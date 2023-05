Crisis “drástica” llevaría a NYC a usar 20 gimnasios escolares como refugios para migrantes

NUEVA YORK -- La Ciudad de Nueva York comenzó a utilizar los gimnasios de las escuelas públicas en refugios para solicitantes de asilo que llegan a la ciudad como una nueva medida para acomodar a una creciente población de migrantes que ha abrumado el sistema de refugios para personas sin hogar de la ciudad.

La decisión de usar los gimnasios como refugios cuando faltaban seis semanas para el final del año escolar provocó una reacción violenta inmediata, con padres organizando protestas en varias escuelas y amenazando con mantener a sus hijos en casa una vez que llegaran los inmigrantes.

El alcalde Eric Adams, un demócrata, reconoció el martes que el uso de las escuelas fue “drástico”, pero insistió en que la ciudad no tiene opciones. Solo la semana pasada, alrededor de 4,200 migrantes buscaron espacio en los refugios de la ciudad, dijo.

Actualmente se están considerando veinte gimnasios escolares para alojamiento temporal. Esas instalaciones están construidas para niños, con baños y lavabos para niños, y sin duchas, pero se están preparando para migrantes adultos.

Al menos uno de ellos, en Coney Island, albergaba a migrantes el martes. Varios otros lugares han sido abastecidos en los últimos días con catres verdes y raciones de emergencia. El alcalde dijo que los gimnasios escolares estaban destinados a usarse solo por períodos cortos, con el objetivo de sacar a la gente rápidamente.

“Este es uno de los últimos lugares que queremos mirar”, dijo Adams. “Ninguno de nosotros se siente cómodo con tener que tomar estos pasos drásticos. Pero no podría haber sido más claro en los últimos meses a lo que nos enfrentamos. Más de 65,000 migrantes solicitantes de asilo han llegado a nuestra ciudad”.

Tras el vencimiento de una política de inmigración de la era de la pandemia la semana pasada, la cantidad de inmigrantes que ingresan a EEUU se ha reducido significativamente. Pero varias ciudades dicen que han visto una oleada de recién llegados, muchos de los cuales cruzaron la frontera sur antes del cambio de política.

En la Ciudad de Nueva York, donde un mandato judicial garantiza a todas las personas el derecho a la vivienda, los funcionarios locales han explorado varias ideas no convencionales para albergar a los residentes más nuevos. Durante el fin de semana, la ciudad anunció que había llegado a un acuerdo para convertir un hotel histórico cerrado en un refugio con hasta 1,000 habitaciones.

Han colocado a migrantes en una academia de la Policía de Nueva York y han solicitado al Gobierno federal que reabra un antiguo aeródromo militar.

La ciudad también ha colocado a migrantes en autobuses con destino a los suburbios del norte, lo que provocó la ira y las demandas de los funcionarios del norte del estado. El martes, el condado de Orange recibió una orden judicial temporal que impide que la Ciudad de Nueva York envíe más solicitantes de asilo allí, al menos por el momento.

"La Ciudad de Nueva York no debería establecer un refugio para personas sin hogar fuera de sus fronteras en el condado de Orange", dijo el ejecutivo del condado de Orange, Steven M. Neuhaus. "La ciudad es una ciudad santuario autoproclamada; el condado de Orange no lo es. No deberíamos tener que soportar la carga de la crisis de inmigración que crearon el Gobierno federal y el alcalde Adams".

La decisión del juez se produjo cuando un alto funcionario de la administración de Adams llamó a Neuhaus y le dijo que siete autobuses más se dirigían allí. El ejecutivo del condado le dijo al empleado que hablara con el abogado de la ciudad, ya que el juez ya había puesto puntos temporales en el plan de transporte.

El abogado que representa a la ciudad en el caso no emitió un comentario fuera de la corte, ni lo hizo un abogado del Crossroads Hotel y el Ramada Inn en Newburgh, que han estado alojando a inmigrantes transportados en autobús desde Nueva York.

En última instancia, el condado de Orange quiere que el juez ordene a la Ciudad de Nueva York que acepte a los migrantes. Por ahora, si alguno de los 186 hombres se va, y son libres de irse a cualquier parte, la ciudad no puede reemplazarlos con otros.

Adams hizo varias apariciones en los medios el martes defendiendo cómo ha tratado a los funcionarios en los suburbios del norte. Los funcionarios del condado de Rockland se han quejado de que también fueron sorprendidos y acudieron a los tribunales para impedir que un hotel en Orangeburg aceptara a cientos de migrantes.

Pero de vuelta en la ciudad, donde llegaron dos nuevos autobuses llenos de migrantes el martes por la noche, la decisión de usar los gimnasios escolares ha tocado un nervio.

Los padres protestaron el martes por la mañana frente a una escuela pública en la sección Williamsburg de Brooklyn, donde se estaba preparando un gimnasio de ladrillos para la llegada de migrantes. Algunos padres dijeron que la configuración del gimnasio es inhumana y cuestionaron si era seguro para los migrantes, así como para sus propios hijos.

Por la tarde, después de que terminaran las clases del día, el patio de recreo estaba inusualmente silencioso. Los padres dijeron que a sus hijos les dijeron que no podían jugar afuera y que todos los programas extracurriculares se llevarían a cabo en el interior.

“Por lo general, hay cientos de niños corriendo en este momento, practicando deportes, descargando su energía”, dijo Maureen Steinel, madre de mellizos de octavo grado, señalando un tramo vacío de asfalto ahora bordeado con conos naranjas y una pila de barricadas policiales.

Steinel, que se identifica a sí misma como progresista, dijo que quería ayudar a los inmigrantes, pero que no podía entender la decisión de quitarle espacio a los niños en edad escolar. Marcó una lista de opciones preferibles: centros comunitarios y campus universitarios propiedad de la ciudad, una armería, condominios de lujo vacíos.

"Todos aquí son inmigrantes, debemos ayudar. Este no es el lugar correcto. Hay duchas allí en este momento", dijo Elizabeth Canelo, residente de Sunset Park.

La concejal de la ciudad, Jennifer Gutiérrez, recorrió P.S. 17 con el presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, y luego le dijeron a nuestra cadena hermana NBC New York que vieron más de 70 catres adentro, cada uno con una bolsa de aseo. Dijeron que la situación no era ideal, pero funcionará para el futuro inmediato.

Los funcionarios de la ciudad dijeron que había ventajas en los edificios escolares, que son de propiedad municipal y cuentan con personal y seguridad incorporados. Muchos de los gimnasios se utilizaron anteriormente para la distribución de vacunas durante la pandemia.

Adams también dijo que todos los gimnasios bajo consideración eran instalaciones independientes, no conectadas directamente a los edificios escolares. No estaba claro de inmediato si serían utilizados por hombres solteros o familias, o cuánto tiempo se les permitiría quedarse a los migrantes.

Otros funcionarios electos dijeron que los padres molestos están mal informados.

"Estos padres basan la mayoría de sus opiniones en personas que no buscan entender el problema", dijo Reynoso.

Los padres dijeron que les dijeron que no podrán usar el gimnasio, ir al recreo y que el baile de graduación y el próximo carnaval podrían cancelarse. No estaba claro cuánto tiempo estarían los migrantes refugiados en el gimnasio de la escuela.

El martes por la noche, los padres escucharon una reunión virtual al director de la escuela P.S. 17, Robert Marchi, quien envió una carta el lunes criticando la decisión de la ciudad, diciendo: "Estoy extremadamente enojado por esta arrogancia administrativa y el total desprecio y falta de respeto que se muestra a la comunidad de la escuela pública 17".

Algunos padres que se enteraron recientemente del plan de refugio acusaron al director de eludir sus preguntas. Pero muchos líderes escolares y locales han dicho que realmente no tienen mucha información, diciendo que Adams los ha sorprendido.

Josh Goldfein, un abogado de Legal Aid Society, que ayuda a monitorear el trato de la ciudad a las personas sin hogar, dijo que hubo problemas con la decisión de la ciudad de ir más allá de sus opciones estándar de refugio, como las habitaciones de hotel. Señaló la falta de acceso a las duchas y el cumplimiento de los estadounidenses con discapacidades en algunos gimnasios escolares.

“Si trasladan a las personas a espacios que normalmente no se han usado antes, como edificios de oficinas, tiendas de campaña, gimnasios, tenemos un nivel de preocupación mucho mayor”, dijo Goldfein.

Adams ha dicho en repetidas ocasiones que Nueva York, una ciudad conocida desde hace mucho tiempo por su apertura a los inmigrantes, ha llegado a su límite de recién llegados. Ha pedido ayuda al gobierno federal, tanto para proporcionar fondos a la ciudad como para reducir la velocidad de las entradas en la frontera.

Sarah Wallace, Erica Byfield y Checkey Beckford de NBC Nueva York contribuyeron a este informe.