Condado de Rockland emite restricciones obligatorias del uso del agua debido a la sequía: aquí lo que necesitas saber

NUEVA YORK -- El condado de Rockland emitió una Emergencia de Agua Etapa II a partir del jueves lo que significa restricciones obligatorias en el uso del agua, señaló el miércoles el ejecutivo del condado, Ed Day, y la comisionada de Salud, la Dra. Patricia Schnabel Ruppert.

La emergencia se da debido a las condiciones secas que han llevado a niveles de caudal sin precedentes en el río Ramapo, lo que limita el uso del campo de pozos Ramapo Valley de Veolia, una importante fuente de agua para los residentes de Rockland.

Rockland se encontró con un problema similar en 2016 y, por precaución, junto con las recomendaciones de los proveedores de agua de la región, el condado está tomando medidas proactivas para preservar el uso del agua.

Estas medidas de ahorro de agua, que afectan principalmente el uso de agua al aire libre, se aplican a todos los residentes y empresas, independientemente de si el agua proviene de un proveedor público o de un pozo privado.

Las Restricciones Obligatorias del Uso del Agua en el condado de Rockland incluyen

Céspedes

El césped se puede regar dos veces por semana solo en días específicos.

Las propiedades con direcciones impares pueden regar el césped durante horas específicas solo los lunes y jueves.

Las propiedades con direcciones pares pueden regar el césped durante horas específicas los martes y viernes.

El horario de riego es entre las 2:00 a. m. y las 6:00 a. m. para los sistemas de riego subterráneos automáticos. Para aspersores manuales o riego alimentado por manguera el horario es entre las 5:00 p. m. y 9:00 p. m. (NOTA: este cronograma reemplaza el cronograma establecido en la sección 5.4.2.2 del Código Sanitario del Condado de Rockland).

Jardines y Paisajismo

Los jardines de flores, huertos y áreas ajardinadas (árboles, arbustos, plantas en macetas u otras plantas al aire libre) se pueden regar durante horas específicas cada dos días del mes según la dirección de la propiedad.

Las propiedades con direcciones impares pueden regar los días impares del mes (1, 3, 5, 7, 9, etc.) y las propiedades con direcciones pares pueden regar los días pares del mes (2, 4, 6, 8, etc.).

El horario de riego es de 2:00 a. m. a 6:00 a. m., para sistemas automáticos de riego subterráneo. Para aspersores manuales o riego alimentado por manguera el horario es entre las 5:00 p. m. y 9:00 p. m.

Otras restricciones:

Las guarderías y los campos de golf pueden implementar un plan de conservación de agua que cumpla con el Artículo V del Código Sanitario del Condado de Rockland, en lugar de las restricciones de riego especificadas. El plan de conservación debe reducir el uso promedio mensual en un 10%. Además, todo uso de agua en los campos de golf debe ocurrir entre las 9:00 p. m. y 6:00 a. m., excepto para el riego manual de los greens.

No se puede usar agua para lavar ninguna superficie pavimentada (pública o privada) como calles, aceras, caminos de acceso, canchas de tenis, garajes, áreas de estacionamiento y patios, excepto cuando sea necesario para una emergencia.

No se servirá agua en los restaurantes a menos que el cliente lo solicite.

No se permite el uso de fuentes de flujo continuo (no recicladas), cascadas artificiales y espejos de agua.

No se puede usar agua para descargar alcantarillas o hidrantes, excepto en casos de emergencia.

Todas las fugas de agua deben repararse dentro de las 48 horas.

No se puede exportar fuera del condado ningún suministro de agua a granel de ninguna fuente dentro del condado.

Continúe usando el agua de manera eficiente en interiores con regaderas e inodoros de bajo flujo (busque la etiqueta Water Sense si compra accesorios nuevos), repare las fugas, barra en lugar de lavar las superficies pavimentadas, use solo cargas completas en lavadoras y lavavajillas, no use los inodoros para desechar los pañuelos y considere cambiar a electrodomésticos de alta eficiencia cuando sea el momento de reemplazarlos.

Los residentes pueden notificar al Departamento de Salud si ven fugas de agua o ven que el agua se usa fuera del horario permitido en este formulario de quejas.