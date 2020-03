COVID-19: Advierten que algunos niños desarrollan sintomatología “grave” o “crítica”

La Organización Mundial de la Salud (OMS) urgió a los padres a preparar a sus hijos para protegerse contra COVID-19, pues un nuevo estudio revela que los bebés y los niños pueden desarrollar síntomas graves.

El reporte señala que los niños infectados en China desarrollaron sintomatología grave o crítica. Además, el país se registró la muerte de un niño, explicó en una conferencia de prensa el miércoles la doctora Maria Van Kerkhove, directora de la unidad de zoonosis y enfermedades emergentes de la OMS.

"Para lo que debemos prepararnos es la posibilidad de que los niños también puedan experimentar una enfermedad grave", añadió.

El nuevo estudio, que se publicó en línea en la revista Pediatrics, analizó 2, 143 casos de niños con COVID-19 confirmado o bajo sospecha que se informaron a los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de China entre el 16 de enero y el 8 de febrero. Más de 90 % de los casos fueron asintomáticos, leves o moderados. Sin embargo, casi el 6 % de los casos de los niños presentaron sintomatología graves o crítica, en comparación con el 18.5 % de los adultos.

Al principio del brote, los investigadores dijeron que el nuevo virus parecía no afectar en gran medida a los niños y jóvenes saludables. Los ancianos y aquellos con afecciones de salud subyacentes se estimaron como los más vulnerables.

Los síntomas pueden pueden progresar a insuficiencia orgánica múltiple o incluso la muerte en algunos casos, según la OMS.

¿CUÁL ES EL RIESGO DE QUE MI HIJO SE ENFERME CON COVID-19?

Según la evidencia disponible obtenida por los CDC, los niños no parecen estar en mayor riesgo de COVID-19 que los adultos. Mientras que algunos niños y bebés han estado enfermos con COVID-19, los adultos representan la mayoría de los casos conocidos hasta la fecha.

¿CÓMO PUEDO PROTEGER A MI HIJO DE LA INFECCIÓN POR COVID-19?

Puede alentar a su hijo a ayudar a detener la propagación de COVID-19 enseñándole a hacer lo mismo que todos deberían hacer para mantenerse saludables.

Lávese las manos con frecuencia con agua y jabón o desinfectante para manos a base de alcohol.

Evite el contacto con las personas enfermas (tos y estornudos).

Limpie y desinfecte a diario las superficies de alto contacto en las áreas comunes del hogar (por ejemplo, mesas, sillas con respaldo duro, perillas de las puertas, interruptores de luz, controles remotos, manijas, escritorios, inodoros, lavabos).

Lave a diario los juguetes de felpa según las instrucciones del fabricante. La ropa sucia de una persona enferma se puede lavar con los artículos de otras personas.

¿LOS SÍNTOMAS DE COVID-19 SON DIFERENTES EN NIÑOS QUE EN ADULTOS?

No. Los síntomas de COVID-19 son similares en niños y adultos. Sin embargo, los niños con COVID-19 en general presentan síntomas leves. Los síntomas reportados en niños son similares a los del resfriado, como fiebre, secreción nasal y tos. También se han reportado vómitos y diarrea. Todavía no se sabe si algunos niños pueden estar en mayor riesgo de enfermedad grave, por ejemplo, niños con afecciones médicas subyacentes y necesidades especiales de atención médica.

¿LOS NIÑOS DEBEN USAR MASCARILLAS?

No. Si su hijo está sano, no es necesario que use una máscara facial. Solo las personas que tienen síntomas de enfermedad o que brindan atención a quienes están enfermos deben usar este tipo de protección.

Miles de niños son hospitalizados cada año por influenza, pero la muerte es rara, según los CDC. Sin embargo, entre el 50% y el 70% de las hospitalizaciones relacionadas con la influenza en Estados Unidos son de personas mayores de 65 años, y entre el 70% y el 85% de las muertes ocurren en el mismo grupo de edad.

ABRE AQUÍ para leer la información más reciente de los CDC sobre el COVID-19 y los niños.