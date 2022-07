Cría de tiburón blanco visita las playas de Nueva York

NUEVA YORK - Los recientes encuentros o ataques de tiburones, algunos casos en Long Island, han puesto en alerta a los neoyorquinos, a medida que las autoridades hacen todo lo posible para mantener estrictametne vigilada las playas de Nueva York.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Esto justo antes de que la última criatura marina apareciera en el pueblo de Quoque. Allí la policía que respondió a un informe de un tiburón muerto en Ocean Beaches a lo largo de Dune Road, entre los números 80 y 90, donde se les informó que el pez tenía de 7 a 8 pies de largo.

Fue succionado al mar antes de que los policías pudieran asegurarlo, pero no antes de que alguien tomara la foto de abajo. El experto en tiburones Chris Paparo, de la Universidad de Stony Brook, dice que era un gran tiburón blanco joven. Afortunadamente, no estaba con vida.

La policía de Quogue dice que se está coordinando con el Programa de Educación e Investigación de Tiburones del Museo de Historia Natural de South Fork, que dice que está monitoreando la situación junto con agentes del orden.

No está claro qué tipo de tiburón era este, pero ciertamente no es un espectáculo amigable para los nadadores de verano. La policía de Quogue dijo que la gente debería estar al tanto de la "situación actual" en las aguas locales y dar espacio a las fuerzas del orden para investigar.

Si alguien ve otro tiburón en el área, llame al Departamento de Policía de Quogue Village al 631-653-4791, según exhortaron.

Los tiburones también fueron vistos el martes en Long Beach, en Rockaways, en Jones Beach y East Atlantic Beach. No se reportaron más ataques. Se han reportado al menos cuatro en Long Island en lo que va de mes.

La gobernadora Kathy Hochul dio a conocer un plan de acción el lunes para abordar el aumento de avistamientos y ayudar a los neoyorquinos a ser más conscientes de las posibles señales de peligro.

PARTES IMPORTANTES DEL PLAN INCLUYEN:

Aumento del personal de salvavidas en un 25% en las playas del océano a través de horas extras. Eso se traducirá en 2 a 4 socorristas dentro de cada campo y aumentará la vigilancia de tiburones y otras especies marinas desde la costa. Programa mejorado de vigilancia de playas con drones: Jones Beach State Park obtuvo tres en lugar de uno, Robert Moses State Park pasa de uno a dos y Hither Hills State Park recibirá su primer dron. Park Police también tiene un dron disponible. Las capacidades de vigilancia con drones en las playas del Parque Estatal de Long Island se expanden de 4 millas a 11 millas Despliegue más botes para vigilar desde el agua, así como botes patrulleros de la Policía de Parques. Se agregan seis operadores de drones más a los 13 certificados que ya trabajan para los parques estatales de Long Island en unas semanas. Se refuerzan las asociaciones federales, estatales, del condado y locales para compartir recursos e información sobre posibles avistamientos de tiburones y apoyar mejor la identificación correcta de tiburones y otros peces.

¿MÁS TIBURONES EN LA MIRA?

Se están viendo más tiburones en las aguas de Long Island, una tendencia que probablemente continúe, y los expertos dicen que eso no es necesariamente algo malo.

Los océanos más limpios, las temperaturas del agua más cálidas y el resurgimiento de los peces bunker de los que se alimentan los tiburones se consideran factores, según los expertos. La detección, desde drones hasta helicópteros, también ha mejorado y los informes se difunden fácilmente a través de las redes sociales.

“Hay muchos más tiburones que hace 10 o 15 años”, dijo a Newsday Christopher Paparo, gerente del Centro de Ciencias Marinas de la Universidad de Stony Brook. “Estamos viendo tiburones, ballenas y delfines aquí. En la década de 1960, no teníamos tiburones, ballenas ni delfines”.

Los ataques de tiburones en el área han sido muy raros hasta hace poco, con un promedio de uno cada 10 años durante el siglo pasado, informó Newsday. Dos salvavidas sufrieron mordeduras y una tercera persona fue mordida en lo que posiblemente fue un ataque de tiburón, en las últimas dos semanas, informó el diario.

Estados Unidos registró 47 mordeduras de tiburón no provocadas en 2021, un aumento del 42 % con respecto a los 33 incidentes informados en 2020, según los registros del Museo de Historia Natural de Florida.

LOS TIBURONES MÁS PROPENSOS A MORDER HUMANOS

De las 375 especies de tiburones que se han identificado, solo una docena se consideran particularmente peligrosas, informa Nat Geo.

Los tres tiburones más peligrosos (lo que significa que atacan a la mayoría de los humanos) son el gran tiburón blanco, el tiburón tigre y el tiburón toro.

Los grandes tiburones blancos viven en todas las aguas oceánicas templadas del mundo, incluida la costa este de Estados Unidos.

Además, los grandes tiburones blancos se han visto específicamente en aguas alrededor de la ciudad de Nueva York, según biólogos marinos.

Un estudio reciente realizado por el Instituto Oceanográfico Harbor Branch de la Florida Atlantic University confirmó que los tiburones blancos bebés se mueven en migraciones estacionales frente a la costa de Nueva York. De hecho, los científicos creen que New York Bight desde Cape May Inlet en New Jersey hasta Montauk Point en Long Island sirve como un importante "criadero" para los tiburones blancos juveniles.

¿CUÁNTOS ATAQUES DE TIBURONES SE HAN REGISTRADO EN LAS PLAYAS DE NUEVA YORK?

Los ataques de tiburones a humanos son extremadamente raros en las aguas de Fire Island, al este de la ciudad de Nueva York o en cualquier otro lugar del estado de Nueva York. De hecho, solo hay 10 casos de mordeduras de tiburones en humanos documentados en las playas de Nueva York. El último ocurrió en 1948.

En el verano de 2018, se informaron dos posibles ataques de tiburones frente a la costa de Fire Island, ambos por tiburones tigre.

¿Y EN LAS PLAYAS DE NUEVA JERSEY?

Los ataques de tiburones son igualmente raros allí, según estadísticas recientes, pero hubo un momento en que los tiburones tuvieron encuentros más frecuentes con los bañistas. Los ataques de tiburones de la costa de Jersey de 1916 se desarrollaron entre el 1 y el 12 de julio de 1916, lo que dejó cuatro muertos y un herido. No está claro qué especie de tiburón fue responsable del caos, pero se cree que pudo haber sido un tiburón blanco y un tiburón toro.

Estados Unidos tiene un promedio de 16 ataques de tiburones cada año y menos de una muerte por ataque de tiburón cada dos años, según National Geographic, que señala que los rayos matan al menos a 41 personas al año en las costas del país.