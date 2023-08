Crisis migratoria le costaría a NYC más de $12 mil millones sin la ayuda federal o estatal

Lo que debes saber La crisis en la Ciudad de Nueva York por el creciente número de solicitantes de asilo, llevó una vez más al alcalde Eric Adams a hacer un llamado de ayuda económica al Gobierno federal y estatal para abordar la crisis que hasta el momento le ha costado a la ciudad $1,450 millones en el año fiscal 2023.

NUEVA YORK -- La crisis en la Ciudad de Nueva York por el creciente número de solicitantes de asilo, llevó una vez más al alcalde Eric Adams a hacer un llamado de ayuda económica al Gobierno federal y estatal para abordar la crisis que hasta el momento le ha costado a la ciudad $1,450 millones en el año fiscal 2023. Este dinero se ha usado para brindar refugio, alimentos y servicios a decenas de miles de migrantes que ahora se acercan a los casi 100,000 desde que empezaron a llegar en la primavera de 2022, dijo el alcalde.

Con esto en mente, el demócrata presentó el lunes las cifras actualizadas de la crisis y cuánto le costará a la ciudad los próximos dos años fiscales si los gobiernos estatal y federal no toman medidas rápidas para ayudar a manejar la emergencia. Las nuevas estimaciones de costos basadas en las tendencias actuales muestran que la ciudad tiene el potencial de gastar más de $12 mil millones durante tres años fiscales (años fiscales 23, 24 y 25) sin cambios de política, dijo el alcalde.

“La inmigración es la historia de Nueva York. Es la historia americana. Pero como declaré hace casi un año, nos enfrentamos a un estado de emergencia sin precedentes debido a la crisis de solicitantes de asilo”, dijo el alcalde Adams. “Desde el año pasado, cerca de 100;000 solicitantes de asilo han llegado a nuestra ciudad pidiendo refugio, y hemos superado nuestro límite. Se ha dejado que la Ciudad de Nueva York recoja las piezas de un sistema de inmigración que no funciona, uno que se proyecta le costará a nuestra ciudad $12 mil millones en el transcurso de tres años fiscales sin cambios de política y sin más apoyo de los Gobiernos estatal y federal. Nuestra compasión puede ser ilimitada, pero nuestros recursos no lo son. Esta es la realidad presupuestaria a la que nos enfrentamos si no obtenemos el apoyo adicional que necesitamos. Sin la asistencia inmediata de nuestros socios estatales y federales, seguiremos viendo escenas desgarradoras como la que se produjo afuera del Roosevelt la semana pasada”.

Para evitar el gasto de $12 mil millones durante tres años fiscales que la Ciudad de Nueva York expusó, la ciudad nombró una serie de pasos que se podrían tomar, como implementar una estrategia de descompresión en todo el estado para garantizar que cada condado ayude con la crisis humanitaria, aumentar el número de sitios administrados por el estado, proporcionar fondos adicionales para ayudar a la ciudad con los costos ya incurridos por la crisis, agilizar las autorizaciones de trabajo para los solicitantes de asilo para que puedan asegurar un empleo más rápidamente, declarar estado de emergencia para manejar la crisis en la frontera, entre otros.

Las estimaciones de costos de la ciudad se basan en la cantidad de hogares de solicitantes de asilo bajo su cuidado. El censo ha crecido constantemente con el tiempo y se ha acelerado desde la expiración del Título 42 en mayo de 2023. Hoy en día, hay más de 25,600 hogares bajo el cuidado de la ciudad o más de 57,300 solicitantes de asilo, casi 6,500 hogares por encima del pronóstico anterior de la ciudad. Con costos actualizados de un promedio de $383 por noche, sin agregar una sola persona adicional al censo, la ciudad pronostica que el nuevo costo será de casi $3.6 mil millones en el año fiscal actual.

Sin embargo, según los modelos de la ciudad, hay evidencia de que una alta tasa de crecimiento continuará en el futuro, y la población de solicitantes de asilo protegidos tendrá un promedio de casi 33,860 hogares por noche este año fiscal, aumentando los costos dramáticamente a más de $4,7 mil millones.

En el año fiscal 25, la ciudad anticipa que el censo de hogares diario promedio crecerá a casi 43,880, o más de 100,000 personas bajo el cuidado de la ciudad, a un costo de poco más de $6,100 millones.

Además, a medida que aumenta el censo, también lo hacen los costos. La ciudad gastó $292 millones en costos de solicitantes de asilo durante el mes de julio de 2023, un 15 por ciento más de lo que se gastó en junio de 2023.

Debido a que la población de solicitantes de asilo ha crecido más rápido de lo anticipado y los costos de alojamiento y atención han aumentado, la ciudad ahora anticipa gastar casi $11 mil millones durante FY24 y FY25: $4.7 mil millones en FY24 y $6.1 mil millones en FY25, respectivamente. Esta cifra representa casi el triple de la estimación anterior de $3.9 mil millones de la ciudad para los dos años fiscales, que está financiada en el plan financiero de la ciudad. Esto significa que, sin apoyo estatal y federal adicional, la ciudad deberá agregar otros $7 mil millones al plan financiero durante este año y el próximo para satisfacer las necesidades en rápida expansión.