentivos adicionales para retener a las enfermeras con experiencia. También hubo una promesa de abordar la escasez crónica de personal, que fue la mayor queja del sindicato.

Si bien queda por ver si las enfermeras de NY-Presbyterian aceptarán la oferta, el Hospital Montefiore dijo el miércoles que los representantes de enfermería en su hospital habían rechazado un trato que reflejaba el que ofreció NY-Presbyterian. Un portavoz del hospital dijo que a las enfermeras se les ofreció "un aumento salarial del 18 por ciento durante tres años, atención médica de por vida totalmente financiada y un aumento significativo de enfermeras registradas en los departamentos de emergencia, entre otros beneficios".

Ese desarrollo puede significar problemas para otros hospitales dado el panorama financiero. Según el portavoz de Montefiore, NY-Presbyterian registró $200 millones en ganancias en 2022, mientras que Montefiore registró $200 millones en pérdidas. Ese tipo de acuerdo se consideró potencialmente inalcanzable para otros hospitales en la lista, pero ahora las enfermeras de NY-Presbyterian pueden pensar dos veces antes de ratificar el acuerdo que tentativamente acordaron (la votación comenzó el martes por la noche y concluye el sábado).

¿Por qué las enfermeras amenazan con hacer huelga? ¿Qué esperan obtener?

"Las enfermeras se sienten abandonadas e irrespetadas por sus jefes", dijo Hagans. "Sostuvimos las manos de los pacientes moribundos, configuramos las últimas llamadas de FaceTime para que los pacientes moribundos pudieran despedirse de sus seres queridos".

Matt Allen, un enfermero de trabajo de parto en el comité de negociación en Mount Sinai, le dijo a NBC New York el lunes que hay más de 700 vacantes para puestos de enfermería en los hospitales de Mount Sinai, algo que desean desesperadamente abordar.

"La dotación de personal es el mayor problema por el que estamos luchando en este momento", dijo Allen. "Tenemos la esperanza de que vamos a obtener algo esta semana, antes de que nuestra huelga todavía esté sobre la mesa".

El sindicato dice que los miembros están molestos por las proporciones de personal en los hospitales locales, las propuestas de contrato que sienten que empeoran drásticamente sus beneficios de atención médica (mientras pagan grandes bonificaciones a los ejecutivos) y la reciente medida del alcalde Eric Adams de hospitalizar a la fuerza a pacientes psiquiátricos. Todos esos elementos han dejado a los trabajadores con exceso de trabajo y agotados.

"No podemos limpiar al paciente a tiempo, no podemos dar medicamentos a tiempo, no hay descansos", dijo Allen. "El agotamiento fue real, así que dejamos la profesión y nos vamos a trabajar a una agencia de viajes que nos va a pagar más".

El salario promedio de las enfermeras en Nueva York es de $93,000 y de $98,000 en la Ciudad de Nueva York, confirmaron el sindicato de enfermeras y GNYHA. No está claro cuánto en términos de compensación y aumentos espera obtener el sindicato para sus miembros, pero está claro que los números que algunos de los hospitales han arrojado hasta ahora no han cumplido con sus estándares.

"Si Montefiore puede permitirse pagar tanto a sus ejecutivos, difícilmente pueden llorar cuando se trata de negociar un contrato con las enfermeras de primera línea", dijo Hagans.

¿Puede el Gobierno intervenir y obligar a las partes a llegar a un acuerdo?

En resumen, no. Estos son hospitales privados que negocian con sindicatos, y el Gobierno no puede hacer mucho oficialmente para ayudar a evitar una huelga.

Sin embargo, eso no significa que no se pueda hacer nada.

La oficina de la gobernadora Kathy Hochul ha dicho anteriormente que están "supervisando la situación". Las fuentes dijeron que tanto Hochul como el alcalde de Nueva York, Eric Adams, reciben actualizaciones diarias periódicas sobre las conversaciones. Si bien ni Hochul ni Adams tienen un papel formal en las negociaciones, algunos se han preguntado si intervendrían para presionar o tratar de negociar un acuerdo.

Los asistentes de la gobernadora Hochul confirmaron que ha estado muy comprometida durante muchos días, no directamente en la mesa de negociaciones, sino hablando con ambas partes regularmente y presionando a ambas partes para llegar a un sí. El Estado también ha comenzado a revisar los planes de contingencia de huelga de los hospitales.

“Hemos estado trabajando con todas las partes para ayudar a alcanzar una resolución justa para mantener seguros a los neoyorquinos y a los trabajadores de la salud”, dijo el jueves el portavoz de Hochul, Avi Small, a NBC New York.