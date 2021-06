Crédito Tributario por Hijos: Cómo se distribuirán los pagos a los padres solteros y divorciados

El IRS está listo para emitir los pagos mensuales del Crédito Tributario por Hijos a partir del 15 de julio, pero existe confusión sobre lo que sucede con los padres divorciados y solteros.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) comenzó a enviar cartas a más de 36 millones de familias estadounidenses que, según las declaraciones de impuestos presentadas ante la agencia, cumplen los criterios para recibir pagos mensuales del Crédito Tributario por Hijos.

Las cartas están dirigidas a familias que pueden obtener los pagos según la información que incluyeron en su declaración de impuestos federales sobre la renta de 2019 o 2020 o que usaron la herramienta Non-Filers en IRS.gov el año pasado para registrarse para un pago de impacto económico.

Las familias que cumplan los criterios para pagos adelantados del crédito recibirán una segunda carta personalizada con un estimado de su pago mensual, que comienza el 15 de julio.

La mayoría de las familias no necesitan tomar ninguna acción para obtener su pago. Normalmente, el IRS calculará la cantidad del pago con base en la declaración de impuestos de 2020. Si esa declaración no está disponible, ya sea porque aún no se ha presentado o aún no se ha procesado, el IRS determinará la cantidad del pago con la declaración de 2019.

¿PERO QUÉ SUCEDE CON LOS PADRES DIVORCIADOS O SOLTEROS, MUCHOS DE LOS CUALES SE TURNAN PARA RECLAMAR A LOS NIÑOS COMO DEPENDIENTES CADA DOS AÑOS?

Podría ser complicado para estas familias en cuanto al pago anticipado, esto debido a que el IRS basa los pagos por adelantado en su declaración de impuestos de 2020.

Si bien la agencia tributaria enviará los pagos al padre que reclamó al niño en 2020, eso daría como resultado que uno de los padres tome el crédito dos años seguidos.

Para evitarlo, el Plan de Rescate Estadounidense requiere que el IRS cree una herramienta en línea que permita a las personas actualizar su información para que el padre correcto reciba el crédito.

Está previsto que el portal esté disponible antes del 1 de julio, pero aún no hay más detalles disponibles.

Ambos padres no pueden tomar el crédito el mismo año, así que asegúrate de usar la herramienta cuando esté disponible.

¿POR QUÉ LOS PADRES SOLTEROS OBTIENEN MENOS QUE LAS PAREJAS QUE DECLARAN EN CONJUNTO?

Debido a la forma en que se estructuró el crédito fiscal, los padres solteros que declaran ser jefes de familia dejan de recibir el beneficio completo cuando su ingreso bruto ajustado excede los $ 120,500 por año. Los beneficios comienzan a eliminarse gradualmente para los hogares biparentales que ganan $ 150,000. Los contribuyentes solteros que reclaman hijos solo califican para el beneficio completo si ganan menos de $ 75,000 por año.

La discrepancia significa que un padre soltero de tres niños pequeños que ganan $ 130,000 por año obtendría menos del crédito tributario por hijos que un hogar biparental con la misma cantidad de niños que ganan $ 150,000.

Un grupo de demócratas de la Cámara encabezado por la representante Katie Porter de California, madre soltera de tres hijos, argumentó que el diseño era fundamentalmente injusto para los padres solteros, por lo que presentó una legislación a principios de este mes para igualar el límite de ingresos para los hogares monoparentales y biparentales en $ 150,000.

Los partidarios del proyecto de ley argumentan que los padres solteros que trabajan enfrentan mayores cargas financieras que las parejas casadas, particularmente cuando se trata de cuidado infantil. También tienden a tener una mayor inestabilidad de ingresos que los hogares biparentales.

Según la ley fiscal actual aprobada en 2017, las personas con ingresos más altos aún califican para un crédito fiscal de $ 2,000 por hijo, que comienza a eliminarse para los adultos solteros que ganan $ 200,000 y las parejas casadas que ganan $ 400,000. El crédito tributario por hijos de la administración de Biden remata ese beneficio en hasta $ 3,600 por niño para familias de bajos ingresos.

Eso significa que una madre soltera que gana $ 135,000 con tres hijos menores de 6 años obtendría aproximadamente $ 4,825 en créditos tributarios por hijos. Eso es un 10% menos que un hogar con dos padres que gana $ 150,000 y califica para el beneficio completo.

Los hogares monoparentales han ido en aumento durante décadas en los Estados Unidos y casi una cuarta parte de los niños estadounidenses menores de 18 años viven con uno de los padres y ningún otro adulto, pero las leyes fiscales siguen siendo las mismas al tratar de manera diferente a los contribuyentes solteros y casados.

Los defensores han señalado que debido a que el beneficio fiscal es para el niño, debe aplicarse por igual en todos los ámbitos a todos los niños, independientemente del estado civil o la situación fiscal de sus padres.

Las familias que cumplen los criterios comenzarán a recibir pagos por adelantado, ya sea mediante depósito directo, cheque o tarjeta prepagada. El pago será de hasta $300 por mes por cada niño calificado menor de 6 años y hasta $250 por mes por cada niño calificado de 6 a 17 años.

El IRS emitirá pagos por adelantado de la siguiente manera:

15 de julio

13 de agosto

15 de septiembre

15 de octubre

15 de noviembre

15 de diciembre

¿QUÉ HERRAMIENTAS DIGITALES LANZARÁ EL IRS PARA AYUDAR A LOS PADRES EN EL PROCESO?

Durante el verano, el IRS agregará herramientas adicionales y recursos en línea. Una de estas herramientas permitirá a las familias cancelar su inscripción para no recibir estos pagos por adelantado y, en su lugar, recibir el monto total del crédito cuando presenten su declaración de 2021 el próximo año.

Además, a finales de este año, las familias e individuos también podrán ir a IRS.gov y usar el Portal de Actualización de Crédito Tributario por Hijos para notificar al IRS acerca de cambios en sus ingresos, estado civil o número de hijos calificados, actualizar su información de depósito directo y hacer otros cambios para garantizar que reciban la cantidad correcta lo más rápido posible.

El IRS ha creado una página especial de Pagos por Adelantado del Crédito Tributario por Hijos en 2021 en IRS.gov/creditoporhijos2021, diseñada para proporcionar la información más actualizada del crédito y los pagos por adelantado.

En las próximas semanas, la página también contará con otras herramientas que incluyen:

Una herramienta interactiva para ayudar a las familias a determinar si califican para los pagos por adelantado del Crédito Tributario por Hijos.

El Portal de Actualización de Crédito Tributario por Hijos no solo permitirá cancelar tu inscripción en el programa de pagos por adelantado, también puedes verificar el estado de tus pagos y actualizar tu información, y estará disponible en español.

El nuevo crédito máximo está disponible para los contribuyentes con un ingreso bruto ajustado modificado (AGI) de: