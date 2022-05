Conoce las zonas de inundación y las zonas de evacuación de huracanes en NYC

La temporada de huracanes del Atlántico de 2022 comienza el 1 de junio y se pronostica que habrá al menos 19 tormentas con nombre y nueve huracanes, cuatro de los cuales serán de categoría 3 o superior, según científicos de la Universidad Estatal de Colorado.

Los residentes que viven a lo largo de la costa de Estados Unidos y en el Caribe deben estar preparados para "una probabilidad superior al promedio de que los grandes huracanes toquen tierra" cerca de sus hogares, dijeron los investigadores. La temporada de huracanes se extiende hasta noviembre.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Nueva York, azotada en 2012 por el huracán Sandy y el año pasado por los remanentes del huracán Ida, actualizó recientemente sus zonas de inundación y evacuación.

Las zonas de evacuación de huracanes son áreas que pueden verse afectadas por inundaciones por marejadas ciclónicas. La ciudad utiliza datos del Servicio Meteorológico Nacional, mapas topográficos y eventos reales para definir las áreas que corren mayor riesgo.

Según datos nuevos y mejorados del Servicio Meteorológico Nacional y eventos reales, las zonas de huracanes se actualizaron en 2021 para aproximadamente 1 millón de neoyorquinos. Algunos centros de evacuación también han cambiado.

A través de la campaña Conozca su Zona, la Gran Manzana alienta a los residentes de la ciudad a averiguar:

Si viven en una de las zonas de evacuación de huracanes de la ciudad.

Los peligros que pueden enfrentar por un huracán.

Cómo prepararse para un huracán.

El año pasado, la Oficina de Manejo de Emergencias (OEM, por sus siglas en inglés) de la ciudad dio a conocer las zonas revisadas en un mapa en línea actualizado y relanzó la campaña Conozca su Zona, además del BUSCADOR DE ZONAS DE EVACUACIÓN DE HURACANES.

Los funcionarios de la ciudad pueden ordenar evacuaciones en estas zonas dependiendo de la fuerza pronosticada del huracán, la trayectoria y la marejada ciclónica, y el mapa pretende ayudar a los neoyorquinos a prepararse mejor para esa posibilidad, según la OEM. Los mapas también presentan centros de evacuación alrededor de la ciudad.

Nueva York contempla seis zonas de evacuación de huracanes para incluir nuevos datos y definir con mayor precisión las áreas propensas a inundaciones.

¿QUÉ SON LAS ZONAS DE EVACUACIÓN DE HURACANES?

Hay seis zonas de evacuación de huracanes, clasificadas según el riesgo de impacto de marejadas ciclónicas, siendo la zona 1 la que tiene más probabilidades de inundarse. En caso de huracán o tormenta tropical, se puede ordenar la evacuación de los residentes de estas zonas.

Las seis zonas de evacuación de huracanes de la ciudad se actualizan para incorporar datos nuevos y mejorados, así como información de eventos reales para permitir que la ciudad defina con mayor precisión las áreas con mayor riesgo de inundación debido a la marejada ciclónica de un huracán. Es posible que se ordene a los residentes que viven en estas zonas que evacuen según la fuerza, la trayectoria y la marejada ciclónica previstas para el huracán. Si el alcalde ordena la evacuación de su zona, hágalo según las instrucciones.

Las nuevas zonas se pueden ver en un mapa publicado por el Departamento de Manejo de Emergencias de la ciudad. Los neoyorquinos pueden ingresar su dirección en una barra de búsqueda para ver en qué zona viven, si es que viven en alguna.

El mapa incluye una guía que aconseja a los neoyorquinos en las zonas de evacuación que se refugien en la casa de amigos o familiares fuera de las zonas si se les ordena salir, pero también muestra varios refugios públicos de evacuación, en su mayoría edificios escolares.

Los vecindarios costeros y bajos son particularmente vulnerables a una marejada ciclónica.

¿QUÉ DEBO HACER PARA PREPARARME PARA UNA TORMENTA?

Todos los neoyorquinos deben tomar medidas para estar preparados al tener un plan de emergencia. Obtenga una copia de Ready New York: My Emergency Plan + Hurricanes and New York City guide o visite el sitio web de NYC Emergency Management para obtener consejos e información sobre qué hacer antes de una tormenta, en caso de que se acerque una tormenta y si la Ciudad emite una orden de evacuación.

También debe registrarse en Notify NYC para recibir alertas de emergencia y actualizaciones gratuitas en su idioma preferido. Regístrese gratis visitando NYC.gov/notifynyc, llamando al 311 (212-639-9675 para el servicio de retransmisión de video, o TTY: 212-504-4115), siguiendo a @NotifyNYC en Twitter u obteniendo la aplicación móvil gratuita Notify NYC para su dispositivo Apple o Android.

¿CUÁLES SON LOS PELIGROS DE LOS HURACANES?

Ninguna tormenta combina la duración, el tamaño y la velocidad del viento de manera más destructiva que un huracán. La geografía de la ciudad de Nueva York la hace especialmente vulnerable a los vientos y las inundaciones. Con vientos sostenidos de más de 74 mph, los huracanes pueden derribar casas, derribar árboles y convertir objetos sueltos en proyectiles mortales. Los fuertes vientos y las lluvias torrenciales de la tormenta pueden causar inundaciones masivas y peligrosas en áreas bajas y con drenaje deficiente. Sin embargo, la marejada ciclónica, la cúpula de agua de mar impulsada por la tormenta que se aproxima, es el peligro más grave relacionado con los huracanes.

¿LAS ZONAS DE INUNDACIÓN DE FEMA SON DIFERENTES DE LAS ZONAS DE EVACUACIÓN DE HURACANES?

Los Mapas de Tasas de Seguro contra Inundaciones (FIRM) de FEMA son mapas reglamentarios desarrollados para el Programa Nacional de Seguro contra Inundaciones. Las zonas de inundación se utilizan para determinar los requisitos del seguro contra inundaciones. Los residentes no deben usar las zonas FIRM para determinar la necesidad de evacuar. La ciudad determinará cuál de las zonas de evacuación de huracanes (desde la zona 1 hasta la zona 6) debe ser evacuada según las características de una tormenta real a medida que se acerca a la ciudad. Para obtener más información sobre las zonas de inundación, visite www.floodhelpny.org.

¿QUÉ SON LAS SEÑALES DE RUTA DE EVACUACIÓN Y POR QUÉ ESTÁN EN MI VECINDARIO?

Las señales de la ruta de evacuación señalan el camino a un terreno elevado, lejos de las inundaciones costeras. Si debe evacuar, abandone su hogar antes de que las condiciones de la tormenta hagan que las carreteras sean inseguras. Visite el sitio web de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Nueva York para obtener consejos e información adicionales sobre qué hacer antes de una tormenta, en caso de que se acerque una tormenta y si la Ciudad emite una orden de evacuación.

IMPORTANTE. Las zonas de inundación no deben confundirse con las zonas de evacuación de huracanes. Obtenga más información sobre las zonas de inundación.

visite NYC.gov/EmergencyManagement para más información.