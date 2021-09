Conmovedor regreso del Met Opera después de 18 meses debido a la pandemia

NUEVA YORK - Incluso antes de la primera nota musical hubo un par de ovaciones de pie: una cuando el coro entró y otra cuando el concertino Benjamin Bowman entró para afinar la orquesta.

Aproximadamente 90 minutos después, cuando el director Yannick Nézet-Séguin relajó los brazos, las 3,600 personas que ocupaban los asientos del Metropolitan Opera House respondieron con 8 1/2 minutos de estruendosos aplausos, que trajeron amplias sonrisas y pistas de lágrimas a los más de 200 artistas en el escenario.

Por primera vez en 550 días, una audiencia estuvo dentro del auditorio del Lincoln Center for the Performing Arts el sábado por la noche para asistir a una conmovedora actuación del Réquiem de Verdi. La noche fue en conmemoración del vigésimo aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, pero de hecho marcó mucho más.

La compañía estaba actuando en su casa por primera vez después de que cientos de miles de personas fallecieran por la pandemia del coronavirus, incluido el violista Vincent Lionti del Met, el director asistente Joel Revzen y el corista Antoine Hodge.

También marcó la primera actuación en la casa desde la muerte del director James Levine, la figura imponente del Met del último medio siglo. Murió en marzo a los 77 años, poco más de tres años después de que lo despidieran por irregularidades sexuales. Verdi era una especialidad, y la última de sus 2,552 actuaciones en el Met fue el anterior Réquiem de Verdi de la compañía en diciembre de 2017.

El sucesor de Levine como director musical estaba en el podio. Nézet-Séguin, de 46 años, dirigió una actuación de mucho más impacto y sutileza que los esfuerzos finales de Levine, cuando su dirección se vio obstaculizada por la enfermedad de Parkinson.

Después de un año de lucha laboral que culminó con nuevos contratos, la orquesta del Met de 90 y el coro de 120, dirigido por el maestro de coro Donald Palumbo, mostraron el estatus de clase mundial que alcanzaron bajo Levine y disfrutaron del aplauso entusiasta de una audiencia hambrienta de música en vivo.

La pandemia hizo que el Met cancelara más de 275 presentaciones, incluida toda su temporada 2020-21, además de una gira internacional. La brecha fue la más larga desde que comenzó la empresa en 1883.

En la primera actuación en la casa desde el “Così fan tutte” de Mozart el 11 de marzo de 2020, los cuatro solistas fueron excelentes: la soprano Ailyn Pérez, la mezzosoprano Michelle DeYoung, el tenor Matthew Polenzani y el barítono bajo Eric Owens.

Algunos en la audiencia felicitaron a amigos y desconocidos durante mucho tiempo por sobrevivir los 18 meses. No hubo discursos desde el escenario. Este fue el segundo paso en el regreso del Met después de un par de Mahler Seconds realizado al aire libre el fin de semana pasado en el Parque Damrosch del Lincoln Center.

Teniendo en cuenta la pandemia, la audiencia parecía estar 100% con mascarillas. Se requirió prueba de vacunación para ingresar, lo que generó largas filas.

Se cubrieron las dos primeras filas de la orquesta lo que aumentó la separación entre las actuaciones y el público.

Los programas eran solo digitales: el Met dijo que las versiones impresas se restaurarán cuando comience la temporada.

El bombo de Gregory Zuber retumbó durante el "Dies Irae (Día de la ira)". Pérez y Polenzani cantaron etéreamente. Nézet-Séguin condujo con amplitud.

Aún por delante está la noche de apertura formal de la temporada el 27 de septiembre, cuando Nézet-Séguin dirige "Fire Shut Up in My Bones" de Terence Blanchard, el primer trabajo de un compositor negro en los 138 años de historia del Met y otro hito del regreso de la Ciudad de Nueva York a la normalidad.

La noche de apertura del Met es un marcador del inicio de la temporada social de Nueva York, una serie de reuniones de corbata blanca y corbata negra que se omitió en gran medida en 2020-21.

Una serie de espectáculos de Broadway comenzará a abrirse la próxima semana. La Filarmónica de Nueva York comienza el 17 de septiembre en Alice Tully Hall, mientras que David Geffen Hall se somete a una reconstrucción que se espera dure un año más. Carnegie Hall comienza una temporada de otoño limitada el 6 de octubre seguida de una primavera más completa.

En una noche para recordar a los que perecieron, el Met hizo que la vida en la ciudad pareciera mucho más normal.