Consulte aquí la lista completa de escuelas en NYC con casos confirmados de COVID-19

NUEVA YORK — El Departamento de Educación de la ciudad de Nueva York publicó una lista de escuelas en los cinco condados el martes por la noche que han tenido al menos un caso confirmado de COVID-19 entre los maestros y el personal.

La lista abarca a la semana pasada, desde el 8 de septiembre (cuando el personal comenzó a informar a las escuelas) hasta el 14 de septiembre.

He aquí la lista completa de escuelas que han tenido casos confirmados de COVID en cada condado:

Brooklyn:

13K011 P.S. 011 Purvis J. Behan 14K478 The High School for Enterprise, Business and Technology 15K001 P.S. 001 The Bergen 15K088 J.H.S. 088 Peter Rouget 16K267 M.S. 267 Math, Science & Technology 16K243 P.S. 243 The Weeksville School 17K161 P.S. 161 The Crown 19K214 P.S. Michael Friedsam 19K149 P.S. 149 Danny Kaye 19K618 Academy of Innovative Technology 19K662 Liberty Avenue Middle School 21K177 P.S. 177 The Marlboro 21K228 I.S. 228 David A. Boody 22K139 P.S. 139 Alexine A. Fenty 22K361 P.S. 361 East Flatbush Early Childhood School 21K281 I.S. 281 Joseph B. Cavallaro 21K097 P.S. 97 The Highlawn 22K514 Frederick Douglass Academy VII HS 32K377 P.S. 377 Alejandrina B. De Gautier 32K549 The Brooklyn School for Social Justice KCFA SCO Family of Services

Bronx:

07X154 P.S. 154 Jonathan D. Hyatt 08X130 P.S. 130 Abram Stevens Hewitt 08X530 Longwood Preparatory Academy 09X070 P.S. 070 Max Shoenfeld 10X056 P.S. 056 Norwood Heights 12X214 P.S. 214 12X536 P.S. 536 75X811 The Academy for Career and Living Skill 75x010 75x010@817 75X186 P186X Walter J. Damrosch School 79X695 Passages Academy Bronx XALZ Mid-Bronx CCRP Early Childhood Center, Inc. XAVS Bedrock Preschool (NYCEEC)

Manhattan:

02M158 P.S. 158 Bayard Taylor 02M267 East Side Elementary School, PS 267 02M545 High School for Dual Language and Asian Studies 04M372 Esperanza Preparatory Academy 05M161 P.S. 161 Pedro Albizu Campos 06M278 Paula Hedbavny School

Queens:

27Q197 P.S. 197 The Ocean School 28Q055 P.S. 055 The Maure Magnet School of Communication Arts, Technology and Multimedia 28Q349 P.S. 349 The Queens School for Leadership and Excellence 30Q084 PS 84 Steinway 26Q430 Francis Lewis High School 27Q090 P.S. 090 Horace Mann 30Q230 I.S. 230 30Q111 P.S. 111 Jacob Blackwell 75Q075 75Q@276 Robert E. Peary School 75Q009 P.S. 009 Walter Reed School

Staten Island:

31R078 P.S. 78 31R058 Space Shuttle Columbia School 31R440 New Dorp High School 31R455 Tottenville HS 31R062 The Kathleen Grimm School for Leadership and Sustainability 31R013 P.S. 13 ML Lindemeyer

La lista se produjo después de que la escuela PS 139 en Ditmas Park, tuvo que cerrar durante al menos 24 horas después de que se confirmara un segundo caso de COVID entre el personal educativo en un lapso de cuatro días. Esa es la misma escuela donde los maestros realizaron una protesta el lunes, colocando pupitres fuera del edificio.

El alcalde Bill de Blasio dijo el martes que a pesar de la pandemia, todo sigue en curso para que el distrito escolar más grande del país abra el lunes con aprendizaje en persona y remoto. El alcalde admitió que es posible que la ciudad tenga que encontrar más maestros para entonces, mientras que el sindicato de directores dijo que faltan miles de educadores.

"Vamos a comparar notas, si aún quedan algunas dudas daremos un paso más", dijo de Blasio.

La ciudad todavía está luchando por hacer arreglos en otras escuelas de la ciudad. En P.S. 209 en el Bronx, los maestros se quedaron afuera el martes porque el sistema de ventilación no funcionaba.

"Todavía no ha habido una solución, así que hoy decidimos comenzar a trabajar afuera con la esperanza de que esto se solucione antes de que nuestros estudiantes vengan el lunes", dijo la maestra Alyson Bamford.

Sin embargo, no hay solución para otra escuela después de que fuera calificada como no apta para los estudiantes. El Complejo Educativo Junior Martin Luther King en el Upper West Side, una escuela enorme con 6,000 estudiantes, no abrirá el lunes.

Los estudiantes de Maxine Greene High School for Imaginative Inquiry, High School for Law, Advocacy and Community Justice y Manhattan / Hunter Science High School pueden optar por aprender de forma remota o ir a un sitio alternativo en el centro de la ciudad en el Borough of Manhattan Community College. - una ubicación que probablemente agregaría alrededor de media hora en ambos sentidos para los estudiantes que viajan diariamente desde lugares como el Bronx.

Otras escuelas que forman parte del complejo, incluidos los grados 9-12 de la Escuela Especial de Música, la Escuela de la Asamblea Urbana para Estudios de Medios y la Escuela Secundaria de Artes y Tecnología, usarán el espacio de Success Academy en otros edificios del DOE.

"Hemos tenido claro desde el principio que si un edificio o aula no fuera seguro, no lo usaríamos. Si bien la gran mayoría de nuestras aulas y casi todos nuestros edificios estarán listos para atender a los niños y al personal el 21 de septiembre, hemos encontrado un espacio alternativo para las escuelas ubicadas en el campus de Martin Luther King, Jr. ", dijo el DOE de la ciudad en un comunicado. "Todas las escuelas serán acomodadas y hemos encontrado opciones adecuadas, seguras y convenientes para que estas comunidades escolares ayuden a comenzar su año con fuerza".