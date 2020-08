Conoce la diferencia entre un aviso y una advertencia de inundación

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés), parte de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA, por sus siglas en inglés), emite alertas de inundación cuando las condiciones del clima hacen que sea probable una inundación.

Las advertencias, las alertas, y los avisos de desalojo son predicciones con base científica que buscan dar tiempo suficiente para el desalojo.

Aquellos que esperen una confirmación de niveles catastróficos pueden quedar atrapados por la inundación o por el tráfico. Descargue el documento Be Smart. Know Your Alerts and Warnings (Sea inteligente. Conozca sus advertencias y alertas) en www.ready.gov/prepare para un resumen de los avisos disponibles.

ADVERTENCIA DE INUNDACIÓN

Es posible que ocurran inundaciones en su zona. Usted debe abandonar o estar preparado para ir a un terreno más alto inmediatamente después de un aviso. Sintonice a los Riesgos generales de Radio del tiempo de NOAA, la radio local y/o las estaciones de televisión en busca de información y para supervisar los avisos de alerta.

ALERTA DE INUNDACIÓN

Está ocurriendo una inundación o es inminente. Si se le aconseja desalojar, hágalo inmediatamente.

ADVERTENCIA DE INUNDACIONES REPENTINAS

Las inundaciones repentinas son posibles. Usted debe abandonar o estar preparado para ir a un terreno más alto con poco tiempo de aviso. Escuche a los Riesgos generales de Radio del tiempo de NOAA, la radio local y/o las estaciones de televisión en busca de información y para supervisar los avisos de alerta.

ALERTA DE INUNDACIONES REPENTINAS

Una inundación repentina está ocurriendo o es inminente. Busque tierra más elevada inmediatamente.

OTRAS ALERTAS

Las advertencias y alertas de inundación pueden también emitirse por tipos específicos de inundación (p. ej. inundación costera o de ríos).

Los Centros de Pronóstico de Ríos NWS emiten pronósticos de inundación por los ríos. Durante los periodos de inundación, estos pronósticos informan al público sobre la altura de la cresta de la inundación, la fecha y hora en que se espera que el río desborde sus bancos y la fecha y hora en que se espera que el río regrese a su caudal normal. El Servicio Geológico de los EE. UU. (USGS, por sus siglas en inglés) y NWS trabajan juntos durante una inundación para recolectar y usar los datos más recientes y actualizar los pronósticos al recibir nueva información.

Para obtener más información sobre los Centros de Pronóstico de Ríos y las condiciones observadas actuales, visite www.water.weather.gov/ahps/rfc/rfc.php.

AVISO DE DESALOJO

Si el peligro es significativo, las autoridades locales pueden emitir un aviso de desalojo para alertar a los residentes que una inundación está presente o es inminente y que es importante salir de la zona. Las órdenes de desalojo varían entre estados y comunidades, y pueden ir desde voluntarias hasta obligatorias.

Cuando las autoridades emiten un aviso de desalojo obligatorio, salga de la zona inmediatamente.